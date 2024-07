Ai Weiweis "Am Attersee, 2024" als Edition, limitiert auf 125 Exemplare. Das 38 mal 38 Zentimeter große Mosaik kostet 2500 Euro und wird mit einem Zertifikat geliefert. Michael Maritsch

Eine Wasserlandschaft, auf deren kleinen türkisen, grünen und grauen Wellen Sonnenfunken tanzen, wo in der Ferne lila Nebelschwaden, ein grauer Horizont und rechterhand der dunkle Zipfel einer Insel erkennbar sind: So lässt sich sowohl Gustav Klimts bekanntes Seestück Am Attersee aus dem Jahr 1900 beschreiben als auch Ai Weiweis nach diesem Vorbild aus tausenden Lego-Steinen rekonstruierte Version. Das großformatige Unikat soll demnächst in die Ausstellung Transcending Borders im Marmorschlössel in Bad Ischl integriert werden, wo derzeit Werke des renommierten chinesischen Künstlers in den Dialog mit archäologischen Funden aus der Hallstattzeit treten. Ein aufwendiges Projekt mit Kosten von rund 600.000 Euro, wie berichtet. Zur teilweisen Refinanzierung wurde eine auf 125 Stück limitierte Ai-Weiwei-Edition aufgelegt: 38 mal 38 Zentimeter misst das aus 2500 Noppen bestehende Lego-Mosaik Am Attersee, 2024, das für 2500 Euro mit einem vom Künstler signierten Zertifikat geliefert wird.

"Am Attersee" (1900): Die Ernte der ersten Sommerfrische, die Gustav Klimt am Attersee verbrachte, befindet sich im Bestand des Leopold-Museums und gastiert derzeit im Wien-Museum ("Secessionen", bis 13. Oktober). AP

Handarbeit aus Oberösterreich

Ob Alfred Weidinger nun allabendlich am Küchentisch in seinem Haus am Attersee nach exakten Vorgaben seines langjährigen Freundes die Kleinformate Stein für Stein zusammensetzt, muss eine Mutmaßung bleiben. Gesichert ist hingegen oberösterreichische Handarbeit und eine offizielle Produktionszeit von rund vier Wochen. Die starke Nachfrage habe ihn überrascht, betont Weidinger als Chef der OÖ-Landes-Kultur GmbH, rund 100 Exemplare seien bereits bestellt worden. Und das ganz ohne Vermarktung, reduziert nur auf Infofolder, die in Bad Ischl und im Gustav-Klimt-Zentrum in Kammer aufliegen, wo Ai Weiweis Version gastiert. Die Kunde ereilte mittlerweile auch das Leopold-Museum, in dessen Bestand sich das Original befindet. Ob man den Ankauf eines Lego-Geschwisterchens in Erwägung ziehe? Kein Kommentar, lässt Direktor Hans-Peter Wipplinger dazu auf Anfrage ausrichten.

"Child Play" (2023) titelt die Arbeit, bei der Ai Weiwei Porträts wie Jan Vermeers "Mädchen mit Perlohrring" in Kleinformaten rekonstruiert. Michael Maritsch

Lego als Politikum

Ai Weiwei ist nicht der erste Künstler, der Lego als Material verwendet, aber er setzt es seit 2014 konsequent für seine 2D-Kreationen ein. Den Anfang machten damals 176 Porträts politischer Gefangener aus der ganzen Welt, die er für eine Ausstellung in einem alten Gewerkschaftsgefängnis auf Alcatraz Island schuf. Als es im Jahr darauf um eine Installation für die National Gallery of Victoria (Melbourne) ging, verwehrte der dänische Spielzeughersteller die Lieferung der Bestellung an das Studio des Künstlers. Denn gemäß Firmenpolitik würde man sich nicht aktiv an der Verwendung von Lego-Steinen in Projekten oder Kontexten mit einer politischen Agenda beteiligen oder solche unterstützen, wie es hieß. Prompt startete Ai Weiwei eine Crowdsourcing-Kampagne zur Verteidigung von Redefreiheit und politischer Kunst und rief zu Steinspenden auf. Mit Erfolg: Die Rauminstallation mit Porträts und Zitaten von 20 australischen Menschenrechtsaktivisten überließ er später dem Museum, und Lego änderte seine Richtlinien. Nach dem thematischen Zweck soll beim Verkauf großer Mengen seither nicht mehr gefragt werden.

Verpixelte Ikonen

Als eines der bekanntesten Werke gilt das Selfie seiner Verhaftung (2009), das er 2019 als fast vier Meter breite Lego-Arbeit (Illumination) umsetzte, die schon in der Albertina-Modern-Schau 2022 zu sehen war und jetzt in Bad Ischl gezeigt wird. Zu den aktuelleren Arbeiten gehören Ikonen der westlichen Kunstgeschichte, in die er teils Symbole einschleust: In Georges Seurats berühmter Szene eines Sonntagnachmittags auf der Insel La Grande Jatte findet sich – als Reaktion auf das Burkini-Verbot in Frankreich – unter den Dargestellten eine Frau in Verschleierung (2020). Giorgiones ruhende Venus bekam 2022 einen Kleiderbügel beigefügt, der vor der Legalisierung der Abtreibung von verzweifelten Frauen als Hilfsmittel genutzt wurde. Bei Werken wie Child Play (2023) steht dagegen die Verspieltheit des Mediums im Vordergrund: Nachbildungen bekannter Bildnisse wie Vermeers Mädchen mit Perlohrring oder Van Goghs Selbstporträt mit verbundenem Ohr, die in der verpixelten Erscheinung auf ihr verfremdetes Original verweisen.

Für seine Kunstsammlung bekam Harald Mahrer (ÖVP) vergangenes Jahr zum 50er vom Wirtschaftsbund sein im DIY-Verfahren gestaltetes Konterfei. OÖLKG - Michael Maritsch

DIY für Harald Mahrer

Mit der zugehörigen Vorlage könnte derlei von jedem nachgebaut werden – womit Ai Weiwei die Grenzen zwischen hoher und geringwertiger Kunst infrage stellt und den Unterschied zwischen Kunst und Produkt thematisiert. Anleitungen zum Nachbau seiner Werke sucht man vorerst vergeblich, wenngleich das grundlegende Prinzip dank entsprechender Software in der Gattung Porträt längst Schule gemacht hat. Lego bietet solche Mosaikbausätze für 79,99 Euro an, beschränkt auf fünf Farben und eine Größe von 48 mal 48 Zentimeter. Alternativ beauftragt man einen Grafiker mit der Verpixelung einer Porträtaufnahme, bestellt die benötigten Lego-Steine und spielt ein paar Tage Baumeisterin – wie im Fall von Wirtschaftsbund-Präsident Harald Mahrer (ÖVP), der zum Fünfziger vergangenes Jahr für seine Kunstsammlung vom Wirtschaftsbund sein knapp ein mal ein Meter großes Lego-Konterfei geschenkt bekam. (Olga Kronsteiner, 15.7.2024)