Der Bollerwagen steht im Sommer immer bereit. Bis oben hin ist er mit Schwimmreifen, Spielzeug, Getränken und Badetüchern angefüllt. Weit ziehen müssen Sandra und ihre zwei Kinder ihn in der Seestadt Aspern nicht: Es sind nur ein paar Schritte zum Nachbarhaus, wo es einen Swimmingpool auf dem Dach gibt, der den Bewohnerinnen und Bewohnern der Anlage an der Janis-Joplin-Promenade zur Verfügung steht.

Besonders jetzt in den Ferien ist der Pool in der Seestadt Aspern beliebt. Regine Hendrich

"Man fühlt sich wie in Lignano oder Caorle. Es ist Urlaub mitten in der Stadt", sagt Sandra, während ihre Tochter wild auf einem Bein herumhopst, weil sie vom vielen Tauchen Wasser im Ohr hat. Der Plan der Familie wäre eigentlich gewesen, nur vorübergehend in der Seestadt zu wohnen und dann in Gänserndorf ein Haus zu bauen. Das Haus wird es nicht geben, sagt Sandra nach zehn Jahren in der Seestadt: "Wir wollen hier nie wieder weg."

Zufriedenheit steigt

Während man vor vielen Freibädern bei den aktuellen Temperaturen Schlange stehen muss, gibt es in Wien zahlreiche Wohnanlagen mit Pool auf dem Dach. Von der Straße aus bemerkt man das häufig erst, wenn einem gutgelaunte Menschen in Flip-Flops und Badekleidung und mit aufblasbaren Einhörnern entgegenkommen. Die einen nutzen die Abkühlung in der Früh vor der Arbeit und schwimmen, wenn es auf dem Dach noch ruhig ist. Andere verbringen den ganzen Tag am Wasser – mit Weitblick.

Häufig gibt es die Pools auf dem Dach im geförderten Wohnbau. Das wohl berühmteste und auch weithin sichtbarste Beispiel: die von Harry Glück geplanten Wohntürme in Alterlaa, wo sich auf jedem Dach ein Pool befindet. Hier wohnt Kristina, die aus ihrer Wohnung nur zwei Stockwerke hinauffahren muss, um sich an einem langen Tag im Homeoffice abzukühlen. Das sei an Tagen wie heute alle paar Stunden notwendig, meint sie: "In unseren Wohnungen wird es sehr heiß."

Damit das Zusammenleben klappt, gibt es viele Regeln. Regine Hendrich

Für Bewohnerinnen und Bewohner liegt der Vorteil eines Pools auf dem Dach auf der Hand. Aber auch für Bauträger ist es ein gutes Investment, wie man etwa bei der Sozialbau bestätigt, die in ganz Wien elf Wohnanlagen mit Swimmingpool hat. Durch Pools steige die Wohnzufriedenheit. Ähnliches berichtet man im Kabelwerk in Meidling, wo es ebenfalls ein Schwimmbecken für die Bewohnerinnen und Bewohner von rund 900 Wohnungen gibt: "Die Wohnungen gehen weg wie die warmen Semmeln", heißt es vonseiten der Hausverwaltung. Das liege auch am Pool.

Was sich Bauträger und Hausverwaltungen von Gemeinschaftseinrichtungen natürlich auch erhoffen: ein besseres Zusammenleben in Anlagen, in denen viele unterschiedliche Menschen und Interessen aufeinandertreffen. Beim Herumdümpeln in Bikini und Badehose lernen sich die Nachbarn von einer anderen Seite kennen. Und vielleicht verzeiht man den Menschen von nebenan dann eher, wenn sie sonntags einmal laut Musik hören und den Müll auf dem Gang stehen lassen. "Man lernt einander wirklich kennen", sagt Kristina, die Mieterin in Alterlaa. Nachsatz: "Manchmal zu gut. Die Nachbarin hab ich nach meinem Einzug kennengelernt, da war sie gerade oben ohne."

Viele Regeln

Nacktheit ist auf den Wiener Dächern in der Regel kein großes Thema. Gestritten wird trotzdem. Häufig wegen des Klassikers: Laute Kinder, die in den Pool springen und herumspritzen, treffen auf Senioren, die ihre Ruhe haben möchten. Sandra, der eingangs erwähnte Bewohnerin der Seestadt Aspern, ist deswegen unlängst erstmals in zehn Jahren der Kragen geplatzt: "Dass Kinder ein wenig spritzen und laut sind, ist normal. Wer keine Kinder mag, sollte nicht in die Seestadt ziehen." Letztendlich, erzählt sie, habe sie ihre Kinder und den Bollerwagen gepackt und sei gegangen.

Weitere Konfliktfelder: Kinder, die sich nach dem Schwimmen nicht abtrocknen und nasse Fußspuren im Aufzug hinterlassen. Und Menschen, die in ihrer Alltagskleidung schwimmen gehen. In der Seestadt gab es heute deswegen schon Aufregung: "Ich hab nichts gesagt, aber böse geschaut", erzählt eine Bewohnerin. So gut wie alle Streitigkeiten lassen sich aber lösen, sagt Objektbetreuerin Gabriele Plank, die in solchen Fällen zu Hilfe gerufen wird: "Die wenigsten sind absichtlich bösartig."

Die Kinder lernen am Dach schwimmen. Regine Hendrich

Das größere Thema sind vielerorts aber Menschen, die gar nicht in der Anlage wohnen und sich unerlaubterweise Zutritt zum Schwimmbecken verschaffen. In manchen Anlagen gibt es Bewohnerinnen, die als selbsternannte "Pool-Sheriffs" aktiv werden, wenn sie neue Gesichter sehen. Im Kabelwerk wiederum setzt man nach Problemen zur Rushhour am Nachmittag auf eine Security-Kraft. Auch in Alterlaa gibt es Security-Kräfte, die in der gesamten Wohnanlage unterwegs sind und von Bewohnerinnen und Bewohnern angerufen werden, wenn es Probleme gibt.

Die allermeisten Menschen halten sich aber an die vielen Regeln, die es auf den Dächern gibt. Die Zeiten, in denen gebadet werden darf, sind zum Beispiel streng festgelegt. Hineinspringen ist verboten. Glasflaschen und Alkohol sowieso. Feiern sind nicht erlaubt, gegessen werden darf da oben auch nicht. "Und es gibt viele ungeschriebene Regeln, die von den meisten eingehalten werden", erzählt Kristina über Alterlaa.

Es wird gegrüßt

Schwimmerinnen und Schwimmern werde von Planschern Platz gemacht, und wer schon lange da ist, geht, wenn es zu voll wird. In Schwimmkleidung im Aufzug fahren werde außerdem nicht gern gesehen, daher sieht man in Alterlaa im Sommer viele im Bademantel. Die meisten grüßen außerdem, wenn sie den Poolbereich betreten. Geredet werde gern über Alltagsthemen – das Wetter und die Wassertemperatur, die manchen sogar im Hochsommer noch zu niedrig ist.

Was klar ist: Ein Pool auf dem Dach zahlt sich nur in sehr großen Anlagen aus, in denen sich die Kosten auf viele aufteilen. "Aufs Jahr gerechnet liegen die Kosten für uns bei zwei Freibadbesuchen", sagen Veronika und Roland, die seit zehn Jahren in der Anlage der Sozialbau in der Seestadt Aspern wohnen.

Ausschlaggebend war der Pool auf dem Dach nicht für ihre Entscheidung, hierherzuziehen. Mittlerweile kann sich die Familie das Leben ohne aber nicht mehr vorstellen. Die Kinder haben hier mit Blick auf die Stadt schwimmen gelernt, die Eltern kommen mehrmals täglich zur Abkühlung. "Es ist unser Stück Paradies am Stadtrand", sagt Roland. "Freiwillig ziehe ich hier nicht mehr weg." (Franziska Zoidl, 16.7.2024)