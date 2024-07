FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker und vier weitere Angeklagte müssen sich wegen gefälschter Covid-Testzertifikate vor Gericht verantworten. APA/ALEX HALADA

Während spätestens im August der politische Betrieb wahlkampfbedingt wieder ordentlich an Fahrt aufnehmen wird, die Parteispitzen durch die Lande touren und Parlamentarier in ihren Wahlkreisen Klinken putzen werden, ist der Juli für Politikerinnen und Politiker ein beliebter Urlaubsmonat. Insbesondere viele Abgeordnete haben sich direkt nach dem Parlamentskehraus in der ersten Juliwoche in den Sommerurlaub verabschiedet, ehe sie für etwaige Sondersitzungen wieder im Hohen Haus erwartet werden. Auf Christian Hafenecker, den Nationalratsabgeordneten und Generalsekretär der FPÖ, wartet in den nächsten beiden Hitzetagen hingegen ein schattiger Platz der etwas anderen Art: die Anklagebank.

Wie DER STANDARD Ende Mai exklusiv berichtete, klagte die Staatsanwaltschaft (StA) Wien den Niederösterreicher rund um gefälschte Covid-Testzertifikate an. Den Strafantrag hatte die Behörde Anfang April beim Bezirksgericht Purkersdorf eingebracht. Einen Kommentar dazu gab es von Hafenecker bislang nicht.

Vier weitere Angeklagte

Vor Gericht verantworten muss sich der FPÖ-Generalsekretär, weil ihm das Delikt der Datenfälschung als Bestimmungstäter vorgeworfen wird. Er soll also jemanden angestiftet haben, Covid-Testzertifikate zu fälschen. Und nicht nur er: In dem Prozess, der Dienstag und Mittwoch am Bezirksgericht Purkersdorf über die Bühne gehen wird, gibt es vier weitere Angeklagte.

Während einem Beschuldigten die Datenfälschung an sich angelastet wird, sollen vier weitere Personen – einer von ihnen ist Hafenecker – Bestimmungstäter gewesen sein. Der Strafrahmen beträgt bis zu ein Jahr Haft. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Zufallsfund auf Smartphone

Im Herbst 2022 wurde durch Recherchen von STANDARD und Presse publik, dass die StA Wien Ermittlungen in dieser Causa eingeleitet hatte. Hafenecker soll sich gefälschte Covid-Testzertifikate besorgt haben. Derartige Zertifikate waren in Pandemiezeiten notwendig, um nachweisen zu können, dass man aktuell nicht mit dem Coronavirus infiziert war, um etwa Zugang zu Veranstaltungen zu haben. Die Ermittlungen sollen damals durch einen Zufallsfund auf dem Smartphone des einstigen FPÖ-Abgeordneten und -Referenten Hans-Jörg Jenewein ausgelöst worden sein. Konkret sollen Chats den Verdacht nahegelegt haben.

Hafenecker selbst bestritt damals vehement, je mit gefälschten Zertifikaten hantiert zu haben. Auf Anfrage sagte Hafenecker, er besitze für den Tag, um den es gehe, einen negativen PCR-Test von Lead Horizon, den er auch jederzeit vorlegen könne. Für ihn handle es sich bei der Aktion um "politische Ermittlungen", die sich gegen blaue Politik und deren Tätigkeit im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss richten. "Offensichtlich sind wir der ÖVP zu nahe gekommen, dass man zu solchen Maßnahmen greift." (Sandra Schieder, 16.7.2024)