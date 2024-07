Über den Zeitraums eines Monats hinweg hat der Bitcoin-Kurs einen kleinen Dämpfer erlitten. Das sorgt für Verunsicherung. REUTERS/DADO RUVIC

Über den Wert von Bitcoin lässt sich vortrefflich philosophieren. Das Meinungsspektrum erstreckt sich auf vielfältige Art zwischen Betrug, Lotterie und Zukunftswährung. Neutral betrachtet zählt jedenfalls das, was der Kurs zeigt – und der ist innerhalb eines Monats um knapp fünf Prozent gesunken. Neutral ist derzeit übrigens auch der Fear & Greed Index des Bitcoins, der die Stimmung auf dem Markt widerspiegeln soll. Wo ist die Euphorie geblieben, die die genehmigten Bitcoin-ETFs zu Jahresbeginn nach sich gezogen haben?

Spurensuche

Sie wurde durch eine Verunsicherung der Anlegerinnen und Anleger getrübt, die zunächst mit einer Aktion der deutschen Justiz begann. Sie veräußerte rund 50.000 Bitcoins, die aus der Beschlagnahme der illegalen Streaming-Plattform Movie2k.to stammten. Diese Bitcoins wurden ursprünglich als Werbeerlöse zwischen 2011 und 2013 erworben, als sich der Wert eines Bitcoins noch im niedrigen dreistelligen Eurobereich befand.

Über die Jahre hinweg ist der Wert der Kryptowährung jedoch sprunghaft angestiegen, was den geschätzten Gesamtwert der beschlagnahmten Bitcoins auf etwa 2,7 Milliarden Euro erhöhte. Die Behörden haben keine spezifischen Informationen zu betroffenen Wallets oder Adressen bestätigt. Die vorhandenen Erkenntnisse stützen sich lediglich auf die Analysen von Arkham Intelligence, die Transaktionsverläufe, Überweisungsvolumina und -zeitpunkte untersucht hatten.

Der Verkauf dieser Bitcoins erfolgte laut Heise aber über einen sogenannten Over-The-Counter-(OTC)-Markt. Damit ist in diesem Fall eine Form des Handels gemeint, bei der digitale Assets außerhalb der üblichen öffentlichen Börsen gekauft und verkauft werden. Der Austausch erfolgt direkt zwischen zwei Parteien, oft mit Unterstützung von spezialisierten OTC-Brokern oder Handelsplattformen. Diese bieten nicht nur die notwendige Infrastruktur, sondern auch die Vertraulichkeit, die für solche Transaktionen erforderlich ist. Wichtig vor allem aber: Der Einfluss auf den öffentlichen Markt bleibt damit relativ gering, wie DER STANDARD bereits Ende Juni berichtete.

Der lange Schatten von Mt. Gox

Ein weniger kritischer zu betrachten sind die Nachwehen der Mt.-Gox-Pleite. Die Ankündigung, dass die Ausschüttungen an die Gläubiger der insolventen Kryptobörse im Juli beginnen, bezieht sich auf eine nicht unerhebliche Menge von 141.000 Bitcoins, die etwa 0,7 Prozent aller im Umlauf befindlichen Bitcoins ausmachen. Diese Freisetzung von Kapital könnte den Markt stärker beeinflussen – vorausgesetzt, alle Gläubiger neigen potenziell dazu, ihre lang erwarteten Anteile endlich zu verkaufen.

Zur Erinnerung: Mt. Gox war ursprünglich eine Plattform für den Tausch von Sammelkarten und wandelte sich 2010 in eine Kryptobörse um. Sie wuchs schnell zur größten Handelsplattform für Bitcoins heran. Nach einem gut vorbereiteten Hackerangriff, bei dem 850.000 Bitcoins gestohlen wurden, ging die Börse in Insolvenz und sperrte die Konten ihrer Kunden. Von den gestohlenen Bitcoins konnten später ein Teil wieder sichergestellt werden. Diese Menge bildet nun die Insolvenzmasse, die von einer Anwaltskanzlei in Tokio verwaltet wird und an die Gläubiger ausgezahlt wird.

Die Unsicherheit über Ausmaß und Zeitpunkt von Verkäufen im Zuge dieser Ausschüttungen führt erwartungsgemäß zu einer allgemeinen Marktverunsicherung – zumal dadurch eine Kettenreaktion ausgelöst werden könnte, bei der Anlegerinnen und Anleger aus Sorge vor fallenden Preisen ihre Positionen ebenfalls verkaufen, was wiederum den Preisdruck weiter erhöht. Tatsächlich lässt sich diese Entwicklung aber auch positiv deuten, da mit den Ausschüttungen auch endlich ein kleines "Damoklesschwert" wegfällt, das seit Jahren über der Kryptowährung schwebt, und dies somit langfristig eher zur Stabilität des Krypto-Assets beiträgt.

Überraschende Gegenbewegung

Unabhängig davon liegt auch in diesem Fall das tägliche Handelsvolumen von Bitcoin weit über dem Wert der auszuzahlenden Bitcoins, was darauf hindeutet, dass man zwar kleinere Kursschwankungen hinnehmen muss – der Markt sollte aber ausreichend liquide sein, um einen letzten Mt.-Gox-Schock zu verkraften.

Tatsächlich sorgt ein anderes Ereignis derzeit dafür, dass der Bitcoin zuletzt sogar wieder kräftig zugelegt hat: Das Attentat auf den früheren Präsidenten Trump brachte die Kryptowährung wieder in Fahrt. Experten erklären den Anstieg des Kurses nach dem Anschlag auf den ehemaligen Präsidenten Trump damit, dass seine positive Haltung zu Kryptowährungen und die erhöhten Aussichten auf eine erneute Wahl zu diesem Aufschwung beigetragen haben. Um den Tod von Bitcoin sollte man sich jedenfalls keine Sorgen machen: Seit ihrem Bestehen wurde die Kryptowährung schon hunderte Male für tot befunden oder totgeschrieben – und Totgesagte leben bekanntlich länger. (bbr, 15.7.2024)