Jeder Sommer ist dasselbe – die Sommer früher waren immer so gut, so erfüllend, nur der gerade laufende nicht.

Und im Jahr darauf wird dieser Sommer wieder einer sein, der so gut und so erfüllend war.

Wird immer alles schlechter?

Ist es der glorifizierende Blick auf einmalige und nie wieder wiederholbare Tage?

Ist grundsätzlich immer alles besser als das, was man gerade hat?

Warum gibt es kein Solero Ananas mehr?

