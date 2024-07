Die Reaktionen auf den Anschlag auf Donald Trump kamen ebenso prompt wie erwartbar. Innerhalb kürzester Zeit fluteten neben realen Fotos und Berichten auch allerlei Verschwörungserzählungen, simple Falschinformationen und natürlich auch Memes das Internet. Vom Heldenepos bis zu zynischen Reaktionen reichte dabei die Palette – je nachdem, wo die Posterinnen und Poster selbst politisch verortet sind.

Geschäftemacherei

Doch es gibt auch noch ein anderes Phänomen, das bei solchen Ereignissen wohl unvermeidlich ist: die Geschäftemacherei. Praktisch umgehend machten sich Pro-Trump-Influencer nämlich daran, den Anschlag auf ihr Idol zu Geld zu machen, wie Wired berichtet.

Das Foto von Evan Vucci wird wohl in die Geschichte eingehen. Auf zahlreichen T-Shirts ist es jedenfalls bereits zu sehen. AP/Evan Vucci

Bereits wenige Stunden nach dem Vorfall hatten sowohl die rechte Aktivistin Candace Owens als auch Sebastian Gorka, ehemaliger Mitarbeiter der ersten Trump-Regierung, passende T-Shirts in ihren Onlineshops im Angebot. Immer zu sehen dabei jenes Bild von Fotograf Evan Vucci, das wohl in die Geschichte eingehen wird und Trump mit erhobener Faust und blutverschmiertem Gesicht umringt vom Secret Service zeigt.

Kombiniert wird dieses Bild dann mit mehr oder weniger originellen Sprüchen. So ist bei Owens "For God and Country" zu lesen, während Gorka gleich das Wahlergebnis vorwegnimmt und Trump – zusätzlich noch unter Ignorierung geopolitischer Grundkenntnisse – zu "The President of America" macht. Bei all ihrer Begeisterung für Trump bleibt dabei eines unklar, nämlich wohin das eingenommene Geld fließt. Rückfragen zu diesem Thema wollten beide nicht beantworten.

Kritik

Owens und Gorka sind aber beileibe nicht die Einzigen, die Profit aus dem Vorfall schlagen wollen. So hatte die Modelinie Old Row, die auch sonst aus ihrer rechten politischen Gesinnung kein Hehl macht, umgehend entsprechende T-Shirts im Angebot. Das Beispiel zeigt aber auch, dass die rasche Reaktion nicht überall gut ankommt. So musste sich Old Row in sozialen Medien von Trump-Fans den Vorwurf gefallen lassen, dass man allzu schnell versuche, sich am Attentat auf den eigenen Helden zu bereichern.

Mittlerweile wurde das entsprechende T-Shirt bei Old Row wieder entfernt. Ob das mit der Kritik zu tun hat, ist allerdings unklar. Denkbar wäre durchaus auch, dass jemand mit einem Urheberrechtshinweis bei Old Row angeklopft hat, immerhin muss man für die Verwendung des Fotos auch die entsprechenden Rechte haben.

Tiktok ist der Wilde Westen

Auf Tiktok ist dieser Punkt hingegen kaum ein Thema. Dort kursieren im Shop dutzende T-Shirts mit dem Foto von Vucci und unterschiedlichen Sprüchen, die schnell daruntergepappt wurden. Einzelne User haben sogar Livestreams gestartet, um auch andere Merchandiseprodukte rund um den Anschlag zu bewerben – fast schon wie ein eigener Shoppingkanal, nur eben rund um die Attacke auf Trump. Aufgedruckt sind Slogans wie "Kugelsicher", "Legenden sterben nie" und "Schießen macht mich stärker"

Auf Youtube sieht es in der Hinsicht nur graduell besser aus, auch dort verkaufen viele rechte Influencer Trump-Anschlag-Merchandise. Darunter etwa die "Hodge-Twins", die immerhin drei Millionen Abonnentinnen und Abonnenten auf der Plattform haben. Diese versichern zumindest etwas, was die anderen öffentlich nicht wollen: dass die Gewinne zu hundert Prozent an die Wahlkampagne für Donald Trump gespendet werden.

Doch auch bei anderen Online-Plattformen werden die T-Shirts für Preise zwischen neun und 40 Dollar verkauft – und zwar zum Teil auch ohne einschlägigen politischen Hintergrund. Die 25-jährige Li Jinwei, die ihre Produkte auf der chinesischen Plattform Taobao von Alibaba verkauft, ließ umgehend T-Shirts entwerfen, als sie von dem Attentat hörte. "Innerhalb von drei Stunden hatten wir mehr als 2000 Bestellungen aus China und den USA", betonte sie gegenüber Medien in Hongkong. (apo, 15.7.2024)