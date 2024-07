Wien – Es ist eines der großen To-dos, die ÖVP und Grüne bisher schuldig geblieben sind: die Nominierung eines österreichischen EU-Kommissars. Während andere Projekte wie das Klimaschutz- oder Epidemiegesetz auf der Strecke bleiben, muss sich die Regierung in puncto EU-Kommissar notgedrungen einigen, denn die Zeit drängt.

Frage: Woran scheiterte eine Entscheidung bisher?

Antwort: Innerhalb der türkis-grünen Koalition ist die Stimmung spätestens seit dem Streit um das EU-Renaturierungsgesetz alles andere als rosig. Schon davor stellten die Grünen die regierungsinterne Abmachung in puncto EU-Kommissar infrage, wonach die ÖVP eine Person aussuchen darf. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hatte erklärt, sich nicht mehr an jenen Sideletter gebunden zu fühlen, der den Türkisen die Auswahl zugesteht. Das Argument der Grünen: Der Sideletter wurde mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verhandelt und sei deshalb nicht mehr gültig. Die ÖVP beharrt wiederum auf die Abmachung.

Die ÖVP hätte gerne den amtierenden Finanzminister Magnus Brunner als EU-Kommissar. IMAGO/Andreas Stroh

Frage: Welche Personen wollen die beiden Koalitionspartner nominieren?

Antwort: Geht es nach der ÖVP, soll der amtierende Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) den Posten bekommen. Er solle in der Kommission das prestigeträchtige Finanzressort betreuen, so der Wunsch der Türkisen – wobei die Ressortverteilung innerhalb der EU-Kommission entschieden wird.

Auch Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) wurde immer wieder als Kandidatin gehandelt. Sie gilt auch als eine Art Ersatzkandidatin für Brunner, falls Österreich doch nicht das Wunschressort Finanzen in der Kommission bekommen sollte und Brunner abspringen würde. Im Gegensatz zu Brunner sammelte Edtstadler bereits Erfahrungen in der Europapolitik: Sie saß von 2019 bis 2020 im EU-Parlament und war davor juristische Mitarbeiterin im Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

Die Grünen wollen wiederum den derzeitigen Vizepräsidenten des EU-Parlaments Othmar Karas als EU-Kommissar. Der ÖVP-Politiker stellte sich zuletzt immer wieder offen gegen seine Partei und kritisierte deren Linie – weshalb ihn die Türkisen nicht nominieren werden.

Frage: Warum wollen die Grünen ausgerechnet Karas?

Antwort: Karas gilt als eingefleischter Pro-Europäer, zudem ist der 66-Jährige seit mehr als 20 Jahren in Brüssel politisch aktiv. Karas genießt hohe Vertrauenswerte in der Bevölkerung und gilt als populär über die Parteigrenzen hinweg. Ein wohl nicht ganz ungewollter Nebeneffekt aus grüner Sicht: Gegen die ÖVP lässt sich damit ein Seitenhieb platzieren.

Frage: Wer setzt sich sonst noch für Karas ein?

Antwort: Die SPÖ hat verlauten lassen, dass sie sich für den ehemaligen EP-Vizepräsidenten erwärmen könnte. Und neben Ex-Erste-Bank-General Andreas Treichl, der ihn via APA kürzlich als den "europäischsten Österreicher" bezeichnet hatte, sprach sich am Montag auch Christian Konrad, Ex-Raiffeisen-General, für ihn aus.

"Wäre ich Personalmanager der ÖVP, würde ich meinen Widerstand gegen ihn aufgeben. Er hat eine parteiübergreifende breite Mehrheit, ist ehrlich und erfahren – der ideale Mann für Brüssel", sagt Konrad im Gespräch mit dem STANDARD. Dass Karas, im Gegensatz zu den Kandidaten anderer Länder, noch nie ein Ministeramt innehatte, stört Konrad nicht: "Wenn man genau hinschaut, sieht man auch in anderen Ländern, dass die dortige Politik oft Kandidaten nominiert, die man wegloben und loswerden will. Das ist also kein Kriterium."

Für Karas spreche, dass er "stets die Anliegen der österreichischen Wirtschaft vertreten hat". Der ÖVP könne er nur raten, Finanzminister Magnus Brunner "als Personalreserve in Österreich zu halten – entweder als Finanzminister oder auch, als Reservekandidat, zu Höherem berufen". Denn: "So viele gute Leute mit hohen Sympathiewerten haben wir nicht in der ÖVP", meint Konrad.

Frage: Ursula Von der Leyen wird am Donnerstag sehr wahrscheinlich vom EU-Parlament als Kommissionspräsidentin wiedergewählt. Muss dann schon feststehen, wer österreichischer EU-Kommissar sein soll?

Antwort: Nein, es steht bloß die Wahl Von der Leyens an. Sie kann dann ihre Kommission zusammenstellen, muss sich dabei aber auf Personalvorschläge der EU-Mitgliedsstaaten stützen.

Frage: Bis wann muss der EU-Kommissar nominiert werden?

Antwort: Verläuft alles nach Plan, stimmt das EU-Parlament am 1. September über die gesamte EU-Kommission ab – deren Amtsantritt wäre dann am 1. November. Sollte sich das Verfahren verzögern, wäre aus heutiger Sicht der 1. Dezember das geplante Ersatzdatum für den Amtsantritt.

Um einen EU-Kommissar oder eine EU-Kommissarin zu nominieren, braucht es in Österreich einen Beschluss im Ministerrat sowie auch eine Mehrheit im Hauptausschuss des Nationalrats. Letztere haben ÖVP und Grüne laut aktuellen Umfragen nur noch bis zur Nationalratswahl am 29. September. (Max Stepan, Petra Stuiber, 15.7.2024)