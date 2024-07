Ich habe manchmal den Eindruck, dass Feminismus zu wenig vorkommt und wenn, dann melden sich doch wieder meistens nur Männer zu Wort, ich möchte daher einmal Stimmen von Feminist:innen hören.

Sowohl in Österreich als auch weltweit sind viele Themen für den Feminismus relevant: vom Gender Pay Gap und Geschlechtervielfalt über reproduktive Rechte und gleiche gesellschaftliche und politische Teilhabe bis hin zu geschlechtsbezogener Gewalt.

Welche davon findet ihr im Moment besonders wichtig zu bearbeiten? Wo stehen wir aktuell als Gesellschaft in dieser Hinsicht? Und was sind eure Ideen und Ansätze, wie man feministische Ziele erreichen beziehungsweise voranbringen kann? Was braucht es dazu? Was für Hindernisse seht ihr? Und was gibt euch Hoffnung?



Beteiligt ihr euch selbst an Kämpfen der feministischen Bewegung? Und fühlt ihr euch in der aktuellen Politik als Feminist*innen gehört? Wenn nein, wie könnte man feministischen Stimmen mehr Gehör verschaffen? Und was haltet ihr davon, wie feministische Themen in der Standard-Community besprochen werden?

