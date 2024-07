Donald Trump entging in Pennsylvania nur knapp einem Mordversuch. Anleger gehen davon aus, dass das seine Chancen auf einen Wahlsieg erhöht. Foto: Reuters / Brendan McDermid

Das Attentat auf Ex-Präsident Donald Trump hat an den Finanzmärkten für keine Verwerfungen gesorgt. Ganz im Gegenteil. In den USA hat die Wall Street am Montag fester eröffnet. Der Dow Jones erreichte zur Markteröffnung sogar kurzzeitig ein neues Rekordhoch. Anleger preisen die erhöhten Chancen ein, dass Trump nach dem Attentat die Wahl gewinnt. Aus Sicht von Experten wäre ein Wahlsieg von Trump keine schlechte Nachricht für die Börsen. "Generell ist ein Übergang von einem demokratischen zu einem republikanischen Präsidenten positiver für Aktien als eine zweite Amtsperiode des Demokraten", sagte Jochen Stanzl, Chefstratege beim Broker CMC Markets. Auch der Dollar sollte demnach ansteigen, wenn Trump die Präsidentschaft zurückerobern würde.

Verunsichert zeigten sich die Märkte in Asien. Investoren sorgen sich über die möglichen Konsequenzen der künftigen US-Wirtschaftspolitik unter einem wiedergewählten Trump. An den Anleihemärkten stiegen die Renditen für Staatsanleihen, was Experten mit der Erwartung einer möglicherweise inflationären und schuldenintensiven Wirtschaftspolitik unter einer Trump-Präsidentschaft erklären. Zudem könnten verschärfte Einwanderungsgesetze den Arbeitsmarkt belasten und die Löhne nach oben treiben.

Was macht der Dollar?

"Die Marktreaktion auf eine Präsidentschaft von Trump war bislang durch einen stärkeren Dollar und eine steilere Kurve der US-Staatsanleihen gekennzeichnet, sodass wir in der kommenden Woche einige dieser Entwicklungen beobachten könnten, wenn sich die Wahlchancen nach diesem Vorfall weiter verbessern sollten", sagt Rong Ren Goh, Portfoliomanager bei Eastspring Investments in Singapur. "Anleger sollten die Reaktion des US-Dollars im Auge behalten, der bei innenpolitischen Problemen häufig nachgibt", sagt Gregor Hirt, Global CIO Multi-Asset bei Allianz Global Investors. Seine typische Funktion als globaler Safe Haven (sicherer Hafen) könne der Dollar üblicherweise dann nicht gut wahrnehmen, "wenn Probleme aus politischen Unwägbarkeiten im eigenen Land resultieren", sagt Hirt. So verlor der Greenback beispielsweise nach dem Sturm auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 an Wert.

Sorgen über die innenpolitische Lage in den USA nach dem Attentat in Pennsylvania waren Thema an den Börsen in Europa. Die wichtigsten Indizes traten auf der Stelle, Anleger nahmen keine klare Haltung ein. Viele Experten sind sich einig, dass der Vorfall die Chancen des Republikaners bei der Wahl im November erhöhen könnte. "Ein 20-jähriger Republikaner schießt auf den Präsidentschaftskandidaten seiner Partei, dieser entkommt dank einer kleinen Bewegung zur richtigen Zeit dem Tod, die Bilder gehen um die Welt, und er kommt damit dem Ziel, erneut Präsident der USA zu werden, noch ein ganzes Stück näher", sagte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker Robomarkets.

Bitcoin steigt

Ein klarer Aufwärtstrend zeichnete sich indes am Kryptomarkt ab. Der Bitcoin-Kurs kletterte um mehr als neun Prozent auf über 62.700 Dollar. Andere Kryptowährungen wie Ethereum und Ripple gewannen bis zu 13 Prozent. "Der ehemalige US-Präsident gilt als Befürworter der Krypto-Branche", erklärt Timo Emden vom Analysehaus Emden Research. "Anleger erhoffen sich aus seiner Rückkehr in das Weiße Haus eine Lockerung der angelegten Daumenschrauben und damit ein Nachlassen des regulatorischen Gegenwinds in den USA." Der Bitcoin war in den vergangenen Wochen unter Druck gestanden. Anfang Juli fiel der Kurs bis auf rund 53.000 Dollar, nachdem er rund einen Monat zuvor noch mehr als 70.000 Dollar gekostet hatte. Ein Grund für die Verluste war die Furcht vor einer Angebotsschwemme. "Neben den Gläubigern der insolventen Börse Mt. Gox könnte die deutsche Regierung weitere Kryptowerte verkaufen", hatte Experte Emden Mitte vergangener Woche die Lage umrissen.

Ein Belastungsfaktor war auch die US-Geldpolitik, bei der es nach wie vor keine konkreten Signale für rasche Zinssenkungen gibt. Allerdings wurden jüngste Bemerkungen von Notenbankchef Jerome Powell als sachte Hinweise auf näher rückende Maßnahmen gedeutet. Hohe Zinsen belasten als riskant eingestufte Anlagen wie Digitalwährungen, weil in diesem Fall auch sicherere Wertpapiere wie Staatsanleihen spürbare Renditen einbringen.

Das Attentat auf Trump ist bei Kommentatoren großes Thema. In den kommenden Wochen dürfte es im US-Wahlkampf emotional zugehen, schrieb Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. "Umso wohltuender ist es, dass die Finanzmärkte Ruhe bewahren." (Reuters, dpa, bpf, 15.7.2024)