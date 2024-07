Das Phantom (Anton Zetterholm ) führt Christine (Lisanne Clemence Veeneman) in seine Gemächer.

Cameron Mackintoshs opulente, virtuos inszenierte Version von Andrew Lloyd Webbers Musicalblockbuster Phantom der Oper ist im Wiener Raimundtheater seit März erfolgreich sesshaft. Hinter den Darstellerinnen und Darstellern des romantischen Grusicals liegen denn auch an die 100 Aufführungen. Diese spezielle sonntägige Aufführung war für die Künstlerschaft allerdings genauso neu wie für den gesamten deutschsprachigen Raum.

Das Format der "relaxed performance", das am Broadway und West End bereits erprobte Routine ist, feiert hier quasi Uraufführung. Gemeinsam mit der Österreichischen Autistenhilfe geht es für die Vereinigten Bühnen Wien (VBW) darum, für Menschen mit Behinderung, mit Lernschwierigkeiten oder Neurodiversität, wozu Autismus und ADHS gehören, ein stressfreies Theatererlebnis zu ermöglichen.

Alles nur ein Spiel

Zu dieser besonderen Aufführung gehört denn auch das einstimmend-erklärende Präludium, an dem die Hauptfiguren teilnehmen: Lisanne Clemence Veeneman erklärt, dass sie als Christine zunächst "als Balletttänzerin" beginnt und später Gesangsunterricht vom Phantom bekommt. So weit so gut, "ist aber dein Haar echt?", fragt VBW-Dramaturgin Carola Schiefke. "Nein, an sich bin ich blond, hier aber bin ich brünett, weil eben mit Perücke", antwortet Veeneman unter Applaus und gibt das Wort weiter an Milica Jovanović.

Diese erzählt, dass sie als kapriziöse Operndiva Carlotta in der Vorstellung diesen – seht her! – abgetrennten Kopf präsentieren wird. Ja, er sieht etwas eklig aus, vor allem die aus seinem Hals herausbaumelnden Schnüre ... Der Kopf und das alles sei aber aus Schaumstoff, so Jovanović. Alles sei nur ein Spiel, wie auch das Duell zwischen dem Phantom und Raoul.

"Das ist also nicht gefährlich?", fragt die Dramaturgin. "Nein", antwortet das Phantom, also Anton Zetterholm. Es sei "alles ganz sicher", ergänzt Rob Goldman, der den Raoul geben wird. Nach 100 Vorstellungen sei das alles Routine, "niemand tut sich weh", sagt Pelzer, dem Steven Ralph Ähnliches hinzufügt. Als Theaterarbeiter Joseph Buquet wird er ja vom Phantom erhängt. Ralph präsentiert den Strick, an dem er hängen wird, das alles sei aber "ungefährlich, tut nicht weh, überhaut sind alle ganz sicher". Applaus!

Zwei Ruheräume

Bevor es ins Dunkelreich der Musicalillusionen geht, in dem das Phantom an die Leitung des Opernhauses per Brief seine Wünsche und Befehle übermittelt, wird dem Publikum auch die Möglichkeit erklärt, während der Vorstellung etwas Ruhe zu suchen.

Konkret: Der Zuschauerraum des Raimundtheaters, der während der Vorstellungsdauer mit dezentem Licht erhellt bleibt, kann zwecks Pause jederzeit verlassen werden. Zwei Ruheräume stehen diesbezüglich zur Verfügung, man könne dann aber jederzeit zurück zum Phantom und dessen diktatorischen Machenschaften. Die Vorstellung ist nicht kürzer als sonst, dauert also zwei Stunden und 15 Minuten. Mit 30 Minuten ist allerdings die obligate Pause etwas länger als gemeinhin.

Viel Applaus

Die Inszenierung selbst erweist sich als bekannt opulente Show. Sie ist aber lautstärkemäßig dezenter angelegt, was grundsätzlich guttut. Wer bei der Premiere zugegen war, erinnert sich schließlich, mit Dezibel überreich beschenkt worden zu sein ... Lichteffekte? Sind weniger grell. Und wenn der berühmte Kronleuchter herabsaust, ist das ein Effekt, dessen Heftigkeit eingedämmt wurde.

Das Konzept, an dem auch die VBW-Mitarbeiterin Leonie Strahl mitgewirkt hat, die Autistin ist und mit ihrem Assistenzhund Magic als Lichttechnikerin im Raimundtheater beschäftigt ist, präsentiert ansonsten aber eine Aufführung, die keine Abstriche an Intensität verzeichnet. Die dramatischen Irrungen und Wirrungen, die emotionale Berg-und-Tal-Fahrt, die das Stück zusammenhält, bleiben erhalten. Der Applaus lässt vermuten, dass es sehr gefallen hat. Nun sollte "relaxed performance" keine einmalige Sache bleiben. (Ljubiša Tošić, 15.7.2024)