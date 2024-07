Politikwissenschafter Reinhard Heinisch schreibt in seinem Gastkommentar über die heikle politische Situation in den USA.

Die USA sind eine Demokratie, die nicht mehr wirklich funktioniert. Das Attentat auf Donald Trump fügt sich nahtlos in das Bild einer dysfunktionalen Demokratie ein. Vieles deutet auf diese Dysfunktionalität hin. Zum Beispiel begannen sofort die Verschwörungstheorien, von Elon Musk bis zum rechten TV-Moderator Tucker Carlson oder diversen Kongressabgeordneten. Also nicht von irgendwelchen Randfiguren, sondern von zentralen Meinungsmachern. Der Tenor: Nach dem Fiasko der Demokraten müsse "das System" Trump nun anders stoppen – offenbar mithilfe eines 20-Jährigen aus Pittsburgh. Das fügt sich nahtlos an das Narrativ des Wahlbetrugs, das von den meisten republikanischen Wählerinnen und Wählern geglaubt und von rechten Politikerinnen und Politikern allen Gerichtsentscheidungen zum Trotz wiederholt wird.

Aber auch die Gegenseite bietet Verschwörungsnarrative. Kaum hatte man Trumps Flugzeug neben dem des russischen Botschafters erspäht, brodelte die Gerüchtebörse. Fast nichts in der amerikanischen Politik ist inzwischen faktenbasiert oder wird nüchtern reflektiert. Der politische Gegner ist laut Umfragen längst zum Todfeind geworden, allen staatlichen und politischen Institutionen wird zutiefst misstraut, auch den Medien. Noch vor 15 Jahren rügte der damalige republikanische Präsidentschaftskandidat John McCain die Menge, die Hetzparolen gegen Barack Obama rief, mit den Worten, Obama sei kein Feind, sondern ein politischer Gegner, aber auch ein Patriot und Amerikaner. Heute würde Trump diese Menge anführen.

Das Attentat erinnert uns auch an die vielen deprimierenden Massaker und daran, dass die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner in fast allen Umfragen für vernünftige Waffengesetze ist oder für das Recht auf Abtreibung oder für viele andere Anliegen, die das System nicht zu bewerkstelligen vermag. Inzwischen ist die Dysfunktionalität so groß, dass sich die innerparteilichen Sekten der Republikaner gegenseitig blockierten und so die Speaker-Wahl zum monatelangen Fiasko wurde. Bei den Demokraten sieht es kaum besser aus. So ist die Nominierung des alternden Präsidenten Joe Biden der Tatsache geschuldet, dass er der einzige gemeinsame Nenner zwischen dem moderaten und dem progressiv-woken Flügel der Partei ist. Gerade aufgrund seines Alters ist er eine Übergangsfigur und nimmt somit keine Richtungsentscheidung vorweg. Mit Biden hoffte die Partei die großen innerparteilichen Richtungskämpfe auf die Zeit nach Trump verschieben zu können.

Absurde Symbolpolitik

Die Unfähigkeit der Politik, auf die wirklichen Bedürfnisse vieler Menschen, vor allem der Geringverdienenden, einzugehen, nährt wiederum den Hass auf den Staat und seine Institutionen. Öffentliche Diskussionen drehen sich oft nur noch um absurde Symbolpolitik, egal ob es um einen sogenannten Deep State, patriotische oder woke Schulcurricula geht. Vielmehr ist der Kongress in den entscheidenden Themen durch die gegenseitige Blockade der stark polarisierten Parteien permanent gelähmt. Kaum ein Gesetzespaket, wie etwa die Ukrainehilfe, das nicht durch einen Griff in die Trickkiste der Geschäftsordnung durch den Kongress gebracht wird. Jedes neue Budgetgesetz und jedes Erreichen der nominalen Schuldenobergrenze führt zu neuen Shutdown-Drohungen und politischem Poker, der das Land in den Abgrund zu stürzen droht. Auch gab es in den letzten Jahren so viele Amtsenthebungsverfahren gegen einen Präsidenten wie in den 200 Jahren zuvor zusammen.

Dann ist da der Umstand, dass Trump von diversen Staatsanwaltschaften in 91 Punkten eines Verbrechens angeklagt worden ist, und zwar mit einer teilweise recht eindeutigen Faktenlage, doch scheint es systemisch unmöglich, dass die Verfahren überhaupt stattfinden. Auch der bis ins Detail dokumentierte Putschversuch vom 6. Jänner 2021 bleibt bis auf die Verurteilung Einzelner de facto folgenlos. Er führt nicht wie Watergate zu einer nationalen Selbstbesinnung, sondern verkam zur parteipolitischen Schlammschlacht, was der Mehrheit ohnehin egal scheint. Dagegen glauben viele Amerikanerinnen und Amerikaner inzwischen, dass Gewalt in der Politik in Zukunft unvermeidlich sein wird. Fast jede vierte befragte Person meint sogar, dass politische Gewalt gerechtfertigt wäre, um das Land zu "retten“.

Prekäre Lage

Zur Dysfunktionalität passen auch die die bisherige Verfassungsauslegung ignorierenden unorthodoxen Entscheidungen eines durch und durch parteipolitischen Supreme Court. Unternehmen sind nun laut Rechtsprechung gleichberechtigte Bürger und können unbegrenzt spenden, Frauen dürfen auch dann nicht überall abtreiben, wenn ihr Leben in Gefahr ist, und Ärztinnen und Ärzten droht Gefängnis, und jüngst wurde entschieden, dass der Präsident doch mehr als ein gewählter König und weniger als erster Diener des Staates einzustufen ist.

Vor diesem Hintergrund ist es beängstigend, dass etwa die Wahl des Präsidenten durch das Volk nicht einmal in der Verfassung verankert ist, dass die Oberstrichterinnen und Oberstrichter dem Konzept einer übermächtigen Exekutive zugeneigt scheinen und dass viele gewillt sind, Wahlen nur dann anzuerkennen, wenn sie im eigenen Sinn ausgehen. Schließlich zeigt sich die prekäre Lage der amerikanischen Demokratie auch darin, dass offen über Pläne gesprochen wird, im Fall eines Wahlsiegs Trumps den bestehenden Staatsapparat zu zerschlagen, das von den USA geschaffene Bündnissystem infrage zu stellen und stattdessen eine patriotischere und christlichere Einstellung in den Schulen zu forcieren. (Reinhard Heinisch, 16.7.2024)