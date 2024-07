Die Faust gereckt, der Blick nach oben gerichtet, umringt von Personenschützern und der wehenden US-Flagge: Evan Vuccis ikonisches Foto ziert jetzt schon T-Shirts der Trump-Anhänger. AP/Evan Vucci

Man weiß bei Donald Trump zwar nie genau, wo die politische Instinkthandlung endet und das Kalkül beginnt, eines lässt sich aber wieder einmal mit Gewissheit sagen: Er hat alles richtig gemacht. Wie aus einem Lehrbuch für politische Propaganda entnommen, wusste der US-Präsidentschaftskandidat in Sekundenschnelle, dass er einen Moment der Verwundbarkeit in einen der Stärke umdeuten kann.

Vom verfehlten Schussattentat wiederauferstanden, reckte er die rechte Faust in die Luft und schrie seinen Anhängern einen Kampfaufruf entgegen. Ein messianischer Moment für seine Fans – aus der Geschichte weiß man schließlich, dass verfehlte Attentate den Nimbus politischer Führergestalten ins vermeintlich Übermenschliche steigern können.

Messianische Lichtgestalt

Alles richtig gemacht hat aus Sicht seines Berufsstands in dem Moment auch Evan Vucci. Der Fotograf der Presseagentur Associated Press hielt Historisches fest und bewies – wenn auch dem Zufall geschuldet –, warum er zu Recht den Pulitzerpreis für Pressefotografie trägt. Seine Bilder vom Attentat fluteten die sozialen Medien, Zeitungen und Magazintitelseiten in aller Welt. Und: Sie landeten bereits wenige Stunden nach Veröffentlichung auf T-Shirts und Merchandise-Artikeln der Trump-Anhängerschaft. Auch die Trump gegenüber kritisch eingestellte Öffentlichkeit konnte an diesen Bildern nicht vorbei, wohl wissend, dass deren Verbreitung dem Republikaner eher hilft als schadet.

Wer gedacht hatte, es wären die Fotos vom Kapitolsturm, die von der Ära Trump vor allem bleiben würden – man erinnere sich an groteske Szenen mit einem als Büffel verkleideten Verschwörungstheoretiker –, der wird nun eines Besseren belehrt. Vuccis Fotos werden sich nahtlos einfügen in die immer schon besonders bildhafte amerikanische Geschichtsschreibung. Vor allem ein Foto wird bleiben, das man für gestellt halten müsste, würde man es nicht besser wissen. Es erfüllt alle Kriterien der klassischen Bildkomposition.

Das Foto zeigt Trump im Zentrum des Geschehens mit gereckter Faust, den Blick nach oben in die Ferne gerichtet, mit Blutspritzern im Gesicht und dem Ausruf "Fight!" auf den Lippen. Er ist umringt von Personenschützern. Sie scheinen ihn wie ein Monument zu halten, dabei braucht er, die Lichtgestalt, diese vermeintlich gar nicht. Die Secret-Service-Leute, eine Frau, zwei Männer, wirken wie anonymes Beiwerk. Ihre Blicke sind gesenkt, gehen in unterschiedliche Richtungen, liegen aber fast auf einer Linie, überhaupt passt das Bild in ein fast perfektes Raster, in dem Symmetrie herrscht.

Perfekte Dreieckskomposition

Die oberen zwei Drittel des Bildes gehören Trump, im Hintergrund weht die US-Flagge. Sie ist auf den Kopf gestellt, umweht die chaotische Szene dennoch in voller Pracht. Die gereckte Faust, einst Erkennungszeichen der politischen Linken und der US-Black-Panther-Bewegung, symbolisch für den Kampf um gesellschaftliche Veränderung stehend, wird bei Trump zur protofaschistischen Führergeste.

Die Szene fügt sich außerdem zu einer perfekten sogenannten Dreieckskomposition. Die pyramidische Anordnung gilt als attraktiv für menschliche Sehgewohnheiten, seit der Renaissance wird diese Geometrie in der bildenden Kunst gezielt eingesetzt. Michelangelos Pietá ist ein berühmtes Beispiel, das inflationäre Bildmotiv Madonna mit Kind folgt meist dieser Anordnung, aber auch bei Eugène Delacroix' Die Freiheit führt das Volk (1830) kommt sie zur Anwendung.

Eugène Delacroix' berühmtes Gemälde "Die Freiheit führt das Volk" (1830) erinnert im Bildaufbau deutlich an die Trump-Fotografie. IMAGO/Album

Das Trump-Foto erinnert gleich in mehrerlei Hinsicht an das Gemälde der französischen Julirevolution. Und auch aus der amerikanischen Zeitgeschichte finden sich Vergleiche: Das Foto Raising the Flag on Iwo Jima, entstanden 1945 im Siegeszug gegen Japan, zeigt amerikanische Soldaten beim vermeintlichen Aufrichten (in Wahrheit Austauschen) einer US-Flagge in perfekter Dreieckskomposition.

Die bisher berühmteste Dreieckskomposition der amerikanischen Zeitgeschichte: das Hissen der Flagge auf der japanischen Insel Iwo Jima im Jahr 1945. AP/Joe Rosenthal

Trump ist weder Kriegsheld noch Freiheitskämpfer, weder Märtyrer noch Revolutionär, erfüllt ein Bild aber all diese klassischen ikonografischen Kriterien, verselbstständigt es sich – zumindest für seine Fans. Zu trainiert ist unser aller Blick auf derlei Darstellungen, zu viral die digitalisierte Medienöffentlichkeit. Schulbücher in aller Welt, sollte es sie in wenigen Jahren noch geben, werden zu Evan Vuccis Bild einen guten Beipacktext brauchen. Ob dieser dann bereits von der nächsten Trump-Regierung angeordnet wird, steht noch in den Sternen. (Stefan Weiss, 15.7.2024)