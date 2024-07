Elon Musk will seiner Kundschaft die zusätzliche Akku-Kapazität nicht vorenthalten– wenn diese bereit ist zu zahlen. AP/Susan Walsh

Rund 420 Kilometer: So weit soll das Tesla Model Y in der Standardausführung mit Hinterradantrieb mit einer Akkuladung kommen. Die will der Hersteller nun in den USA mittels Software-Update erhöhen. Die eingebauten Akkus hätten nämlich eine höhere Kapazität als vom E-Auto genutzt, schrieb Elon Musk Anfang Mai auf X.

Im selben Post kündigte er an, dass Besitzerinnen und Besitzer bald für 1500 bis 2000 Dollar eine zusätzliche Reichweite von umgerechnet 65 bis 95 Kilometern erwerben könnten – abhängig vom verbauten Akku. Aktuell warte man noch auf behördliche Zustimmung. Die wurde anscheinend vor kurzem erteilt, denn erste Besitzerinnen und Besitzer berichten von einer "Energy Boost"-Option in der Tesla-App. Das berichtete das E-Mobilitätsportal Electrek. Das Upgrade soll ausschließlich in den USA verfügbar sein.

"Optimistische" Schätzungen

Während der Preis der Ankündigung entspricht, waren die angekündigten Reichweitenangaben leicht überzogen: Einigen Nutzerinnen und Nutzern wurden "bis zu 80 Kilometer" für 1600 Dollar, anderen "bis zu 50 Kilometer" für 1000 Dollar versprochen. Beide Angaben versieht Tesla mit Sternchentext: Dabei handle es sich um interne Schätzungen. Die tatsächliche Reichweite hänge von Faktoren wie dem Alter des Akkus und dem Fahrverhalten ab.

Welcher Zugewinn sich in der Praxis ergibt, bleibt abzuwarten. Tesla musste in der Vergangenheit jedenfalls bereits Reichweitenversprechen nach unten korrigieren. Letzten Oktober hat das US-Justizministerium eine Untersuchung gegen den Autohersteller eingeleitet. Als Reaktion senkte Tesla die Reichweitenangaben gleich mehrerer Modelle. Beim Model Y werden umgerechnet nur 500 statt 530 Kilometer angegeben, beim Model S Plaid gar nur 580 statt 640 Kilometer. In Europa gibt Tesla weiterhin die "optimistischen" Reichweiten an.

Trend zu Software-Abos

Neben Lob erntet Musks Reichweiten-Upgrade viel Kritik: Besitzerinnen und Besitzer zeigen sich verärgert, dass sie für mehr Reichweite, die ohnehin schon verbaut ist, Aufpreis zahlen müssen. Die zusätzlich vorhandene Kapazität bedeute ansonsten nur nutzloses Zusatzgewicht. Allerdings ist Tesla nicht der einzige Hersteller, der Features verbaut, die zusätzlich freigeschaltet werden müssen: BMW testete etwa 2022 ein Abomodell für die ohnehin integrierte Sitzheizung. Das sorgte damals für einige Aufregung. 2023 machte der Hersteller einen Rückzieher und erklärte gegenüber Autocar, dass man in Zukunft nur mehr zusätzliches Geld für Dienstleistungs-Software wie Fahr- und Einparkhilfe verlangen wolle, aber nicht für die Nutzung von Hardware, die bereits im Auto verbaut ist.

Auch andere Hersteller sehen hier neue Geschäftsmöglichkeiten: Bis 2030 will der Konzern Stellantis 20 Milliarden Euro Umsatz allein über Software-Abos und -Upgrades machen, wie CNBC berichtet. Zu Stellantis gehören unter anderem die Marken Opel, Peugeot und Citroën. Die Autoindustrie ist mit der Tendenz zu Abos nicht allein. Office 365 und die Adobe Creative Cloud sind nur zwei Beispiele von Abodiensten, die früher als einmalige Lizenzen zu haben waren. (jsa, 15.7.2024)