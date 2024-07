Recep Tayyip Erdoğan sieht seine 2016 gestartete Mission in Syrien als erfüllt an. Ein Abzug wird als Voraussetzung für einen Friedensdeal mit Syrien angesehen. Ein Bericht aus Istanbul

In einer Rede vor Militärkadetten am Samstagnachmittag kündigte Präsident Recep Tayyip Erdoğan an, die türkischen Operationen in Syrien und im Nordirak in Kürze zu beenden. Im Nordirak sei die kurdische PKK-Guerilla komplett eingekesselt, und auch von Syrien aus seien kurdische Kräfte nicht mehr in der Lage, "innerhalb unserer Grenzen anzugreifen". Noch fehlende Punkte im Sicherheitsgürtel entlang unserer Südgrenze zu Syrien würden bald vervollständigt.

Für Erdoğan bricht in den Beziehungen mit Syrien wohl ein neues Kapitel an. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KENT

Auch wenn Erdoğan es nicht ausdrücklich so nannte, hatte seine Rede doch etwas von "Mission erfüllt". Erstmals im Herbst 2016 waren türkische Bodentruppen in der Operation Euphrat-Schild westlich entlang des Euphrats auf syrisches Territorium vorgedrungen und hatten um die Stadt Azaz herum ein größeres Gebiet besetzt. Ziel dieser Operation und zwei weiterer in den folgenden Jahren war es nach türkischen Angaben immer, kurdische "Terroristen" von der türkischen Grenze wegzudrängen und zu verhindern, dass entlang der türkischen Grenze ein autonomes kurdisches Gebiet entstehen würde, das in der türkischen Öffentlichkeit immer als PKK-Staat tituliert wurde.

Im Nordirak, wo sich seit Jahrzehnten das Hauptquartier der PKK befindet, hatte die türkische Armee zwar kein größeres Gebiet besetzt, war aber immer wieder auch mit Bodentruppen dort eingedrungen, um PKK-Stellungen zu bekämpfen. Im Nordirak, vor allem aber in Syrien sollen die Kämpfe nun so weit reduziert werden, dass die türkischen Truppen zurückkehren können.

Assad fest im Sattel

Diese fundamentale Veränderung in der türkischen Haltung geht auf die veränderte Politik im Irak und die Einsicht zurück, dass der syrische Diktator Bashar al-Assad nach dem jahrelangen Krieg in Syrien wieder fest im Sattel sitzt. Mit Bagdad konnte Erdoğan vereinbaren, dass die PKK als unerwünschte Organisation eingestuft wird und das Land verlassen soll.

Mit Syrien liegen die Dinge komplizierter. Erdoğan hat jahrelang die islamistischen Aufständischen gegen Assad unterstützt, letztlich ohne Erfolg. In den letzten Jahren ging es der Türkei dann vor allem darum, die im Nordosten durch den Bürgerkrieg erstarkten kurdischen Milizen zu bekämpfen. Dazu diente zuletzt der Einmarsch türkischer Truppen auch östlich des Euphrats. Seit Jahren schon versucht Russland eine Einigung zwischen Erdoğan und Assad zu vermitteln, scheiterte aber bislang daran, dass Assad immer den vollständigen Rückzug türkischer Truppen aus Syrien zur Vorbedingung eines Treffens gemacht hatte. Dem scheint Erdoğan jetzt nachkommen zu wollen, indem er die militärische Operation für erfolgreich beendet bezeichnet.

Anti-Migrations-Stimmung

Das Hauptmotiv für ihn, auf Assad zuzugehen, ist aber ein innenpolitisches. Die knapp vier Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei werden für ihn angesichts der dramatisch schlechten ökonomischen Situation des Landes immer mehr zur Last. Die Stimmung gegenüber den Flüchtlingen wird immer aggressiver, was Erdoğan unter Druck setzt. Er lud Assad daraufhin ein, nach Ankara zu kommen, um über eine Rückführung der Flüchtlinge zu sprechen. Doch der beharrt darauf, dass zuerst die türkischen Soldaten aus Syrien verschwinden müssten.

2010 schüttelten sie Hände, dann ging Erdoğan auf Distanz zu Assad. Folgt nun wieder eine Annäherung? AP/Bassem Tellawi

Jetzt hat sich die irakische Regierung als Vermittlerin eingeschaltet. In den kommenden Tagen werden sich der türkische und der syrische Außenminister in Bagdad treffen, um einen Gipfel zwischen ihren beiden Chefs vorzubereiten.

"Warum jetzt Frieden mit Assad", erklärt die größte türkische Zeitung Hürriyet ihren Lesern am Sonntag so: Die Gefahr eines PKK-Staates im Nordosten von Syrien sei vorbei. Und Frieden mit Assad ist die Voraussetzung für die Rückkehr der Flüchtlinge nach Syrien. (Jürgen Gottschlich aus Istanbul, 15.7.2024)