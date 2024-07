Donald Trump wurde am Samstag in chaotischen Augenblicken von Sicherheitsleuten von der Bühne gezerrt, nachdem ihn ein aus rund 130 Metern Entfernung abgefeuertes Projektil am Ohr getroffen hatte.

Der ehemalige Präsident und Kandidat der Republikaner für die kommende Präsidentschaftswahl hätte am Samstag um 17 Uhr Ortszeit in der Kleinstadt Butler im Bundesstaat Pennsylvania eine Wahlkampfrede halten sollen.

Mit einer Verspätung von etwa einer Stunde betrat Trump die Bühne tatsächlich, bevor es zu den folgenreichen Minuten kam. So entwickelten sie sich.

Das Protokoll

18:03 Uhr: Trump winkt der jubelnden Menge zu und klatscht, als er die Bühne zu den Klängen von God bless the USA betritt. Auf dem Kopf trägt er seine zum Markenzeichen gewordene "Make America Great Again"-Kappe.

AP/Evan Vucci

18:05 Uhr: Das Lied geht zu Ende, Trump tritt zum Mikrofon und beginnt seine Rede. Er spricht zunächst über seinen Gegner bei der Wahl, Präsident Joe Biden.

REUTERS/Brendan McDermid

18:11 Uhr: Sechs Minuten später dreht sich Trump zu einer Leinwand und zeigt auf ein Diagramm mit der Entwicklung illegaler Grenzübertritte.

AP/Evan Vucci

Zur selben Zeit hört man laut Videoaufnahmen, wie Besucher der Veranstaltung rufen: "Er ist auf dem Dach! Er hat eine Waffe!"

Redaktion

Sekunden später ist ein Schuss zu hören. Trump hört mitten im Satz zu sprechen auf und zuckt zusammen. Er greift an sein rechtes Ohr, ehe zwei weitere Schüsse abgegeben werden, und duckt sich rasch. Ein Mitarbeiter des Secret Service schreit: "Get down, get down, get down, get down!"

Das Attentat auf Trump

Eine Aufnahme des New York Times-Fotografen Doug Mills scheint den genauen Moment zu zeigen, in dem der Schuss Trumps Ohr streift.

Unmittelbar danach werden fünf weitere Schüsse abgegeben. Mitglieder des Personenschutzes laufen auf die Bühne, während sich Besucher auf den Rängen hinter Trump in Panik niederkauern.

GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ANNA

42 Sekunden später haben die Bodyguards Trump unter sich begraben, und ein Agent schreit "Shooter down!", danach: "Are we ready to move?" Später bestätigt der Secret Service, dass das Personal den Schützen zu diesem Zeitpunkt "neutralisiert" habe.

AP/Gene J. Puskar

Die Menge jubelt, als Trump wieder aufsteht. Die Personenschützer versuchen, ihn rasch von der Bühne zu bringen, doch der 78-Jährige bleibt stehen, reckt die Faust in den Himmel und ruft "Fight! Fight! Fight!". Blut rinnt vom Ohr über seine Wange hinunter. Die Menge bricht in "USA! USA! USA!"-Chöre aus.

AP/Gene J. Puskar

Zwei Minuten nach dem ersten Schuss hat Trump die Bühne verlassen und wird in einen schwarzen SUV eskortiert.

AFP/REBECCA DROKE

18:51 Uhr: Vierzig Minuten nach dem gescheiterten Attentat veröffentlicht die Leitung seiner Präsidentschaftskampagne ein Statement, wonach es Trump gutgehe und er sich unter ärztlicher Aufsicht befinde. Er wird im 17 Kilometer entfernten Butler Memorial Hospital behandelt.

trump campagin

20:42 Uhr: Auf der von ihm gegründeten Social-Media-Plattform Truth Social bekundet Trump am Abend, dass er "unmittelbar wusste, dass etwas nicht stimmte, weil ich ein zischendes Geräusch hörte, Schüsse, und spürte, wie die Kugel die Haut zerriss".

Trump Truth Social

Wie sich in der Zwischenzeit herausgestellt hatte, war der Attentäter auf das Dach eines Gebäudes gegenüber der Bühne geklettert, um die Schüsse von der erhöhten Position aus abzugeben. Besucher gaben an, ihn beim Hinaufklettern gesehen und versucht zu haben, die Polizei darüber zu informieren.

Bei der Langwaffe soll es sich um ein halbautomatisches Gewehr vom Typ AR-15 gehandelt haben. Der mutmaßliche Schütze wurde von Scharfschützeneinheiten der Polizei getötet. Laut Medienberichten starb außerdem ein 50-jähriger Feuerwehrmann durch einen der Schüsse, die Trump gegolten haben, zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. (mcmt, rk, 15.7.2024)