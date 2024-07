Details zu dem Vorfall sind derzeit nicht bekannt. Erst in der Nacht auf Freitag hatte ein Schmorbrand im Keller zu einem Stromausfall geführt

Feuerwehreinsatz an der Kunstuniversität. IMAGO/Harald Dostal

Linz – An der Linzer Kunstuniversität am Hauptplatz ist ein Brand ausgebrochen. Am Vormittag standen rund 25 Feuerwehrleute im Einsatz, hieß es seitens der Berufsfeuerwehr, Details waren vorerst nicht bekannt.

Erst in der Nacht auf Freitag hatte ein Schmorbrand im Keller des Gebäudes zu einem Stromausfall geführt. Laut Linz Netz war damals ein Kabelfehler aufgetreten, der "zu Kabel-Verschmelzungen mit starker Rauchentwicklung und Kabelschmorbrand führte". Die Folge war ein Stromausfall, von dem rund 1.600 Kundenanlagen betroffen gewesen seien. (APA, 15.7.2024)