Gerade für junge Menschen scheint das Thema Altersvorsorge noch in weiter Ferne. Zudem hört und liest man immer öfter, dass unser Pensionssystem in Zukunft nicht mehr so funktionieren wird wie bisher. Viele Junge denken deshalb, dass sie ohnehin keine staatliche Rente mehr bekommen werden. Aber stimmt das wirklich – und wenn ja, gibt es Alternativen? Eine Option ist die sogenannte Aktienpension. Auf dieses Modell setzt beispielsweise Schweden. Wie genau das funktioniert und ob es wirklich besser für künftige Generationen ist, darüber sprechen in dieser Folge Bettina Pfluger, Redakteurin im Wirtschafts-Ressort des STANDARD, und Moderatorin Anika Dang. (red, 16.7.2024)