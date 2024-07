Am Abend des 8. Dezembers beschäftigte ein einschlägig vorbestrafter Amokfahrer am Gürtel die Einsatzkräfte. Nun sitzt er vor Gericht. APA / MAX SLOVENCIK

Wien – Normalerweise würde ein Ordnungsruf des Gerichts erfolgen, wenn man im Verhandlungssaal über einen Angeklagten sagt: "Er ist kriminell und ein Arschloch, keine Frage." Im Verfahren gegen Herrn Z. bleibt Nicole Baczak, Vorsitzende des Geschworenengerichts, aber ruhig: Denn die Charakterisierung des 35-jährigen Angeklagten stammt aus dem Munde seines Verteidigers Rudolf Mayer, der ihn gemeinsam mit Lukas Hruby in dem Prozess um versuchten Mord, absichtliche schwere Körperverletzung, fahrlässige Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und andere Delikte vertritt.

Dass Mayer das unfeine Wort für die Austrittsöffnung des Darmkanals verwendet, hat aber durchaus prozesstaktische Gründe. Denn die Biografie seines Mandanten lässt diesen nicht im allerbesten Licht erscheinen, der Anwalt muss sich also von Anfang an bemühen, dem möglichen Unmut der Laienrichterinnen und -richter zu begegnen, und sie dazu bringen, anhand der objektiven Beweise zu entscheiden. Und dann im Idealfall nicht der Meinung der Staatsanwaltschaft zu sein.

Z. wurde 1989 in Wien geboren, ist aber serbischer Staatsbürger. "Wieso noch immer? Wollten Sie nie Österreicher werden? Sie sind ja auch hier zur Schule gegangen und sprechen perfekt Deutsch?", erkundigt Baczak sich. "Das hat sich so ergeben", antwortet der Angeklagte. "Man hätte einen Test machen müssen, den habe ich immer wieder verschoben. Und dann konnte ich wegen der Vorstrafen nicht mehr um die Staatsbürgerschaft ansuchen", präzisiert er.

Insgesamt fünf Vorstrafen

In Österreich gibt es vier dieser Vorverurteilungen, beginnend im Jahr 2011: Verleumdung, Betrug, schwerer Betrug und Urkundenunterdrückung, weiß der gelernte Kfz-Mechaniker. Eine fünfte stammt aus der Tschechischen Republik. Dort lieferte er sich am 19. März 2019 in Brünn eine zwanzigminütige Verfolgungsjagd mit der Polizei. Unterwegs war er mit bis zu 115 km/h in einem Auto mit gestohlenem Wiener Kennzeichen, im Gefährt hatte er ein Kilogramm Marihuana, drei Pistolen und ein Sturmgewehr der Marke Zastava M70 AB2, ein Nachbau der AK-47 "Kalaschnikow". Mindestens drei Streifenwagen touchierte er bei der Wahnsinnsfahrt, acht zivile Verkehrsteilnehmende gefährdete er in ihren Fahrzeugen. Die Strafe in Tschechien: sieben Jahre unbedingte Haft.

"Warum sind Sie dann jetzt hier?", fragt die Vorsitzende ihn. "Ich wurde im Jänner 2023 wegen guter Führung zur Hälfte der Strafe entlassen", gibt Z. ruhig Auskunft. "Und mit einem EU-weiten Aufenthaltsverbot belegt?" – "Ja." Deshalb sei er nach Serbien gezogen, änderte im August seinen Namen und kehrte zurück nach Wien, um bei seiner Schwester zu leben. Arbeiten konnte er wegen des Aufenthaltsverbots nicht, bedauert er, daher habe er von den Zuwendungen von Familie und Bekannten gelebt, sagt der Angeklagte.

Alter Jaguar mit 276 PS

Eine dieser finanziellen Unterstützungsleistungen soll im Endeffekt zu den nun angeklagten Ereignissen geführt haben. "Mein Cousin hat mir einen Jaguar verkauft. Um 500 Euro. Damit ich ihn vielleicht teurer verkaufen kann", führt der Angeklagte nämlich aus. Man traf sich am Abend des 8. Dezembers in Wien-Ottakring, Z. setzte sich hinter das Steuer des 25 Jahre alten, aber 276 PS starken Automobils und startete es.

Wodurch er gleich auf mehrfache Weise das Recht brach: Der Wagen war seit drei Jahren nicht mehr angemeldet, der auf dem Beifahrersitz mitfahrende Cousin hatte die Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs montiert. Führerschein hatte der Angeklagte seit 2017 auch keinen mehr, da er ihm wegen Alkohol am Steuer abgenommen worden war. Und schließlich zündete er sich für die "Überstellungsfahrt" nach Wien-Floridsdorf noch einen Joint an.

Polizeistreife roch Joint

Den roch eine zivile Polizeistreife am Gürtel im Bereich Westbahnhof zufällig durch die offenen Fenster und forderte Z. zum Anhalten auf. Der tat das scheinbar. Als ein Beamter auf den stehenden Pkw zuging, wiederholte der Angeklagte seine Methode aus Brünn: Er gab Vollgas und raste über den Gürtel Richtung Matzleinsdorfer Platz davon.

Die Exekutivbeamten nahmen die Verfolgung auf und informierten die Leitstelle. Im Kreuzungsbereich von Gürtel und Eichenstraße errichtete die Polizei eine Straßensperre, ein kurzer Stau entstand. Z. brauste, verfolgt vom Streifenwagen, heran, wurde kurz langsamer und suchte eine Lücke. Durch Blaulicht und Folgetonhorn schien ein Verkehrsteilnehmer dazu bewegt worden zu sein, eine Rettungsgasse zu bilden – Z. ergriff die Chance.

An der Kreuzung links im Kartenbereich errichtete die Polizei eine Straßensperre, auf dem Matzleinsdorfer Platz kollidierte der Angeklagte mit einem Radfahrer.



Ab hier gehen die Darstellungen und Rechtsansichten zwischen Anklagebehörde und Verteidigern deutlich auseinander. Laut Staatsanwaltschaft standen zwei uniformierte Polizisten mit gezogener Dienstwaffe auf der Straße beziehungsweise einer Verkehrsinsel, um den Flüchtenden zu stoppen. Z. habe sich davon nicht aufhalten lassen und sei mit Vollgas auf die beiden zugefahren, sodass diese sich in letzter Sekunde mit einem Sprung zur Seite retten mussten. Ein Mordversuch, ist die Staatsanwältin auch in ihrem Eröffnungsplädoyer überzeugt.

"Ich wollte flüchten, ich wollte niemanden verletzen!", argumentieren dagegen der Angeklagte und seine Verteidiger. "Bevor ich losgefahren bin, habe ich die beiden auf der Straße gesehen und mir gedacht, die werden sicher zur Seite gehen. Während ich beschleunigt habe, sind sie auch zur Seite gegangen", sieht Z. im Nachhinein keine dramatische Situation.

Keine Bremsspuren gefunden

"Aber Sie sind auf Personen zugefahren?", fragt die Vorsitzende nach. "Ich war mir einfach sicher, dass die Polizisten zur Seite gehen!", wiederholt der Angeklagte sein Vertrauen in den Selbsterhaltungstrieb. "Und was hätten Sie gemacht, wenn die Beamten stehen geblieben wären?", will eine Geschworene von ihm wissen. "Dann hätte ich gebremst", sagt der 35-Jährige bestimmt. "Bremsspuren wurden aber keine gefunden?", hakt Baczak nach. "Nein", muss der Angeklagte zugestehen.

Nach der Überwindung der Straßensperre ging die Flucht weiter, etwa 800 Meter entfernt, im Baustellenbereich beim Matzleinsdorfer Platz, forderte sie den ersten Verletzten. Z. rammte mit der rechten Vorderseite des Jaguars einen Radfahrer, der Grün hatte. Der Angeklagte beteuert, sich dem belebten Verkehrsknotenpunkt langsam genähert zu haben und trotz Rotlichts keinen Querverkehr wahrgenommen zu haben. "Dann habe ich beschleunigt und einen Blick in den Rückspiegel riskiert, ob ich noch verfolgt werde. Plötzlich habe ich einen Knall gehört", behauptet er. "Ich habe ihn einfach nicht gesehen."

Verletzten liegen gelassen

Er dachte zwar, dass er mit einem Motorrad-, Fahrradfahrer oder Fußgänger kollidiert sei, fuhr aber trotzdem weiter. "Mein erster Gedanke war, es wird sicher jemand stehen bleiben und helfen", begründet er sein Verhalten. "Wieso nicht Sie?", interessiert Baczak. "Ich wäre sofort von der Polizei festgenommen worden", sieht sich Z. außer Obligo, dem Radfahrer, der nur Dank seines Helms überlebt haben dürfte, beizustehen. "Sie denken aber schon sehr an sich. Die Polizisten gehen sicher zur Seite, wenn Sie kommen, jemand anderer wird sich sicher um den Verletzten kümmern ...", sieht die Vorsitzende eine ausgeprägte Ich-Bezogenheit.

"Das heißt, es war ein Unfall?", fragt Baczak nach. "Ja." – "Sie haben es nicht in Kauf genommen, dass jemand verletzt wird, als sie um 21 Uhr bei Rot über den Matzleinsdorfer Platz gefahren sind?" – "Ja." Denn, so begründet es der Angeklagte kurz darauf, er habe seine Geschwindigkeit ja angepasst gehabt und sei mit 40, maximal 50 km/h unterwegs gewesen. "Das ist ja lebensmüde, bei Rot da mit 70 oder 80 km/h durchzufahren!", stellt er entrüstet fest. "Lebensmüde für wen?", will die Vorsitzende wissen. "Für Sie oder für andere?" – "Für alle Menschen."

Seine Amokfahrt endete kurz darauf, als er als Geisterfahrer gegen ein Auto prallte, in dem eine vierköpfige Familie saß. Der Lenker und eine Tochter wurden dabei leicht, seine Gattin schwer verletzt, auch diesmal ließ Z. die Verunglückten im Stich und flüchtete zu Fuß weiter, ehe er festgenommen werden konnte.

Der Prozess wird fortgesetzt. (Michael Möseneder, 15.7.2024)