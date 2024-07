Porträt des Petrus Gonsalvus, anonymer Künstler, um 1582, der als "Haarmensch" an Fürstenhöfe "verschenkt" wurde. KHM-Museumsverband

Auf der um Diversität und die Erweiterung des Kanons bemühten aktuellen Biennale in Venedig übernimmt eine Arbeit des italienisch-ghanaischen Filmemachers Fred Kuwornu didaktische Aufgaben. Die europäische Kunstgeschichte ist ausschließlich "weiß"? Stimmt nicht, wie Kuwornus im Hauptpavillon in den Giardini präsentierter Dokumentarfilm We Were Here: The Untold History of Black Africans in Renaissance Europe belegt. In einigen wenigen Fällen kam es sogar zu einem Austausch auf Augenhöhe, wie die Geschichte des äthiopischen Gelehrten Abba Gorgoryos belegt.

Weitaus zahlreicher tauchen allerdings meist namenlose "Hofmohren" auf, mit denen man sich an europäischen Fürstenhöfen zu schmücken pflegte. Auch im Innsbrucker Schloss Ambras kann man sich davon jetzt ein Bild machen, etwa angesichts zweier aus den Staatlichen Gemäldesammlungen Dresden geliehener Minitaturporträts. Maria Amalia von Österreich und Christiane Eberhardine von Sachsen sind darauf mit extrableich gemalten Gesichtern zu sehen, am Bildrand jeweils ein dunkelhäutiger Diener, der als exotischer Aufputz dient. Sogenannte Hofmohren waren an den neuzeitlichen Fürstenhöfen ein Must-have, man umgab sich aber auch mit anderen "Wundern" und "Launen" der Natur.

Kunsthistorisches Museum Wien

Die von Erzherzog Ferdinand II. angelegte Ambraser Kunst- und Wunderkammer spricht diesbezüglich Bände – und sie zeigt auch, dass das in der Renaissance erwachte Interesse an der Vielfalt des Menschen kaum einen Unterschied zwischen Objekt und Subjekt kannte. Was uns heute vor unangenehme Fragen stellt: Müsste man die Öllampe in Gestalt eines grotesk überzeichneten "Afrikanerkopfes" nicht verschämt ins Depot verräumen? Oder das von einem unbekannten Maler gefertigte Bildnis eines behinderten Mannes, über dessen deformiertem Körper einst ein Tuch angebracht war, das die Betrachterinnen lüpfen konnten? Auch die Geschichte des "Hofzwergs" Thomas Kaiser, genannt "Thomele", der als Ritter ausstaffiert aus einer Pastete springen musste, schreit eigentlich danach, gecancelt zu werden. Oder?

Ein schmaler Grat

In der KHM-Zweigstelle Schloss Ambras geht man mit "Schauen erlaubt? Vielfalt Mensch vom 16. bis 18. Jahrhundert" einen anderen Weg und bemüht sich, die Geschichten von einst als Kuriositäten aus- und bloßgestellten Menschen zu erzählen. Ein mutiges Unterfangen und auch ein schmaler Grat, der viele Anführungszeichen erfordert und bei dem man sich für Saaltexte in einfacher Sprache entschieden hat. Auch ein Expertinnenbeirat wurde von Direktorin Veronika Sandbichler und Kurator Thomas Kuster zurate gezogen.

Das Wagnis hat sich gelohnt, der Schau gelingt ein differenzierter Blick auf eine Vielfalt, die eben leider auch von Unterdrückung und purer Schaulust geprägt war. Die Geschichte der sogenannten Ambraser Haarmenschen ist ein Beispiel dafür. Ihre Porträts gelangten vermutlich Ende des 16. Jahrhunderts in die Sammlung, Pedro Gonzalez wurde bereits als Kind von den Spaniern aus Teneriffa verschleppt und als "Geschenk" an verschiedene Fürstenhöfe weitergereicht. Ein Schicksal, das später auch seine Kinder ereilte. (Ivona Jelčić, 15.7.2024)