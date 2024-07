Am Bau oder in der Landwirtschaft führen die hohen Temperaturen zu Produktivitätsverlusten. Die Hitze wirkt sich deshalb volkswirtschaftlich deutlich aus

Hitzetage, an denen Temperaturen von bis zu 36 Grad erwartet werden, belasten vor allem Schwerarbeiter, die im Freien tätig sind. APA/ROLAND SCHLAGER

Es ist heiß. Und es bleibt heiß. Eine Hitzewelle hat Österreich fest im Griff, vor allem im Osten des Landes braucht es Geduld, bis die Thermometeranzeige wieder unter die 30-Grad-Marke rutschen wird. Wer einer ohnehin schweißtreibenden Arbeit im Freien nachgeht, hat aktuell besonders zu kämpfen. Grundsätzlich gibt es eine Hitzefrei-Regelung, die es etwa Baubetrieben erlaubt, ihre Arbeitnehmer ab Temperaturen über 32,5 Grad bei eingeschränkten Bezügen freizustellen. Wie oft diese Regelung in der Praxis tatsächlich zur Anwendung kommt, lässt sich aber nicht genau sagen, da kaum ein Unternehmen Zahlen nennt.

Bei der Strabag hieß es kürzlich, man stehe bei den meisten Baustellen unter Zeitdruck. Um den nötigen Baufortschritt zu erzielen, würden Arbeitsstunden in den Morgen/Vormittag gelegt. Bei Porr lässt man Bauleiter individuell entscheiden, ob sie hitzefrei geben wollen. Heuer habe es bereits auf mehreren Porr-Baustellen hitzefrei gegeben, konkrete Zahlen nannte das Unternehmen keine. Als große Auftraggeberin für die Bauindustrie will auch die Autobahnholding Asfinag eine gewisse Flexibilität ermöglichen. Auf wie vielen Baustellen es dieser Tage "hitzefrei" gibt, konnte die Asfinag auf APA-Anfrage nicht beziffern und verwies auf die beauftragen Bauunternehmen.

Auch in der Gastronomie wirkt sich die Hitze aus, da viele Leute untertags Lokale meiden. "Wenn es so starke Hitzetage hat, setzt sich kaum jemand mittags oder über den Nachmittag in den Gastgarten oder ins Lokal. Das holst du am Abend nicht auf", sagt Mario Pulker, Obmann des WKO-Fachverbands Gastronomie.

Volkswirtschaftliche Auswirkungen

Dass hohe Temperaturen die Arbeit erschweren, liegt auf der (schweißnassen) Hand, doch was bedeutet das aus volkswirtschaftlicher Sicht? Dieser Frage geht das Institut für Höhere Studien (IHS) im EU-Forschungsprojekt Sunrise nach. In Bereichen wie der Landwirtschaft oder im Wintertourismus wirkt sich der Klimawandel bereits deutlich aus, einige Wirtschaftsbereiche werden jedoch insbesondere durch die Auswirkungen der höheren Temperaturen auf den Menschen betroffen sein.

"Wirtschaftssektoren, die vermehrt körperlich anstrengende Arbeit beinhalten, welche zudem in der Sonne verrichtet werden muss, wie in der Landwirtschaft, im Bausektor oder in bestimmten Industriesektoren, sind am stärksten von extremer Hitze betroffen", heißt es in einem Blogbeitrag des IHS. Die geringsten Produktivitätsverluste gebe es in Dienstleistungssektoren, wo vorwiegend geistige bzw. physisch leichte Arbeit in klimatisierten Räumlichkeiten verrichtet wird.

Tipps gegen die Hitze

Die Sommerhitze sorgt jedes Jahr für zahlreiche Todesfälle und Krankenhaus-Einweisungen. Wer ist besonders gefährdet von den hohen Temperaturen? Wie viel Wasser sollte man trinken? Und was bringen Ventilatoren wirklich? Tipps, wie man gut durch die heißen Tage kommt AFP

Urbane Zentren im Vor- und Nachteil

Die volkswirtschaftlichen Effekte hängen stark von der regionalen Wirtschaftsstruktur ab. Während sich in urbanen Zentren nur 6,3 Prozent der Arbeitsplätze in hitzeanfälligen Sektoren befinden, sind es im ländlichen Raum fast ein Viertel der Arbeitsplätze. Dies führt zu erheblichen Produktivitätsverlusten, vor allem im Sommer, mit einem Rückgang von bis zu drei Prozent in einigen Regionen Niederösterreichs und der südlichen Steiermark. Industriell geprägte Regionen mit großen Unternehmen der Holz-, Metall- oder Papierindustrie leiden ebenfalls stark unter der Hitze.

Städtische Gebiete sind zwar prozentual weniger betroffen, aber aufgrund ihrer hohen Arbeitsplatzdichte und des Urban-Heat-Island-Effekts (dass städtische Gebiete deutlich wärmer sind als ihre ländlichen Umgebungen, Anm.) dennoch signifikant gefährdet. Die Gewerkschaft Bau-Holz fordert hierzulande Hitzefrei ab 30 Grad. Neben den direkten Auswirkungen auf die Arbeitswelt müssen auch langfristige Folgen wie Biodiversitätsverlust und Naturkatastrophen berücksichtigt werden.

Landwirtschaft unbesorgt

Vertreter der Landwirtschaft sehen die Hitzewelle abgesehen von den hitzebedingten Strapazen auf den Feldern relativ entspannt. Ernteeinbußen erwarten sie keine, zumal die Wasserversorgung derzeit gesichert ist, wie aus der Landwirtschaftskammer (LKÖ) verlautbarte. Das gilt sowohl für weniger hitzeresistente Sorten, die teilweise schon geerntet wurden, als auch für jene, die mit hohen Temperaturen ohnehin weniger Probleme haben. Gemüse müsse zwar großteils bewässert werden, Nachteile kurzer Hitzeperioden könnten dadurch im Großen und Ganzen aber gut abgemildert werden, hieß es vom Österreichischen Branchenverband für Obst und Gemüse (Öbog). (Andreas Danzer, 16.7.2024)