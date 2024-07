Othmar Karas soll EU-Kommissar werden, finden Grüne, SPÖ und Neos. Die ÖVP will genau das nicht und wird das zu verhindern wissen. APA/GEORG HOCHMUTH

Othmar Karas wäre gewiss ein guter Kommissar, den Österreich in der Europäischen Kommission stellen könnte. Er ist ein erfahrener und integrer Politiker und in den EU-Etagen äußerst engagiert und bewandert. Die Grünen favorisieren ihn als Kommissar, auch SPÖ und Neos können sich das gut vorstellen. Das tun sie vor allem aus einem Grund: um die ÖVP zu ärgern. Denn ausgerechnet jene Partei, der Karas angehört, will diesen am wenigsten.

Karas hat sich über die Jahre den Luxus geleistet, eine eigene Meinung zu haben und diese auch zu vertreten. Vor allem dann, wenn die konträr zu den Positionen der ÖVP war. Mit diesem Widerspruch legte Karas, der ein gestandener Konservativer ist, mehr als einmal die Kleingeistigkeit und das Verzopfte jener Partei offen, in deren Namen er agiert. Es hat eine Entfremdung stattgefunden.

Es wird gepackelt

Es ist undenkbar, dass sich die ÖVP von der Opposition oder gar von ihrem kleinen Koalitionspartner, den Grünen, diktieren lässt, wen sie als Kommissar nominiert. Es wird aber zumindest mit den Grünen eine Einigung brauchen, denn der entsprechende Ministerratsbeschluss muss einstimmig fallen. Es wird sich die ÖVP also bewegen müssen. Das muss nicht die Person Karas betreffen, da hängen andere wesentliche Personalentscheidungen auch noch dran. Es wird also gepackelt, gemauschelt und gedealt werden. Die Grünen werden sich das teuer abkaufen lassen. Das ist die Politik, wie man sie nicht mag und wie sie sich selbst schlecht macht. (Michael Völker, 15.7.2024)