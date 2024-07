Wenn man den Eindruck hat, manche könnten es sich "richten" und seien gleicher als gleich, dann ist das der Anfang vom Ende des Rechtsstaats. Mit genau diesem Virus der Freunderlwirtschaft hatte aber die Strafjustiz, quasi eine Aorta des Rechtsstaats, jahrelang zu kämpfen. Der Befund, den die unabhängige Untersuchungskommission unter Leitung von Martin Kreutner vorgelegt hat, ist ebenso entsetzlich wie erwartbar: Auf unterschiedlichste Art und Weise wurden Ermittlungen beeinflusst. Tief im Justizwesen bildete sich ein System im System, das teils gegen die eigenen Leute arbeitete.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Justizministerin Alma Zadić (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP). APA/ROBERT JAEGER

Zwar betonte Kreutner, dass seine Kommission Auffälligkeiten in Bezug auf mehrere Parteien gefunden habe. Der Fokus liegt aber auf der ÖVP. Je länger eine Partei an der Macht ist, desto größer ist das Risiko, dass sie korrumpiert wird – und die ÖVP ist in Österreich in vielen Ressorts schon ziemlich lange an der Macht. Da braucht es nicht zu verwundern, dass es neben der Justiz vor allem auch im ÖVP-geführten Finanzressort kracht, etwa rund um Steuerverfahren von Superreichen.

Pilnacek beklagte Interventionen

Die von Kreutners Untersuchungskommission erarbeiteten Empfehlungen haben jedenfalls Hand und Fuß. Zu befürchten ist jedoch, dass ihre Arbeit zum großen Teil verpuffen wird. Die Unregelmäßigkeiten in der Justiz sind schon lange bestens dokumentiert: durch investigativen Journalismus, Strafverfahren, U-Ausschüsse und externe Berichte wie den EU-Rechtsstaatlichkeitsbericht oder die Antikorruptionsberichte des Europarats.

Und durch jene heimlich getätigte Aufnahme, in der der langjährige Sektionschef Christian Pilnacek selbst im Sommer 2023 über zahlreiche Interventionsversuche der ÖVP sprach, etwa durch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Was Pilnacek damit meinte, konnte man ihn nicht mehr fragen: Der Mitschnitt erschien erst nach seinem überraschenden Tod. Die ÖVP hatte aber keine Probleme, die Vorwürfe rasch vom Tisch zu wischen.

Blockadehaltung

Dementsprechend gering erscheint die Hoffnung, dass eine ernsthafte Reform möglich ist. Die einzige Chance wäre eine überparteiliche Initiative, um Gesetzesänderungen abseits des Koalitionszwangs und ohne ÖVP durchzubringen. Doch "Chefsache" scheinen die Justizprobleme auch bei der SPÖ nicht zu sein, da schlägt sogar die FPÖ deutlich mehr Alarm.

Es gibt jedenfalls recht klare Handlungsanweisungen, um die Lage rasch zu verbessern. In einigen Bereichen hat Justizministerin Alma Zadić auch schon Reformen angestoßen. Viele große Brocken sind aber noch unbearbeitet. Am wichtigsten erscheint die Einführung einer unabhängigen Weisungsspitze in Form einer Bundesstaatsanwaltschaft, die von einem Dreiersenat geführt wird. Das hat auch eine überparteiliche Expertengruppe so empfohlen.

Doch die ÖVP beharrt auf Vorschlägen, die von Experten kaum nachvollzogen werden können. Man kann sich dem Eindruck nicht verschließen, es handle sich um vorgeschobene Argumente, die nur der Blockade und somit dem Erhalt des Status quo dienen. Oder die, bei ihrer Annahme, ein neues System in Händen der ÖVP zementieren: etwa dann, wenn nur eine Person an der Spitze der Bundesstaatsanwaltschaft steht und die Kanzlerpartei bei deren Auswahl viel mitzureden hat. Das darf nicht passieren. Der Kreutner-Bericht zeigt eindrücklich, warum. (Fabian Schmid, 15.7.2024)