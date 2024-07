Bald mit weniger Weiß und mehr Schwarz: Wikipedia. Christoph Hardt; via www.imago-i

Seit einigen Tagen bietet Wikipedia auf der englischsprachigen Mobilseite einen Dark Mode an. Anders als der Name vermuten lässt, hat der Begriff weder etwas mit dunklen Mächten noch mit Star Wars zu tun: Es handelt sich dabei schlicht um ein Hell-auf-Dunkel-Farbschema, also hellen Text auf dunklem Hintergrund. Auch die Desktop-Website soll demnächst eine entsprechende Option erhalten. Seit Mai 2024 befindet sich dieser im Testbetrieb. Bisher können nur angemeldete Nutzerinnen und Nutzer dieses Farbschema ausprobieren.

Augen und Akku schonen

"Generell bewirkt der Dunkelmodus eine 'Invertierung' der Vorder- und Hintergrundfarbe", heißt es auf der Wikipedia-Seite zum Dark Mode. Wer möchte, kann ihn bereits auf der englischsprachigen Mobilseite über das Hamburger-Menü (die drei horizontalen Striche) aktivieren. Der dunkle Hintergrund wird von manchen Personen als angenehmer empfunden. Die Argumente: Besonders in dunklen Umgebungen würden die Augen weniger stark belastet. Der Bildschirm würde weniger (kurzwelliges) Blaulicht ausstrahlen und damit besser beim Einschlafen helfen.

Die gesundheitlichen Vorteile sind umstritten. Fest steht allerdings, dass Nutzerinnen und Nutzer von Smartphones mit OLED-Displays profitieren: Diese können im Gegensatz zu herkömmlichen Display-Techniken einzelne Pixel abschalten und so ein "echtes" Schwarz erreichen. Das verlängert die Akkulaufzeit spürbar.

Kein neues Feature

Seit 2010 schlugen Wikipedia-Nutzerinnen und -Nutzer immer wieder ein dunkles Farbschema vor. Weitverbreitet ist der Begriff "Dark Mode" allerdings erst seit 2019, wie eine Suche in Google Trends ergibt. Windows 10 hat seit 2016 ein "Dark Theme", iOS seit 2018. Andere Betriebssysteme wie Linux oder Android zogen nach. Ganz neu ist weißer Text vor dunklem Hintergrund auch nicht. Erste Computermonitore funktionierten noch nach dem Prinzip der Kathodenstrahlröhre: Ein Elektronenstrahl zielt auf einen Bildschirm mit einer Leuchtschicht. Wo der Strahl trifft, wird der Bildschirm hell, ansonsten bleibt er dunkel.

Dass Bildschirme weißen Hintergrund – wie ein Blatt Papier – haben können, war ein Meilenstein in Sachen User-Interface. Für den scheinbaren Rückschritt zum dunklen Farbschema braucht man übrigens nicht auf Wikipedia zu warten: Zahlreiche Browser-Add-ons versprechen, jede Website auf die dunkle Seite der Macht zu ziehen. In Google Chrome geht das auch mit Bordmitteln über ein verstecktes Browserfeature. Gibt man chrome://flags in die Adressleiste ein, findet man die Einstellung "Auto Dark Mode for Web Contents". (jsa, 15.7.2024)