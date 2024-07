"In Österreich startet kaum ein neuer Behördendienst ohne grobe technische Probleme" ist ein zugegeben nicht ganz gerechter Satz. Immerhin können sich sicher viele noch an einzelne Fälle erinnern, wo das nicht so war. Nun gibt es aber wieder einmal einen Launch, der in die Kategorie "Regel" und nicht "Ausnahme" fällt.

Wer Handwerker engagiert, kann ab sofort Geld vom Staat zurückerhalten – also zumindest theoretisch. imago images/U. J. Alexander

Roulette

Seit Montag können sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen den Handwerkerbonus einreichen. Also zumindest theoretisch – aktuell gleicht das Ganze nämlich eher einem Antragsroulette als einem funktionstüchtigen Service. Offenbar vom erwartbaren Andrang überfordert, liefert die zugehörige Webseite eine verblüffende Fülle an unterschiedlichen Fehlermeldungen. Dies konnte auch DER STANDARD am Montagvormittag selbst nachvollziehen.

So wurde zum Teil darüber informiert, dass die hinter dem Service stehende Datenbank überlastet ist, was zu einer für die Nutzer wenig hilfreichen Fehlermeldung führt. Bei weiteren Versuchen klappte dann die Nutzung der ID Austria nicht, doch selbst Probleme mit einzelnen Formularbereichen – wie der Eingabe der Postleitzahl – traten auf. Wer hartnäckig genug ist, kann es aber nach einigen Versuchen durchaus schaffen, mit seinem Antrag erfolgreich durchzukommen.

Fehler statt Antrag gibt es derzeit beim Handwerkerbonus Zellinger / STANDARD

Technische Probleme

Auf der zugehörigen Webseite werden die Probleme mittlerweile bestätigt: "Aktuell kommt es bei der Antragseinbringung wegen der hohen Nachfrage zu technischen Problemen. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut." Das ist eine etwas verharmlosende Darstellung der Lage, zumindest der angehängte Tipp ist aber richtig. Wer den Handwerkerbonus einreichen will, sollte sich wohl fürs Erste noch etwas gedulden und lieber ein paar Tage mit dem eigenen Antrag warten.

Vonseiten der Buchhaltungsagentur des Bundes (BHAG), die für die Abwicklung des Handwerkerbonus zuständig ist, heißt es mittlerweile, dass man gemeinsam mit dem Bundesrechenzentrum an der Behebung der Probleme arbeitet. Man hoffe, diese im Laufe des Tages in den Griff zu bekommen. (apo, 15.7.2024)