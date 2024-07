Robert Kratky verlässt das Ö3-Studio Ende 2026. ORF

Im Herbst feiert Robert Kratky sein 20-jähriges Jubiläum als Ö3-Wecker-Moderator. Wie der 51-Jährige auf seinem Instagram-Account bekräftigt, ist ein Ende seiner Zeit als Präsentator der größten Morgensendung Österreichs in Sicht. "Wie lange wirst du den Ö3-Wecker noch machen?", fragt ein User im Q&A-Format. "Bis Ende 2026", kündigt Krakty an. Ab 2027 werde jemand anderer seinen Job übernehmen.

"Ich hoffe sehr, dass es eine sehr, sehr coole Moderatorin wird", betont er in dem Video aus seinem Wohnzimmer. Die Kultsendung wurde bisher ausschließlich von Männern – darunter große Namen wie Hary Reithofer, Rudi Klausnitzer oder Andi Knoll – moderiert. Als "Sidekick" sind Co-Moderatorinnen wie Sharon Talissa oder Gabi Hiller etwa für den Verkehrsservice zuständig. Es könne laut Krakty aber auch sein, dass sich der Sender nach seinem Abgang für ein neues System mit mehreren alternierenden Hosts entscheidet: "Das ist also nicht mein Bier."

"Wenn weg, dann weg"

Ob er sich einen beruflichen Umstieg auf Tauchlehrer vorstellen könne, will ein weiterer Fan wissen. "Wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube, dass ich nach 34 Jahren in den Medien und in der Kommunikationsbranche eher der Branche treu bleibe", erklärt Kratky auf Instagram. Er habe sich über die Jahre und in unterschiedlichsten Jobs ein gewisses Können und Wissen erarbeitet.

Vielleicht werde er aus der Wahrnehmung verschwinden, wenn es einmal vorbei ist. "Ich werde garantiert nicht bei Dancing Stars mitmachen oder bei irgendeinem Dschungelcamp oder mich auf irgendwelchen C-Promi-Buffets herumtreiben", schließt Krakty aus. "Wenn weg, dann weg – aber sicher noch in der Branche." Seinen Ausstieg als Moderator des Ö3-Weihnachtswunders hatte er bereits im Dezember verkündet. (Felix Neumann, 15.7.2024)