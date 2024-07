Der Slowene gibt der Konkurrenz Rätsel auf, er schüttelte bei den Bergankünften in den Pyrenäen all seine Rivalen ab und nimmt Kurs auf seinen dritten Gesamttriumph bei der großen Schleife

Tadej Pogacar liefert eine Machtdemonstration nach der anderen, klettert derart leichtfüßig die Berge hoch, dass die Rekorde nur so purzeln und die Konkurrenz erblasst. AFP/MARCO BERTORELLO

Ein wenig zeigte sich Tadej Pogacar auch selbst überrascht, wie tadellos sein Wochenende in den Pyrenäen verlaufen war. Der Spitzenreiter der 111. Ausgabe der Tour de France hat auf den herausfordernden Bergetappen letztlich als Solist brilliert, sowohl am Samstag nach 151,9 Kilometern von Pau hinauf nach Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet als auch am Sonntag auf der Königsetappe über knackige 197,7 Kilometer hinauf zum Plateau de Beille triumphiert – beide Male mit Auffahrtsrekord.

Am Samstag war der 25-jährige Slowene aus dem Team UAE Emirates beim Schlussanstieg über 10,58 Kilometer mit durchschnittlich acht Prozent Steigung in 27:50 Minuten um zwei Minuten schneller als der Schweizer Tony Rominger sowie der Pole Zenon Jaskula vor 31 Jahren gewesen. Am Sonntag benötigte er für die finalen 15,8 Kilometer (7,9 Prozent) um dreieinhalb Minuten weniger als der bisherige Rekordhalter Marco Pantani 1998. Die 2004 an einer Überdosis Kokain verstorbene italienische Radsportikone wurde allerdings später des Dopings überführt.

Hatte Pogacar mit seinem finalen Antritt am Samstag Jonas Vingegaard von Visma um 39 Sekunden distanziert, so hat er am Sonntag die Attacke seines dänischen Erzrivalen spektakulär pariert und seinen Vorsprung mit dem dritten Tageserfolg in diesem Jahr um weitere 68 Sekunden ausgebaut.

Pogacar kann aktuell niemand das Wasser reichen. AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Der Tour-Sieger von 2020 und 2021 führt nach 15 Etappen 3:09 Minuten vor dem Triumphator der beiden vergangenen Jahre. "Ich konnte mir fast nicht vorstellen, dass es so kommt - es war ein sehr schwerer Tag", sagte Pogacar nach seinem insgesamt 14. Tour-Tageserfolg. "Ich war durchaus am Limit, als Jonas attackiert hat, aber mit meiner Form bin ich sehr zufrieden."

In eigener Liga

Wie schon beim Giro d’Italia, den Pogacar nach sechs Etappensiegen 9:56 Minuten vor dem Kolumbianer Daniel Felipe Martinez von Red Bull Bora-Hansgrohe souverän für sich entschieden hatte, konnte er sich bisher auf seine Beine verlassen. Ganz anders als 2023, als Felix Gall mit seinem Coup auf der Königsetappe nach Courchevel ins Rampenlicht gestrampelt und Vingegaard den Grundstein für seinen zweiten Tourerfolg gelegt hatte. Damals musste der nicht in Bestform angetretene Pogacar einen Einbruch verkraften, den er hernach als einen der schlimmsten Tage auf seinem Rad bezeichnete.

Dass Pogacar in der dritten Tourwoche mit zwei anspruchsvollen Etappen in den Alpen und dem finalen Einzelzeitfahren in Nizza erneut schwächeln könnte, darauf hofft Vingegaard. Vielleicht auch Remco Evenepoel von Soudal Quick-Step. Der Belgier hat als Dritter aber bereits einen Rückstand von 5:19 Minuten auf das Maillot Jaune.

Der im Frühjahr bei einem Sturz schwer verletzte Vingegaard war zufrieden mit seinem Auftritt in den Pyrenäen. "Auf dem letzten Anstieg war ich superstark. Ich habe wahrscheinlich eine der besten Leistungen meines Lebens abgeliefert. Aber Tadej war einfach stärker", sagte der 27-Jährige, der sich weiter kämpferisch gibt. "Ich habe dieses Rennen bereits zweimal gewonnen. Ich bin nicht hierhergekommen, um Zweiter zu werden", sagte er am zweiten Ruhetag. "Es kann noch viel passieren. Ich kämpfe weiter, mit allem, was ich habe. Ich habe den Glauben noch nicht verloren."

Felix Gall verkauft sich auch bei der 111. Ausgabe der Tour de France teuer. REUTERS/Stephane Mahe

Den hohen Erwartungen nicht ganz gerecht geworden ist bisher Gall, der Kapitän von Decathlon AG2R. Der Gesamtachte von 2023 konnte am Wochenende auf den vielen steilen Rampen jeweils lange das hohe Tempo mitgehen, ehe er abreißen lassen musste. Der 26-jährige Osttiroler rangiert nach Platz acht am Samstag und Rang zehn am Sonntag mit 17:01 Minuten Rückstand auf Platz elf. "Ich habe das Beste daraus gemacht."

Beeindruckend ist jedoch die Performance von Pogacar in Kooperation mit seinem Team. Er ließ sich am Samstag – wie allerdings auch Vingegaard – von ins Gesicht geworfenen Chips ebenso wenig beirren wie von der erneut grassierenden Seuche. Hatte ihn im Vorfeld der Tour bereits Corona heimgesucht, so muss er nun auf die Helferdienste seines daran erkrankten Teamkollegen und Kletterspezialisten Juan Ayuso verzichten.

Schlaues Team

Verlassen kann er sich aber etwa auch auf den Deutschen Nils Politt, der trotz seiner 1,92 Meter und 80 Kilo in den Pyrenäen als Lokomotive wertvolle Dienste leistete, oder auf den Briten Adam Yates, der am Samstag im Finish eine Attacke lancierte, um seinem Boss später auf dem Weg zum Etappensieg zwischendurch Windschatten zu spenden – was letztlich entscheidend dazu beitrug, Vingegaard weiter abzuschütteln. (Thomas Hirner, 16.7.2024)