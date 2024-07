Zwei junge Männer wurden am Sonntag auf dem Wiener Yppenplatz angeschossen. Sie werden am ehesten etwas zu den Tätern sagen können. Noch wurden sie nicht einvernommen

Auf dem Yppenplatz in Wien-Ottakring ist es am Sonntagabend zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Zwei Männer wurden angeschossen. APA/ALEX HALADA

Die beiden jungen Männer, die am Sonntagabend bei einer Auseinandersetzung auf dem Wiener Yppenplatz durch mehrere Schüsse verletzt wurden, sind am Montagvormittag noch nicht von der Polizei einvernommen worden. Sie wurden mit schweren Verletzungen im unteren Körperbereich ins Spital eingeliefert und werden noch stationär behandelt. Lebensgefahr bestehe in keinem der beiden Fälle, die Polizei wartet auf die Freigabe durch die Ärzte, um die beiden als Zeugen einvernehmen zu können.

Nach dem oder den Tätern läuft eine Fahndung. Gesucht werden ein bis fünf Männer, die als Tatverdächtige gelten oder zumindest an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Die Hintergründe der Schießerei sind nach Angaben des Landeskriminalamts noch offen.

Zeugen hatten am Sonntag gegen 18 Uhr die Polizei verständigt, als auf dem Yppenplatz mehrere Schüsse fielen. Mehrere Männer, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren, flüchteten, eine Sofortfahndung verlief negativ.

Rucksack mit Drogen

Die beiden Männer, die angeschossen wurden, sind nach Angaben der Polizei 20 und 21 Jahre alt. Am Tatort wurde in einem Rucksack auch eine noch unbestimmte Menge an Drogen sichergestellt. Inwieweit diese Drogen – es soll sich jedenfalls um keine große Menge handeln – mit der Schießerei in Zusammenhang stehen, ist unklar, der Wert sei überblickbar.

Die Wiener Polizei hat in Aussicht gestellt, noch am Montagvormittag mehr Details bekanntzugeben, etwa über die Identität der Opfer und deren Nationalität, über die derzeit nur gemutmaßt wird.

Die Lokale auf dem Yppenplatz waren auch aufgrund des Finales der Fußball-EM am Abend sehr gut besucht. Die Stimmung unter den Besucherinnen und Besuchern war trotz des großen Polizeiaufgebots ruhig. Untertags wird der Yppenplatz durch die umliegenden Marktstände beherrscht, am Wochenende und am Abend gibt es dort eine rege Lokalszene. Nach der Schussabgabe am Sonntag war ein Großaufgebot der Polizei vor Ort, über Ottakring kreiste stundenlang ein Polizeihubschrauber.

Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp (SPÖ) zeigte sich "schockiert, traurig und wütend" über die Tat. Der Yppenplatz stehe "für den Zusammenhang eines gesamten Grätzels". Alle Anrainer und Geschäftstreibenden hätten ein Recht auf Sicherheit. "Wir werden als Bezirk zu keiner Sekunde akzeptieren, wenn diese Sicherheit nicht garantiert werden kann. Dafür brauchen wir dringend die Unterstützung durch Verantwortliche im Bund." (red, 15.7.2024)