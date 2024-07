Im ersten Halbjahr haben sich die britischen Royals krankheits- oder unfallbedingt ziemlich rar gemacht. Zuletzt kam auch noch der sechswöchige Wahlkampf hinzu, in dem sich das konstitutionelle Staatsoberhaupt Charles III. und seine Familie traditionell im Hintergrund halten. Dafür waren die aktiven Mitglieder der Familie Windsor am vergangenen Sonntag sowie in den kommenden Tagen wieder prominent in der Öffentlichkeit, als wollten sie den gerade millionenfach in den Strandurlaub aufbrechenden Bürgern zurufen: Keine Sorge, wir sind noch da.

Den Anfang machte am Sonntagnachmittag beim Wimbledon-Finale der Männer die Frau des Thronfolgers. Prinzessin Kate absolvierte damit erst ihren zweiten Auftritt, seit sie im März ihre Krebsdiagnose und -behandlung öffentlich gemacht hatte. Seither erlebe sie "gute Fortschritte", hieß es vergangenen Monat in einer Stellungnahme des Kensington-Palastes, sie sei aber "noch nicht überm Berg: Es gibt gute und schlechte Tage."

Prinzessin Kate überreichte dem besiegten Novak Djokovic die Trophäe für Platz zwei. IMAGO/James Marsh/Shutterstock

Immerhin hielten die behandelnden Ärzte ihre 42-jährige Patientin für stabil genug, um bei einem Ereignis von unbestimmter Dauer – mehrere Stunden sind bei Tennisspielen keine Seltenheit – bis zuletzt anwesend zu sein. Das Publikum begrüßte den königlichen Gast, die Prinzessin Charlotte im Schlepptau hatte, mit Standing Ovations, und die Tennisstars schonten Kate: Binnen wenig mehr als zwei Stunden verteidigte Carlos Alcaraz seinen Titel gegen Novak Djokovic und erhielt den Pokal aus der Hand der Prinzessin, die selbst begeistert Tennis spielt. Vorab hatte sich Catherine zum bevorstehenden Karriere-Ende des schottischen Tennis-Idols Andy Murray geäußert, dem ein letzter Auftritt in Wimbledon verwehrt blieb. "Sie sollten sehr stolz sein. Im Namen von uns allen, danke, C.", schrieb die Prinzessin auf X.

Thronfolger in Berlin

Von Stolz war auch in einer Mitteilung ihres Mannes William die Rede. Ehe der Thronfolger zum EM-Finale nach Berlin flog, ermutigte er das Team von Nationaltrainer Gareth Southgate zum "letzten Schritt" und versicherte: "Wir glauben daran." Der Ehrenpräsident des englischen Fußballverbandes hatte Harry Kane, Jude Bellingham und Co bereits im Trainingslager besucht sowie bei den Unentschieden gegen Dänemark in Frankfurt sowie gegen die Schweiz in Düsseldorf beobachtet. Letzteres Spiel gewannen die Three Lions am Ende im Elfmeterschießen. In Berlin setzte es für die stolzen Engländer eine Niederlage. Williams tröstenden Worte konnten über die Trauer kaum hinweghelfen.

Zum Finale durfte der Älteste der jungen Generation, der knapp elfjährige Prinz George, den Herrn Papa begleiten. Zuhause saßen Charlotte und ihr kleiner Bruder Louis, 6, in England-Trikots vor der Glotze, durften also immerhin teilnehmen an der letztlich enttäuschten Hoffnung. Mit dem Foto ihrer beiden Jüngsten schickten Kate und William tags darauf aber auch aufmunternde Worte: Das englische Team sei mit seiner "Entschlossenheit eine Inspiration für uns alle, Junge und Alte" gewesen.

Wieder nichts für England. Seit 1966 warten die Männer der Three Lions auf einen Titel. AFP/ADRIAN DENNIS

Gemeinsam freute sich das Thronfolgerpaar dieser Tage mit Williams Tante Anne über deren Rückkehr auf die royale Bühne. Die knapp 74-Jährige absolviert seit vielen Jahren so viele Auftritte wie kein anderes Mitglied der Königsfamilie, musste aber kürzlich allerlei Termine absagen, nachdem sie bei einem Spaziergang auf ihrem Landgut Gatcombe Park (Grafschaft Gloucester) bewusstlos aufgefunden worden war. Einem kurzen Spitalaufenthalt wegen einer Gehirnerschütterung folgten einige ruhige Tage zu Hause; den geplanten Besuch in Kanada musste die Prinzessin verschieben.

Prinzessin Anne ist selbst begeisterte Reiterin. via REUTERS/Cameron Smith

Sie könne sich "an gar nichts erinnern", berichtete die Prinzessin am Freitag den Verantwortlichen einer Stiftung, die den Pferdereitsport für Behinderte fördert. Ein zurückgehender Bluterguss unter dem linken Auge zeugte von den Kopfverletzungen, für die Annes Ärzte eines ihrer Pferde verantwortlich machen. Die begeisterte Reiterin hatte als junge Frau Gold und Silber bei Europameisterschaften gewonnen und amtiert als Mitglied des Olympiaverbandes IOC.

Elba und der König

Vermehrt im Rampenlicht steht auch wieder der König selbst. Am Freitag richtete er mit einer Veranstaltung im St. James's-Palast die Aufmerksamkeit auf die zunehmende Jugendkriminalität, vor allem die Messerstechereien, denen allein London in diesem Jahr bereits mehr als ein Dutzend junge Leute zum Opfer gefallen sind. Unterstützt vom prominenten Schauspieler Idris Elba, der als Jugendlicher von der finanziellen Unterstützung durch eine von Charles' Stiftungen profitiert hatte, setzte der König den neuen Labour-Premierminister Keir Starmer unter Druck. An die Adresse des Regierungschefs und dessen Kulturministerin gewandt, sagte Charles: "Ich werde die Situation beobachten und hoffe auf Fortschritte."

König Charles mit Idris Elba. via REUTERS/Yui Mok

Fleiß zeigen das Staatsoberhaupt und seine Gattin Camilla in der neuen Woche. Einem zweitägigen Besuch auf den Kanalinseln Jersey und Guernsey, seit 1204 im Besitz der englischen Krone, folgt am Mittwoch die traditionelle Parlamentseröffnung zu Beginn einer neuen Sitzungsperiode. Das Schlüsselereignis ist die Verlesung des Regierungsprogramms, der sogenannten King's Speech, das wegen der neuen Regierung diesmal bis zu 35 neue Gesetzesvorhaben enthält. Ist die feierliche Zeremonie erst einmal absolviert, hat das Paar anschließend Zeit, auf Camillas 77. Geburtstag anzustoßen.

Am Donnerstag verlagert sich das royale Schauspiel vom Palast von Westminster, dem Sitz des Parlaments, zu einem anderen prächtigen Bauwerk nahe Oxford: Auf Schloss Blenheim steigt die Zusammenkunft der Europäischen politischen Gemeinschaft, in der sich die EU-Mitglieder und ihre Anrainerstaaten zusammengeschlossen haben. Nach den politischen Beratungen mit dem neuen Premierminister dürfen sich die rund 50 versammelten Staats- und Regierungschefs ein wenig im königlichen Glanz sonnen. (Sebastian Borger aus London, 15.7.2024)