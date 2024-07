Unter dem Codenamen "Strawberry" arbeitet OpenAI einem Insider zufolge an der Verbesserung der Denkfähigkeit seiner Künstlichen Intelligenz (KI). Die Details dieses "Erdbeere" getauften Projekts seien selbst innerhalb der Firma ein streng gehütetes Geheimnis, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte bereits im Mai ein internes OpenAI-Schreiben einsehen können, in dem entsprechende Pläne erwähnt wurden. Damals blieb aber unklar, wann es erstellt worden war.

Die Erdbeere soll KI schlauer machen. IMAGO/Frank Peter

In dem Dokument wurde beschrieben, wie der KI beigebracht werden soll, nicht nur Antworten auf Anfragen zu liefern, sondern auch vorauszudenken, um beispielsweise das Internet eigenständig nach Informationen zu durchforsten. Daran hapert es bei den bisherigen sogenannten Large Language Models (LLMs), die die Grundlage für ChatGPT und Co bilden, sagten mehrere OpenAI-Entwickler.

Nachtraining

Angesprochen auf das Projekt "Strawberry" und dessen Details teilte das US-Unternehmen mit, dass kontinuierliche Forschung und Entwicklung gängige Praxis in der KI-Branche sei. "Wir wollen, dass unsere KI-Modelle die Welt mehr so sehen und verstehen wie wir." Zu Jahresbeginn hatte Firmenchef Sam Altman gesagt, dass bei der KI-Entwicklung "die wichtigsten Bereiche des Fortschritts in der Denkfähigkeit liegen werden". Anderen Insidern zufolge hat OpenAI internen und externen Software-Entwicklern in den vergangenen Monaten signalisiert, dass ein technologischer Sprung bevorstehe.

Bei "Strawberry" komme eine spezielle Art des "Nachtrainings" zum Einsatz, ergänzte einer der Insider. Dabei werden die Unmengen an Daten, mit denen eine KI gefüttert wird, strukturiert und organisiert. Bislang geschieht dies meist, indem Menschen die Lösung bestimmter Aufgaben benoten und der KI Beispiele für richtige und falsche Antworten liefern. "Strawberry" weist Ähnlichkeiten zu der an der Universität von Stanford entwickelten Technologie STaR ("Self-Taught Reasoner", "Selbstlernender Logischer Denker") auf, mit deren Hilfe KI-Programme sich eigenständig verbessern können. (Reuters, 15.7.2024)