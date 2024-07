In der Grazer Innenstadt gab es am 12. Juli einen Großeinsatz der Polizei. APA/PETER KOLB

Graz – Nach einem Mord und Suizid am Freitag in Graz steht nun fest, dass der Täter dreimal auf das weibliche 23-jährige Opfer geschossen hat. Das ergab die bereits abgeschlossene Obduktion der getöteten Frau, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Arnulf Rumpold, am Montag auf APA-Anfrage mitteilte. Die Leichenöffnung des 29-jährigen Schützen findet erst am Montag statt. Das genaue Motiv liegt weiterhin im Dunkeln, die Ermittlungen laufen in alle Richtungen.

Am Freitag waren zu Mittag in einer Grazer Anwaltskanzlei mehrere Schüsse gefallen. Wie sich herausstellte, hatte ein 29-Jähriger eine Mitarbeiterin der Kanzlei erschossen und anschließend Suizid begangen. Großräumige Polizeiabsperrungen, Hubschrauber- und Cobra-Einsatz waren die Folge, da zunächst nicht klar war, ob nicht noch Gefahr besteht. Die Frau war allein in der Kanzlei gewesen, direkte Tatzeugen gibt es nicht.

Obduktion des Täters

Bisher war von drei Schüssen insgesamt die Rede, es dürften aber mindestens vier gewesen sein. Die Obduktion des Täters am Montag sollte dahingehend Klarheit bringen.

"Derzeit werden umfangreiche Ermittlungen durchgeführt, das wird noch länger dauern", stellte Rumpold fest. Es laufen derzeit auch die Auswertungen von Datenträgern. In welchem Verhältnis das Opfer und der Täter standen und was das Motiv für die Tat war, konnte bisher nicht geklärt werden. Fest steht, dass der 29-Jährige auch kurz in der Anwaltskanzlei, in der das Opfer tätig war, gearbeitet hat. (APA, 15.7.2024)