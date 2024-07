Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland hat Servus TV absolute Topquoten beschert. So verfolgten den Finalsieg von Spanien am Sonntagabend im Schnitt 1,75 Millionen Zuschauer beim Salzburger Privatsender (58 Prozent Marktanteil). Deutlich größer war das Interesse am Achtelfinalauftritt Österreichs: 2,46 Millionen sahen die knappe Niederlage gegen die Türkei. Damit war es das meistgesehene Match des Nationalteams seit Beginn der Teletest-Messungen im Jahr 1991.

Spanien und Dani Olmo jubeln über den EM-Titel – und Servus TV freut sich ob der guten Quoten mit. IMAGO/Laci Perenyi

Insgesamt erreichte Servus TV, das 20 der 51 Spiele an den ORF als Sublizenznehmer abgegeben hatte, mit den Übertragungen 6,2 Millionen Personen zumindest kurz. Dabei performten wenig überraschend speziell die allesamt bei Servus TV zu sehenden Österreich-Partien stark bei den Zusehern. Neben der Achtelfinalniederlage zog auch das Match gegen die Niederlande mit im Schnitt 1,77 Millionen etwas mehr Zuseher als die Finalpartie zwischen Spanien und England an. Das Spiel Österreich gegen Frankreich lag knapp dahinter (1,69 Millionen). Das Interesse am Match gegen Polen war am niedrigsten (1,39 Millionen), lag aber dennoch auf Höhe der beiden Halbfinalbegegnungen (Niederlande – England 1,43 Millionen, Spanien – Frankreich 1,37 Millionen).

924.000 versus 563.000

Im Durchschnitt erreichten die 31 Spiele bei Servus TV 924.000 Personen bei einem Marktanteil von 40 Prozent. Damit lag der Privatsender aufgrund der attraktiveren Partien wenig überraschend vor dem ORF. Auf ORF 1 waren bei den 20 dort übertragenen Partien im Schnitt 563.000 Zuseher bei 30 Prozent Marktanteil mit dabei. Insgesamt kamen 5,3 Millionen zumindest kurz in Kontakt mit den Übertragungen im ORF.

Den Topwert erreichte der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit dem Viertelfinalspiel zwischen Spanien und Deutschland mit rund 1,3 Millionen Zusehern in der Verlängerung. Auch das Achtelfinalspiel zwischen England und der Slowakei knackte mit im Schnitt 1,28 Millionen in der Entscheidung locker die Millionenmarke.

ORF hatte 2021 mehr Zuseher beim Finale

Bei der Europameisterschaft davor hatte der ORF noch die Übertragungsrechte. Das Finale zwischen Italien und England erreichte am 11. Juli 2021 in der zweiten Halbzeit 1,95 Millionen Zuseherinnen und Zuseher, was einem Marktanteil in der Zielgruppe ab 12 Jahren von 62 Prozent entsprach. Im Schnitt verfolgten vor drei Jahren jedes EM-Spiel im ORF 818.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 38 Prozent Marktanteil.

13 Millionen Video-Views

Auch im Onlinebereich war die EM in Deutschland stark gefragt. Servus TV verwies auf insgesamt 13 Millionen Video-Views und ein Nutzungsvolumen in Höhe von einer halben Milliarde Minuten auf der Streamingplattform Servus TV On. Der ORF erzielte auf seiner Plattform ORF On 4,9 Millionen Nettoviews und ein Nutzungsvolumen in Höhe von 193 Millionen Minuten.

Gruppenspiele im Überblick

Niederlande – Österreich (25.6.) 1,77 Millionen Zuseher, 66,9 % (12+) und 75,4 % (E12–49) Marktanteil bei Servus TV; 831.000 Views und 27,5 Millionen Watched Minutes bei Servus TV On

Österreich – Frankreich (17.6.) 1,69 Mio. Zuseher, 53,5 % (E12+) und 63,9 % (E12–49) Marktanteil bei Servus TV; 600.000 Views und 20 Millionen Watched Minutes bei Servus TV On

Polen – Österreich (21.6.) 1,39 Millionen Zuseher, 59,4 % (12+) und 71,7 % (E12–49) Marktanteil bei Servus TV; 700.000 Views und 21 Millionen Watched Minutes bei Servus TV On

Die Topspiele ohne Österreich

Finale: Spanien – England (14.7.) 1,75 Millionen Zuseher, 58,2 % (12+), 71,7 % (E12–49) Marktanteil

Halbfinale: Niederlande – England (10.7.) 1,43 Millionen Zuseher, 52,3 % (12+), 67,5 % (E12–49) Marktanteil

Halbfinale: Spanien – Frankreich (9.7.) 1,37 Millionen Zuseher, 51,6 % (12+), 62,9 % (E12–49) Marktanteil. (APA, red, 15.7.2024)