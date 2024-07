Wie steht es in eurer Branche? (Wirtschaftsbarometer)

Man hört viele potenzielle Gründe, warum was wie ist. Es gibt (wenige) Branchen, die nach wie vor boomen. Die meisten aber jammern.

Gründe:

a) fehlende Mitarbeitende (auch aus demografischen Gründen),

b) Verkaufspreis-Situation (Konkurrenz Online-Handel, steigende beziehungsweise hohe Einkaufspreise, Kaufende wollen nicht mehr zahlen, etc),

c) mangelnde Verfügbarkeit von Vorprodukten,

d) rechtliche Unsicherheit (E-Auto, Klima etc),

e) geringe Nachfrage bei Kaufenden (Inflation, Lebenshaltungskosten etc)

usw.

Wie schaut es in eurer Branche aus?

