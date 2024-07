Das neue Vera-C.-Rubin-Observatorium in Chile, das die Kamera mit der bisher höchsten Auflösung enthält. via REUTERS/Olivier Bonin/SLAC N

Die Suche nach Außerirdischen ist seit jeher in den Randbereichen des Wissenschaftsbetriebs angesiedelt. Ob es überhaupt außerirdisches Leben gibt und wie man es entdecken könnte, ist höchst spekulativ. Alle Versuche, mit Teleskopen Funksignale außerirdischer Zivilisationen aufzuspüren, sind in den letzten Jahren gescheitert.

Doch nun könnte eine neue Ära in dieser Suche anbrechen. Davon sind zumindest die Organisatoren einer Konferenz überzeugt, die diese Woche in Oxford stattfindet. Sie arbeiten an einem Programm, das "Breakthrough Listen" heißt und 2015 von einer Reihe namhafter Forschender ins Leben gerufen wurde. Es handelt sich um das bisher größte Forschungsprogramm zum Auffinden außerirdischer Zivilisationen, bei dem eine Million Sterne in unserer Milchstraße und hundert benachbarte Galaxien unter die Lupe genommen werden. Diese Woche findet die jährliche Tagung von Breakthrough Listen statt, und sie steht im Zeichen einer Zeitenwende.

Neue Technologien

"Es gibt erstaunliche Technologien, die derzeit entwickelt werden, wie etwa den Bau riesiger neuer Teleskope in Chile, Afrika und Australien sowie Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Sie werden die Art und Weise, wie wir nach außerirdischen Zivilisationen suchen, verändern", sagt der Astronom Steve Croft, der bei Breakthrough Listen arbeitet, dem britischen Guardian.

Diesen Technologien widmet sich die diesjährige Konferenz. Besonders im Fokus stehen, neben der Bedeutung von Künstlicher Intelligenz, zwei große im Bau befindliche Observatorien. Eines davon ist das "Square Kilometre Array", das in Südafrika und Australien gebaut wird, auf Radiowellen spezialisiert ist und das leistungsstärkste seiner Art sein wird. Das zweite ist das Vera-C.-Rubin-Observatorium, das mit einer Kamera mit der bisher größten Auflösung den Nachthimmel alle paar Nächte einmal vollständig abbilden wird.

Die Möglichkeiten werden sich dadurch laut Croft völlig verändern: "Bisher konnten wir nur nach Signalen suchen, die von Außerirdischen absichtlich ausgesendet wurden, um auf ihre Existenz hinzuweisen. Die neuen Techniken werden so empfindlich sein, dass wir zum ersten Mal in der Lage sein werden, unbeabsichtigte Übertragungen im Gegensatz zu absichtlichen aufzuspüren oder außerirdisches Flughafenradar oder leistungsstarke Fernsehsender zu entdecken."

Dieses computergenerierte Bild zeigt keine dem Waldsterben zum Opfer gefallenen Fichten, sondern Teile des "Square Kilometre Array", das in Australien und Südafrika entsteht. APA/AFP/ Australia's Department

Außerirdische Lichtverschmutzung

Die Forschung verabschiedet sich also langsam von der Idee einer fremden Zivilisation, die großen Aufwand betreibt, um eine Grußbotschaft zu schicken. Diesmal geht es um das Auffinden von alltäglichen Technosignaturen außerirdischer Lebenswelten. Das könnten, wenn es nach den Forschenden geht, atmosphärische Verschmutzung oder auch künstliches Licht sein. Auch Solarpaneele könnten charakteristische Signaturen erzeugen, die sich mit einem Teleskop feststellen ließen.

Die Idee, nach Technosignaturen zu suchen, ist nicht neu. Meist konzentrieren sich solche Versuche auf Megastrukturen weit fortgeschrittener Zivilisationen, die Dyson-Sphären genannt werden. Solche würden gut erkennbare Signaturen im Licht von Sternen hinterlassen. Künftig dürften aber auch schwächere Signale von Zivilisationen wie unserer mithilfe von irdischen Teleskopen erkennbar sein – sofern solchen Suchen auf den neuen Teleskopen Priorität eingeräumt wird.

Bakterielles Leben

Auch wenn eine Einschätzung der Erfolgschancen solcher Programme spekulativ bleiben muss, scheint doch die Suche nach weniger hoch entwickeltem außerirdischem Leben derzeit besser aufgestellt zu sein. Das James-Webb-Weltraumteleskop ist äußerst erfolgreich darin, die chemische Zusammensetzung fremder Planetenatmosphären zu untersuchen. Seit ein paar Monaten gibt es Gerüchte über eine bevorstehende wichtige Entdeckung durch Webb.

Doch auch was Leben auf Planeten und Monden in unserem Sonnensystem angeht, haben Fachleute die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Zwar blieb die Suche danach auf dem Mars trotz größter Anstrengungen bisher erfolglos, doch in den versteckten Ozeanen von Eismonden um Jupiter und Saturn könnte es lebensfreundliche Bedingungen geben. Zu mehreren von ihnen sind derzeit Sonden unterwegs. Science-Fiction-Fans dürfen sich also auf die nächsten Jahre freuen: Noch nie waren die Aussichten für die Entdeckung von außerirdischem Leben so gut. (Reinhard Kleindl, 15.7.2024)