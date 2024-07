Aus einem Reservoir von 140 fertigen Inszenierungen wird das Junge Theater Wien ab 2025 schöpfen. Dazu gehört auch das Stück "Parole Haifisch" der Theatergruppe Schall und Rauch Agency. Foto: Theresa Pewal

In den letzten 20 Jahren ist Wien um rund 400.000 Menschen gewachsen. Vor allem in den äußeren Flächenbezirken, wo es neben Ballungszonen viel Raum und viel Grün gibt. Doch das Kulturangebot vor Ort ist mit dem Bevölkerungsanstieg nicht mitgewachsen. Die meisten Kulturinstitutionen liegen traditionell dicht an dicht im Stadtzentrum und sind schwer zu verfrachten. Ein neuer Vorstoß vonseiten der Kulturpolitik soll aber jetzt für mehr Verteilungsgerechtigkeit im Bereich darstellender Kunst für junges Publikum sorgen. Aber wie geht das, da doch schon seit Jahren von Dezentralisierung gesprochen wird und sich kaum etwas ändert?

Es kann zum Beispiel so funktionieren: Das von Stephan Rabl entwickelte Konzept für Junge Theater Wien sieht vor, bestehende Theaterproduktionen nachhaltiger in Umlauf zu bringen. Ist etwa eine Inszenierung nach achtmal im Dschungel und viermal im Wuk abgespielt, könnte sie ab 2025 – da erst wird der Spielbetrieb aufgenommen – noch ein zweites oder drittes Leben in Floridsdorf, Favoriten, Liesing, Donaustadt oder Simmering antreten. Diese fünf Bezirke, die heute sage und schreibe 43 Prozent der Wiener Bevölkerung ausmachen, umfasst das Projekt Junge Theater Wien. Es ist kein Touring-System, sagt Rabl, bei dem ein Theater gastiert und nach dem Applaus wieder abzischt. Sondern der Beginn einer Kulturarbeit vor Ort an den jeweiligen bereits florierenden Standorten in diesen Bezirken – mit der Absicht eines langfristigen Aufbaus.

Theater an Kreuzungspunkten

Rabl ist ein ausgewiesener Kenner des Kinder- und Jugendtheaterbereichs. Vor zwanzig Jahren hat er den Dschungel im Museumsquartier aufgebaut und jahrelang geleitet, seither boomt das Haus wie kaum eine Bühne der Stadt. Das Publikum strömt herbei, weil es ansprechendes Theater gibt, aber auch weil der Ort attraktiv ist und dank Gastronomie und Verweilzone zum Kreuzungspunkt für viele Menschen wurde. Diese Clusterbildung steht auch bei Junge Theater Wien im Fokus: Das Theater soll sich in den Bezirken an jenen etablierten Orten einnisten, wo die Bevölkerung bereits angedockt hat. Das können Orte wie das Gesundheitszentrum Cape 10 in Favoriten sein, wo sich dann Theater, Gesundheit und Bildung eine Adresse teilen. Oder ein Sportverein in der Donaustadt, wo Fußball die Leute anzieht, künftig aber auch das Theater.

Denn es wird dann heißen "Junges Theater Donaustadt" oder "Junges Theater Simmering" – es soll eine Identifikation mit dem eigenen Bezirk stattfinden, so Rabl. Weder ist das Projekt als Festivalformat noch als Tourneetheater gedacht, die Arbeit vor Ort ist entscheidend und wird intensiv verfolgt. Zu je drei Blöcken in Herbst, Winter und Frühling wird sich das Junge Theater je eine intensive Woche lange mit Inszenierungen, Workshops, Präsentationen et cetera einbringen. "Man wird nicht klatschen und heimgehen", sagt Rabl. Wichtig sind Vermittlungsarbeit und ein atmosphärischer Mehrwert, der Kontinuität entstehen lässt und eine Bindung schafft, sodass das Publikum sich adressiert fühlt und stolz ist auf diesen Ort und das dort Aufgeführte.

Vier Altersgruppen

Communityarbeit ist die Basis dieses Unterfangens; es gilt, Leute zusammenzubringen. Denn die großen Bezirke sind nicht ansatzweise so homogen, wie es die Bevölkerungsstruktur der Innenstadt ist. Mauer, Atzgersdorf, Rodaun, Jedlersdorf, Metastadt, Großfeldsiedlung – es sind ganz unterschiedliche Welten, die innerhalb der großen Flächen nebeneinander existieren. Erwiesen ist zudem, dass besonders junge Menschen ihre unmittelbare Umgebung als "ihre Kultur" wahrnehmen, die Innenstadt nicht nur mühsam zu erreichen ist, sondern auch als eher fremd empfunden wird. Mit dem Spielplatz, dem Einkaufs- oder dem Jugendzentrum oder der Musikschule vor Ort hingegen wird das "Eigene" assoziiert.

Genau dort schleust sich das Junge Theater Wien mit Theaterarbeiten ein – für jeweils vier Altersgruppen zwischen zwei und 22 Jahren. Diese kommen vor allem aus der freien Szene. Ein Reservoir von 140 Theaterproduktionen etablierter Gruppen wie schallundrauch agency oder makemake produktionen steht parat. Auch Institutionen wie die Volksoper sind eingeladen mitzumachen. Alle Bühnensparten sind dabei vertreten, von Schauspiel, Tanz und Musiktheater über modernen Zirkus und Puppentheater bis hin zu interdisziplinären Formen der Medien- und Installationskunst.

Auch Uraufführungen

Wichtig: Favoriten und Co sollen künftig auch Uraufführungen austragen, um mehr Attraktivität und Aufmerksamkeit von außen zu bekommen. Premierenfeier! Logistik, Organisation, Ticketing, Raumabwicklung, Kassa, Presse, Marketing, Social Media und Medienarbeit werden vom Team Junge Theater Wien übernommen. Dafür gibt es neben einem Aufbaubudget im kommenden Jahr dann eine Million Euro von der Stadt Wien. Diese Summe will Rabl mit Einnahmen, Bezirks- und Bundgeldern, EU-Förderanträgen und Sponsoren noch auf 1,5 Millionen erhöhen.

Die Ticketpreise sollen erschwinglich bleiben, denn in manchen Familien sind selbst drei Euro schon eine Hürde. An einem Bonussystem wird gearbeitet. Abend- und Nachmittagsvorstellungen kosten um die zehn Euro, denn das Projekt soll den Markt nicht kaputtmachen. Der Spielbetrieb startet im Herbst 2025. (Margarete Affenzeller, 15.7.2025)