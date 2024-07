Die Serie trägt Rennen in Ländern aus, die Homosexualität mit der Todesstrafe ahnden. Schumacher wird im Fahrerlager respektiert. Sein Outing ist ein gutes Zeichen

Ralf Schumacher (links) ist nach wie vor Teil des Formel-1-Zirkus: Er arbeitet als Experte für Sky. IMAGO/Motorsport Images

Ralf Schumacher war wie sein Bruder Michael jahrelang Formel-1-Pilot, seit fünf Jahren analysiert er Rennen beim Pay-TV-Sender Sky. Er übt harte Kritik, wo es nötig ist, ohne dass Leute aus der Rennserie ihm das übel nehmen. Denn Schumacher hat oft recht. Seine Meinung hat Gewicht.

Auch sein Outing wird Strahlkraft haben. Der 49-Jährige machte am Sonntag seine Beziehung zu einem Mann öffentlich, indem er ein gemeinsames Foto auf Instagram postete.

Früher dominierte das Machogehabe die Formel 1. Niki Laudas härtester Rivale James Hunt trug einen Overall mit dem aufgenähten Gemurkse "Sex, the breakfast for Champions". Dazu machte Hunt Werbung mit spärlich bekleideten Frauen. Natürlich liebäugelt die Formel 1 auch heute mit vermeintlich männlichen Tugenden; hier fahren die größten Benzinbrüder der Welt um den Sieg. Die Rennserie gibt sich aber Mühe, inklusiver zu werden. Ein gutes Zeichen: Das Umfeld ermöglicht Outings schon jetzt.

Zur Wahrheit gehört auch, dass Rennen in Ländern stattfinden, in denen offen ausgelebte Homosexualität mit Sanktionen bis zur Todesstrafe geahndet wird, darunter Saudi-Arabien, Bahrain und Katar. Schumachers Outing kann die Formel 1 anregen, mehr gegen Diskriminierung wegen Sexualität zu tun. Manche sagen, es sei schade, dass er sich nicht früher oder gar als aktiver Fahrer geoutet hat. Die Wahrheit ist auch: gut, dass sich Schumacher jetzt outet. (Lukas Zahrer, 15.7.2024)