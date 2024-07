Laut Berichten soll Musk zumindest als Berater in einer möglichen Trump-Regierung tätig sein. REUTERS/David Swanson

"Ich unterstütze Präsident Trump voll und ganz und hoffe auf seine schnelle Genesung." Mit diesen Worten kommentierte der Unternehmer Elon Musk am Sonntag die Schüsse auf den Präsidentschaftskandidaten und Ex-Präsidenten Donald Trump. Der wohl einflussreichste Tech-Milliardär der Welt stellt sich mit dieser Aussage im aktuellen US-Präsidentschaftswahlkampf nun endgültig auf eine Seite – jene von Donald Trump.

Neben finanzieller Unterstützung könnte Musk vor allem dafür sorgen, dass auf X in den nächsten Monaten in Zusammenhang mit Trump noch mehr über die "veralteten Medien" und noch viel mehr über X als die einzig wahre Nachrichtenplattform zu lesen sein wird, wo der Präsidentschaftskandidat auf reichweitenstarke Befürworter setzen kann.

Seit Sonntag ist Musk noch aktiver auf X, als er das ohnehin schon war. IMAGO/Taidgh Barron

Unbezahlbare Reichweite

Die Schüsse auf Trump wirkten wie ein Weckruf. Ein Weckruf für die auf dem rechten Rand stehende Tech-Welt, die Wirtschaftsbosse und rechten Influencer, die seit Sonntag helfen, aus Trump eine Lichtgestalt zu machen, der die Präsidentschaft eigentlich nicht mehr wegzunehmen ist.

Diesem Tross an rechter Begeisterung geht ein Mann voran: Elon Musk. Mit seiner Reichweite auf X erreicht fast jedes Posting zu Trump knapp 200 Millionen Views. Auch weil die Postings des X-Besitzers vom Algorithmus bevorzugt ausgespielt werden. Das von ihm geteilte Foto, auf dem Trump nach dem Streifschuss die Faust in den Himmel streckt, wurde von rund 450.000 auf der Plattform geteilt.

Musk, der in den Jahren 2016 und 2020 öffentlich behauptet hatte, die Vertreter der Demokratischen Partei gewählt zu haben, ist aber nicht erst seit Sonntag auf der politischen Seite von Trump. Im Mai dieses Jahres berichtete DER STANDARD bereits, wie der Tesla-Chef zunehmend tiefer in die "Fiebersümpfe der Rechten" eingetaucht ist. Aggressive Postings gegen alles, was für ihn zu "woke" ist, das Teilen von antisemitischen Kommentaren oder auch sein Auftritt an der US-mexikanischen Grenze, wo er mit Cowboyhut und schwarzer Kluft auf die Gefahren der illegalen Einwanderung aufmerksam machte.

Und während er auf X mittlerweile regelmäßig Joe Biden aufgrund dessen Entscheidungen kritisiert, nimmt er in fast allen Positionen sehr deutlich die Seite von Trump ein. So nannte er etwa den jüngsten Strafprozess gegen den Republikaner eine "Korruption des Gesetzes".

Finanzielle Unterstützung

Während Musk in den Jahren zuvor immer beteuert hatte, er würde nicht aktiv in den Wahlkampf eingreifen, wurde in den vergangenen Wochen immer wieder über eine mögliche Beraterrolle von Musk im Kabinett von Trump spekuliert. Laut Wall Street Journal solle der Unternehmer eine formelle Position im Bereich der Wirtschafts- und Einwanderungspolitik einnehmen. Während diese Gerüchte von keiner Seite offiziell bestätigt wurden, scheint Musk den Geldhahn in Richtung Trump bereits aufgedreht zu haben.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende berichtete, soll Musk eine "erhebliche Summe" an eine Organisation gespendet haben, die sich im Wahlkampf für Donald Trump einsetzt. Neben der enormen Reichweite hat der Unternehmer und Tesla-Chef nämlich auch noch reichlich Geld. So wird Musks Vermögen derzeit auf rund 264 Milliarden Dollar geschätzt, was ihn aktuell hinter Amazon-Gründer Jeff Bezos und LVMH-CEO Bernard Arnault zum drittreichsten Menschen der Welt macht. Diese Geldreserven könnten einem Wahlkampf in den USA eine ganz neue Dynamik verschaffen.

Standen aufgrund eines in die Kritik geratenen Joe Biden schon vor dem Schussattentat die Sterne gut für Trump, strahlen sie seitdem noch wesentlich heller für den Republikaner. Neben der finanziellen Unterstützung des wohl mächtigsten Unternehmers der USA lockerte am Sonntag auch der Facebook- und Instagram-Konzern Meta einige Beschränkungen, die bei Trumps Social-Media-Konten zuletzt noch aktiv waren. "Wir glauben, dass es dem amerikanischen Volk möglich sein sollte, von allen nominierten Präsidentschaftskandidaten gleichberechtigt zu hören", sagte Meta in einem aktualisierten Blogbeitrag. Völlig frei in seinen Äußerungen ist Trump ohnehin auf seiner selbst gegründeten Social-Media-Plattform Truth Social, und auch auf X wurde der Ex-Präsident im August 2023 von Musk wieder entsperrt. Geschrieben hat Trump trotzdem noch nichts auf der Plattform, die früher Twitter hieß. Das tun mittlerweile andere für ihn. (Alexander Amon, 15.7.2024)