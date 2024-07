Berlin – Mit Trauer und Bestürzung haben ehemalige Weggefährten auf den Tod von Beverly Hills, 90210-Star Shannen Doherty reagiert. So meldeten sich etwa Shannens Schauspielkolleginnen und -kollegen zu Wort. "Ich verarbeite immer noch meine enorme Trauer über den Verlust meiner langjährigen Freundin Shannen, die ich oft als einen der stärksten Menschen bezeichnet habe, die ich je gekannt habe", schrieb Jennie Garth (52), mit der Doherty bei Beverly, 90210 vor der Kamera stand.

Shannen Doherty starb im Alter von nur 53 Jahren an Krebs. AP/Danny Moloshok

Charmed-Kollegin Alyssa Milano erklärte in einem Statement: "Sie war eine talentierte Schauspielerin, die von vielen geliebt wurde." Schauspielerin Olivia Munn (44) schrieb in einer Instagram-Story."Ich bin absolut untröstlich." Wie bei Doherty wurde auch bei Munn Brustkrebs diagnostiziert. Nach der Diagnose habe sie Doherty kontaktiert, und sie seien sofort Freundinnen geworden, schrieb Munn. "Krebs ist wirklich verdammt beängstigend, und Shannen hat sich ihm mit so viel Würde, Stärke und Anmut gestellt."

Doherty starb am Samstag an den Folgen einer Brustkrebserkrankung. Sie zählte auch dank ihrer Rolle als Hexe Prue Halliwell in Charmed: Zauberhafte Hexen zu den berühmtesten Serienschauspielerinnen der 90er- und 2000er-Jahre. Doherty hatte bereits als Kind mit der Schauspielerei begonnen. So war sie etwa im Serienklassiker Unsere kleine Farm zu sehen. Sie wurde 53 Jahre alt. (APA, dpa, red, 15.7.2024)