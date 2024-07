Europameister! IMAGO/Andrew Milligan

Berlin – Felipe VI. beugte sich hinab zu Lamine Yamal und adelte Spaniens Wunderkind mit noblen Worten, in der Ehrenloge des Berliner Olympiastadions applaudierten die Fußballlegenden Xavi und Andrés Iniesta ihren frisch gekürten Thronerben. Tränen flossen, ein Feuerwerk erhellte die Nacht, als Europas neue Könige Geschichte geschrieben hatten.

Zum vierten Mal nach 1964, 2008 und 2012 ist "La Furia Roja" Europameister. Das 2:1 (0:0) im Finale gegen England war der verdiente und folgerichtige Abschluss für die beste Mannschaft des Turniers. "Ich hoffe, dass alle in Spanien so stolz sind wie ich. Es ist schwer zu toppen", sagte Trainer Luis de la Fuente.

"Es ist ein Traum wahr geworden"

Mit 15 Toren übertraf der deutsche Viertelfinalgegner auch den bisherigen französischen EM-Rekord aus dem Jahr 1984. In Berlin wuchsen beim Auftakt gegen Kroatien die Titelträume, und in Berlin wurden sie vier Wochen später wahr.

"Es ist ein Traum wahr geworden", sagte Yamal. Das Wunderkind des FC Barcelona steht sinnbildlich für den Wandel im spanischen Team. Der Teenager, der erst am Samstag seinen 17. Geburtstag feierte, gab den Startschuss zu einer potenziellen Weltkarriere. Seine Kreativität und sein Tempo öffneten Räume, mit vier Assists war er bester EM-Vorlagengeber.

Vor allem das Zusammenspiel mit Nico Williams auf dem gegenüberliegenden Flügel war immer wieder eine Augenweide. Gegen England zauberte das junge Traumduo gemeinsam zur Führung (47.). "Es ist wunderbar", sagte der 22-jährige Williams, der Man of the Match im Finale: "Wir haben wie die Tiere gelitten. Aber wir haben gewonnen und sind sehr glücklich darüber. Wir haben Geschichte geschrieben."

Emotionen. IMAGO/Michael Zemanek/Shuttersto

Wie sehr sich Spaniens Spiel weiterentwickelt hat, wurde vor allem in der zweiten Halbzeit deutlich. Auch ohne den zur Pause verletzt ausgewechselten Rodri, der zum besten Spieler des Turniers gekürt wurde, entfachte die Selección ihre ganze Offensivkraft. Distanzschüsse, Flügelläufe, scharfe Flanken wie beim umjubelten Siegtor durch Mikel Oyarzabal (86.): Der absolute Ballbesitzfußball von Xavi und Iniesta, der Spanien zu drei Titeln in vier Jahren führte, ist Vergangenheit. "Wir haben vieles richtig gemacht. Niemand hat uns etwas geschenkt. Wir haben hart dafür gekämpft", sagte de la Fuente.

Einheit geformt

Der 63-Jährige erneuerte Spanien, und er formte eine Einheit aus Jung und Alt, aus Spielern mit verschiedenen Hintergründen, auch die Zugehörigkeit zu Atlético, Real Madrid oder Bilbao spielte keine Rolle. "Diese Spieler bilden eine tolle Gruppe, und sie werden sich weiter verbessern", sagte de la Fuente.

Daran glaubt auch Williams – und zeigt sich bereit für die nächste Herausforderung. "Es sind zwei lange Jahre bis zur WM", sagte der Youngster, aber: "Erstmal müssen wir das hier genießen."

England im Tal der Tränen

Nichts zu genießen gab es letztlich für England. Kapitän Harry Kane wirkte nach dem verlorenen Finale völlig zerknirscht. "Das ist eine verpasste Chance. Es ist nicht leicht, in diese Endspiele zu kommen. Man muss es nehmen, wenn es kommt – und das haben wir wieder nicht getan. Es ist extrem schmerzhaft und wird noch lange wehtun", sagte der 30-jährige Torjäger des FC Bayern München nach dem 1:2 am Sonntagabend im Berliner Olympiastadion.

Wieder kein Pokal für Harry Kane. IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Schon bei der EM 2021 hatten die von Kane angeführten "Three Lions" im heimischen Wembley-Stadion in London eine Finalniederlage im Elferschießen gegen Italien kassiert. England wartet seit dem WM-Titel 1966 auf den nächsten Titel bei einem großen Fußballturnier.

Schwacher Trost für Kane

Kane, der für England und auf Klubebene zuerst bei Tottenham Hotspur und seit dem vergangenen Sommer beim FC Bayern Tore am Fließband schießt, haftet damit weiter ein Makel an: Er kann mit seinen Mannschaften offenbar keine Titel gewinnen. Auch seine Premierensaison beim deutschen Rekordmeister hatte er beendet, ohne etwas Silbernes in den Händen zu halten. Dass er sich genau wie fünf andere Spieler mit je drei Treffern als EM-Torschützenkönig bezeichnen darf, dürfte Kane nicht sonderlich trösten.

"So spät ein Gegentor zu kassieren ist wirklich schwer zu verkraften", sagte Englands Rekordtorjäger (66 Tore im Nationalteam) über den spanischen Siegtreffer des eingewechselten Mikel Oyarzabal (86.), den er von der Bank aus sah. Kane war bereits nach einer Stunde von Trainer Gareth Southgate ausgewechselt worden. Laut Datenanbieter Opta hatte Kane in seinen beiden EM-Finals 2021 und 2024 nur eine einzige Ballberührung im gegnerischen Strafraum.

Schon vorher im Turnier war Kane von Medien für seine größtenteils enttäuschenden Leistungen kritisiert worden. Der Mittelstürmer wirkte nicht komplett fit, die teils destruktive Spielweise der Engländer half ihm ganz offensichtlich auch nicht. "Körperlich war es hart für ihn. Er kam mit zu wenig Spielen ins Turnier und hat noch nicht ganz das Niveau erreicht, das wir uns alle erhofft hatten", erklärte Three-Lions-Coach Gareth Southgate.

Southgates Zukunft offen

Englands Nationaltrainer hat seine Zukunft offen gelassen. "Ich glaube nicht, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, eine solche Entscheidung zu treffen", sagte der 53-Jährige nach der Pleite. "Ich muss mit den richtigen Menschen sprechen. Das ist nichts für jetzt."

Der englische Fußballverband (FA) hatte schon vor dem Endspiel und unabhängig vom Ausgang signalisiert, mit dem früheren Verteidiger bis zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada weiterarbeiten zu wollen. Vor dem Einzug ins Endspiel in Deutschland hatte Southgate mit den Three Lions auch das EM-Finale 2021 erreicht und war 2018 ins WM-Halbfinale und 2022 ins WM-Viertelfinale eingezogen.

Für Kane sei es ebenso wie für seinen Coach "nicht der richtige Moment, um darüber zu sprechen". Andere, nicht die Spieler, müssten entscheiden. Southgate hatte seinen Vertrag vor der EM nicht verlängert. Die Kritik in den Medien und bei den Ex-Profis war in den vergangenen Jahren gewachsen – auch bei diesem Turnier. Ein Stimmungsumschwung kam erst nach dem überzeugenden 2:1 im Halbfinale gegen die Niederlande.

"Ich vermute, es wird Southgates letztes Spiel gewesen sein", sagte der frühere englische Weltklassestürmer Alan Shearer. "Er hat uns vor drei Jahren ins Finale gebracht, auch in dieses wieder – und nicht gewonnen. Das wird ihn verletzen, und vielleicht denkt er, es sei Zeit für jemand anderen." (sid, APA, dpa, honz, 15.7.2024)

Internationale Pressestimmen zum Fußball-EM-Finale Spanien – England (2:1):

SPANIEN:

"Marca": "Das vierte Wunder. Spanien besiegelt seine vierte Europameisterschaft, die der Hoffnung, mit einem denkwürdigen Sieg nach einer entfesselten zweiten Halbzeit. Diese Mannschaft hat es verdient, das Volk auf die Straße zu bringen, und Luis de la Fuente ist im Begriff, einer der ganz Großen in der Enzyklopädie unseres Fußballs zu werden."

"Mundo Deportivo": "Historisch. Spanien hat als erstes Team seine vierte Europameisterschaft gewonnen, nachdem es England im Finale in Berlin mit 2:1 besiegt hatte. Die Mannschaft von Luis de la Fuente siegte in einem bis zum Schluss hart umkämpften Spiel dank der Tore von Nico Williams nach einem Pass von Yamal und Oyarzabal, der von Cucurella nach dem Ausgleich seines Freundes Palmer bedient wurde. Gerechtigkeit. La Roja ist verdienter Europameister und läutet eine neue Ära im Fußball ein."

"As": "Wieder Könige Europas. Spanien hat gewonnen, der Fußball hat gewonnen. Selten wird eine Meisterschaft einer Gruppe von Spielern so gerecht, die sich dem schönen Spiel mit dem Ball verschrieben haben. Wir haben bereits ein Foto, das Bild von Álvaro Morata, der den Pokal in Berlin in den Himmel reckt, wie es Ferran Olivella 1964 in Madrid tat, oder Iker Casillas in Wien und Kiew 2008 und 2012. (...) Zwölf Jahre nach dieser Europameisterschaft hat es La Roja geschafft, die Welt mit ihrem Fußball und ihren Talenten zu verzaubern. Wie gut es ist, wieder die Könige Europas zu sein."

"Sport": "Spanien wieder im Paradies. Spanien hat dem Erfinder des Fußballs die Stirn geboten und seine vierte Europameisterschaft gewonnen – ein einzigartiger Rekord. Niemand hatte mehr Grund, sich zu rühmen, denn kein Gegner hatte mehr Charme als die Mannschaft von Luis de la Fuente. Nie gab es einen Meister mit mehr Toren, nie einen Sieger mit sieben Siegen in Folge, davon vier gegen Weltmeister."

ENGLAND:

"Telegraph": "Die Qual hält an. Der Schmerz geht weiter. Und weiter. 58 Jahre, und er geht für England immer noch weiter. Gareth Southgate hat gesagt, er will es so sehr, dass es wehtut. Aber was wirklich wehtut, ist das, womit England zurückgelassen wird."

"The Times": "Spanien schlägt spät zu und bricht Englands Herzen. Eins noch – die Botschaft, die Gareth Southgate nach dem Halbfinale gebrüllt hat, bleibt in der Zeit eingefroren als kurze Zusammenfassung des englischen Schmerzes. Noch ein Sieg. Noch ein Turnier. Das ist es, was England weiter braucht, um das Warten zu beenden und endlich irgendetwas zu gewinnen. Sie sind wieder an der letzten Hürde gescheitert. Wenn wir ehrlich sind, brauchen wir mehr Qualität und auch mehr Ehrgeiz. Sie haben nicht gut genug gespielt und nicht genug riskiert, um mehr zu verdienen."

"The Sun": "SPAINFUL! Three Lions erleiden erneut Herzschmerz – Southgate und seine Helden scheitern an der letzten Hürde."

"The Mirror": "So nah ... und doch so fern. England verliert die Europameisterschaft in den letzten Minuten des historischen Finales."

"The Guardian": "Wenn der Fußball nach Hause kommt, dann nur, weil dieses Finale Spanien gehörte. Der vierte EM-Rekordtitel war der Lohn für eine großartige Leistung in Berlin, auch wenn es kurzzeitig so aussah, als würde England einen weiteren unlogischen Fluchtversuch schaffen."

DEUTSCHLAND:

"Kicker": "Der goldenen Generation auf der Spur. Der Höhenflug wurde gekrönt: Spanien ist verdient neuer Europameister. Das Team kann zaubern, das wusste man. Gegen England hat es sich zum Sieg gekämpft."

"Süddeutsche Zeitung": "Spaniens nächste goldene Generation. Lange zäh, dann spektakulär dramatisch: Beim 2:1-Erfolg der spanischen Elf gegen England wird deutlich, dass für die Sieger eine neue Erfolgsära möglich ist. Für Harry Kane endet auch das EM-Finale mit riesiger Enttäuschung."

"Bild": "Was für ein Triumph! Spanien wird nach 1964, 2008 und 2012 zum vierten Mal Europameister. Und England? Verpasst nach dem verlorenen Finale 2021 gegen Italien zum zweiten Mal in Folge die Krönung im europäischen Endspiel."

ITALIEN:

"La Gazzetta dello Sport": "Spanien olé! Spanien auf dem Dach Europas. Williams und Oyarzabal beenden den englischen Traum. Englands Fluch geht weiter. "It's coming home" – und wie. Está volviendo a casa. Spanien ist zum vierten Mal Europameister. Nichts zu machen: England muss sich eine weitere Dosis Geduld verordnen. 58 Jahre des Wartens reichen nicht für einen weiteren internationalen Triumph."

"Corriere della Sera": "Die Nacht in Berlin ist die von Spanien mit Nico Williams, Yamal, Oyarzabal und Luis de la Fuente, der in einem Jahr einen Panzerkreuzer erschaffen hat. Eine weitere Enttäuschung für England."

"Tuttosport": "Rekordtriumph: Spanien ist zum vierten Mal Europameister. England verliert das zweite EM-Finale in Folge, der Fluch von Harry Kane geht weiter: Er muss weiter darauf warten, den ersten Pokal seiner Karriere in den Himmel zu stemmen. In Berlin haben die Besten gewonnen: pures Talent, erhabener Fußball, sieben Siege von sieben."

FRANKREICH:

"L'Équipe": "Die neuen Könige von Spanien. Viermal olé."

"Le Parisien": "Angetrieben von seinen Wunderkindern kehrt Spanien auf das Dach Europas zurück. Der Sommerhit ist spanisch, frisch, eingängig, elegant und verdient es, ganz oben in den europäischen Charts zu stehen. Es war die attraktivste, vollständigste und schönste Mannschaft, die an diesem Sonntagabend in Berlin die Henri-Delaunay-Trophäe entgegennahm und damit den englischen Fluch noch weiter verlängerte."

SCHWEIZ:

"Blick": "Die spanische Krönung nach einem perfekten Turnier. Sieben Spiele, sieben Siege – Spanien ist Europameister 2024." (APA, dpa, 15.7.2024)