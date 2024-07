Der Präsident muss die Chance bekommen, in der brisanten Situation, in der sich die USA derzeit befinden, mäßigend wirken zu können

Der US-Präsident spricht zu allen Amerikanerinnen und Amerikanern: "Wir sind keine Feinde." IMAGO/Erin Schaff

Da war er, der Moment, in dem Joe Biden nicht den energischen Wahlkämpfer mimen musste, sondern den souveränen Staatsmann geben durfte: Nach dem Mordanschlag auf Donald Trump meldete sich der US-Präsident in einer seiner eher seltenen TV-Ansprachen aus dem Weißen Haus. Es sei hoch an der Zeit, die allzu hitzig gewordene politische Debatte in den USA abzukühlen. "Wir alle haben die Verantwortung, das zu tun", betonte er mit festem Blick in die Kamera – und damit in viele Wohnzimmer der Nation. Und fügte hinzu: "Wir sind keine Feinde."

"Anstand und Güte"

Biden fand genau jene klaren, zur Besinnung rufenden Worte, die in einer solchen Situation nötig sind: Hier sprach kein um Wählergunst heischender Politiker, sondern eine glaubwürdig um Einheit und Einigung bemühte Person. "Wir stehen für ein Amerika nicht des Extremismus und der Wut, sondern des Anstands und der Güte", sagte Biden.

In diesen Tagen nach den Schüssen auf Trump sind die zuletzt immer zahlreicher gewordenen Kritiker und Kritikerinnen des 81-jährigen Präsidenten gut beraten, selbst innezuhalten. Sie mögen in der Sache ja durchaus recht haben: Vielleicht ist Biden tatsächlich nicht – mehr – der richtige Kandidat, um Trump an der Wahlurne zu besiegen und die USA durch die nächsten vier, zweifellos schwierigen, Jahre zu führen. Er ist aber fraglos einer der wenigen weit und breit, dem man das ernsthafte Bemühen um Deeskalation tatsächlich abkaufen kann. Und sosehr es auch das Kandidatendilemma der Demokraten prolongiert: Biden sollte seine Chance erhalten, etwas zu bewirken. Zumindest eine Zeitlang. (Gianluca Wallisch, 15.7.2024)