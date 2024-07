In der Kanzlerfrage führt FPÖ-Chef Herbert Kickl mit 19 Prozent vor Amtsinhaber Karl Nehammer (16 Prozent) und SPÖ-Chef Andreas Babler (14 Prozent). REUTERS/Elisabeth Mandl

Linz – Vor einem Monat, kurz nach der EU-Wahl, hat es in der Kanzlerpartei ÖVP ein Aufatmen gegeben: Der Abstand zur siegreichen FPÖ war, entgegen vielen Erwartungen, auf 29.681 Stimmen geschrumpft, das war weniger als ein Prozentpunkt der gültigen Stimmen. Da keimte Hoffnung auf, dass es die Volkspartei noch schaffen könnte, bei der Nationalratswahl im September Erster zu werden. Aktuelle Wahlforschung des Linzer Market-Instituts im Auftrag des STANDARD legt aber nahe, dass sich da noch viel tun müsste.

Entsprechend einer in der Vorwoche durchgeführten Befragung unter 815 Wahlberechtigten beträgt der Abstand zwischen FPÖ und ÖVP bei der Nationalratswahl inzwischen wieder fünf Prozentpunkte. Die Freiheitlichen erreichen hochgerechnet 27 Prozent, die Volkspartei liegt gleichauf mit den Sozialdemokraten bei 22 Prozent. Die Neos kommen auf elf, die Grünen auf neun und die Bierpartei auf fünf Prozent. Die KPÖ (drei Prozent) und andere Kleinparteien (ein Prozent) wären nicht in den Mandatsrängen.

Veränderte Voraussetzungen

Market-Wahlforscher David Pfarrhofer erläutert, dass bei einer Nationalratswahl andere Faktoren zum Zug kommen als bei einer EU-Wahl: "Erstens ist die Wahlbeteiligung höher, am 9. Juni waren es ja nur 56,3 Prozent. Bei einer Nationalratswahl gibt es mehr Wahlkampf, mehr Aufmerksamkeit, und da gehen dann auch viele Leute hin, die am 9. Juni nicht gewählt haben. Da kommt es darauf an, wie gut die Parteien ihr Wählerpotenzial ausschöpfen können."

Um das abschätzen zu können, ließ DER STANDARD zunächst fragen, wie zufrieden die Parteiwählerschaften mit dem Ergebnis der Europawahl sind: Erklärte Parteigänger von ÖVP und FPÖ zeigten sich zu jeweils etwas mehr als 60 Prozent "zufrieden" oder sogar "sehr zufrieden". In den Parteiwählerschaften von SPÖ und Grünen sind rund drei Viertel "unzufrieden" bis "sehr unzufrieden" mit dem Wahlausgang vom 9. Juni. Auffallend ist, dass jene, die derzeit keine Partei präferieren, zu einem Drittel sagen, der Wahlausgang sei ihnen egal – 38 Prozent bekunden mehr oder weniger Unzufriedenheit. Diese Personen könnten möglicherweise von der einen oder anderen Partei gewonnen werden.

Welche Partei dabei die besten Chancen hat, ergibt sich aus den Folgefragen. Market fragte, wie die Parteien in den Augen der Wahlberechtigten aufgestellt sind, und ließ dafür Schulnoten vergeben. Nur den Freiheitlichen wird das in hohem Maße zugetraut: 19 Prozent geben der FPÖ einen Einser, 22 Prozent einen Zweier – Durchschnittsbenotung 3,12. Zum Vergleich: Nur jeweils sechs Prozent geben der ÖVP und der SPÖ einen Einser. Sogar in der eigenen Parteiwählerschaft bekommt die ÖVP nur von 35 Prozent einen Einser, von den sozialdemokratischen Wählern sehen nur 27 Prozent ihre eigene Partei gut aufgestellt. Erklärte FPÖ-Wähler strotzen dagegen vor Zuversicht, 53 Prozent geben ihrer Partei die Bestnote.

Schwache Werte

Pfarrhofer verweist darauf, dass die Werte für alle Parteien schwach sind: "Die Befragten sind immer weniger dazu bereit, gute Positionierungen anderer Parteien anzuerkennen – das hat sich seit 2017 geändert. Damals haben im Wettbewerb zwischen Sebastian Kurz, Christian Kern und Heinz-Christian Strache deren jeweilige Parteien durchwegs Noten bekommen, die besser als ein Dreier waren. Heute werden alle schlechter als mit 'Befriedigend' benotet."

Eine besondere Rolle kommt, je näher die Wahl rückt, den Spitzenkandidaten zu. In der (theoretischen) Kanzlerfrage führt der Freiheitliche Herbert Kickl mit 19 Prozent vor Amtsinhaber Karl Nehammer (16 Prozent) und dem SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler (14 Prozent). Es folgen Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger (zehn Prozent), Dominik Wlazny (sieben) und Werner Kogler mit vier Prozent.

Wlazny ist besonders unter Jungwählern bis 30 Jahre populär – in dieser Gruppe würden ihn elf Prozent wählen, er liegt bei jungen Wahlberechtigten etwa gleichauf mit Babler (zwölf Prozent unter Jungwählern), Kickl (elf Prozent) und Meinl-Reisinger (zehn Prozent). Drei von zehn Jungwählern wissen nicht, für welchen der Spitzenpolitiker sie sich am ehesten entscheiden würden, wenn es eine Direktwahl gäbe – weitere 16 Prozent sagen ausdrücklich, dass keiner der derzeitigen Kandidaten ihre Stimme bekäme.

FPÖ-Wähler wollen Freiheitliche in der Regierung

Aber soll die bevorzugte Partei überhaupt regieren? Market fragte alle 646 deklarierten Parteiwählerinnen und Parteiwähler dieser Umfragewelle, ob sie die von ihnen gewählte Partei nach der Wahl im Herbst in der Regierung oder in der Opposition sehen wollen. Bei den deklarierten Anhängern von ÖVP, SPÖ und FPÖ sind jeweils neun von zehn dafür, dass ihre bevorzugte Partei Regierungsverantwortung anstrebt, bei Neos und Grünen sind es etwa acht von zehn. Nur die wenigen deklarierten Präferenten von Bierpartei und KPÖ sind wesentlich weniger am Mitregieren interessiert.

Pfarrhofer sieht da einen Wandel in der FPÖ-Wählerschaft: "Früher war ein beachtlicher Teil der Freiheitlichen geneigt, die FPÖ als Gegengewicht zur Regierung zu stärken. Jetzt aber wird darauf gesetzt, eine andere Regierung unter freiheitlicher Beteiligung oder gar Führung zu etablieren." Wobei es bekanntlich in den anderen Parteien starke Widerstände dagegen gibt, FPÖ-Chef Herbert Kickl zum Kanzler zu machen, selbst im Fall eines FPÖ-Wahlsiegs.

Kanzlerfrage

DER STANDARD ließ daher fragen: "In Österreich wird ja viel darüber debattiert, ob die FPÖ, sollte sie stärkste Partei werden, den Bundeskanzler stellen soll. Dazu gibt es zwei Meinungen: