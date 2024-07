Testamente können durch eine Scheidung teilweise ihre Gültigkeit verlieren. IMAGO/Steinach

Am Anfang lief alles rund. L. und seine Lebensgefährtin A. gingen im Jahr 2016 eine lose Verbindung ein. Sie sahen sich am Wochenende, unternahmen gemeinsame Reisen. 2017 errichtete L. dann ein Testament, mit dem er A. sein Haus in Tirol und das Guthaben zweier Konten bei Schweizer Banken vermachte. Im Jahr 2020 zogen die beiden zusammen und heirateten.

Das Glück wehrte nicht lange, denn schon zwei Jahre später erhob A. eine Scheidungsklage. L. sei aggressiv und handgreiflich gewesen. Die Polizei verhängte ein Betretungsverbot gegen ihn. Doch noch bevor das Scheidungsverfahren beendet war, verstarb er. Die Gerichte stellte diese Situation vor eine heikle rechtliche Frage: Ist das Testament von L., in dem er A. als Erbin des Hauses einsetzte, nach wie vor gültig?

Vorkehrungen im Gesetz

An sich gibt es im Gesetz Vorkehrungen für derartige Situationen. In Paragraf 725 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) ist geregelt, dass Testamente – soweit sie den früheren Ehegatten betreffen – bei einer Trennung ungültig werden. Dasselbe gilt laut dem Paragrafen in Fällen, in denen das Scheidungsverfahren noch nicht beendet ist. Alles andere würde dem Willen des Erblassers widersprechen, so das Argument.

Im aktuellen Fall war die Situation jedoch speziell: A. erklärte vor Gericht, dass sie von L. im Testament bedacht wurde, noch bevor die beiden überhaupt verheiratet waren. Zum damaligen Zeitpunkt sei eine fixe Lebensgemeinschaft nicht absehbar gewesen, geschweige denn eine Heirat. Da das Testament insofern nicht von der Hochzeit abhängig war, könne es auch nicht nachträglich ungültig werden. Dazu komme, dass ihren verstorbenen Mann die Schuld an der Scheidung treffe.

Klarstellung nötig

Vor Gericht hatte sie mit dieser Argumentation keinen Erfolg, auch der Oberste Gerichtshof (OGH) wies ihre Klage in letzter Instanz ab (OGH 28.5.2024, 2 Ob 71/24s). Dass Testamente bei einer Scheidung nachträglich ungültig werden, soweit sie den Ehegatten betreffen, gelte auch für letztwillige Verfügungen, die bereits "vor Eingehen einer Ehe oder Lebensgemeinschaft errichtet" wurden. Dies deshalb, weil die Ehe "in aller Regel die Fortsetzung der schon zuvor bestehenden Nahebeziehung bildet". Wer von den Ehegatten die Scheidung "veranlasst hat", ist laut dem Höchstgericht irrelevant.

Aufrecht bliebe das Testament trotz Scheidung oder Trennung nur dann, wenn der Verstorbene in dem Schriftstück durchblicken lässt, dass es unabhängig vom Bestand der Ehe oder der Lebensgemeinschaft gültig bleiben soll. Das gelte sowohl für bereits geschiedene Paare als auch für Paare, deren Scheidungsverfahren im Todeszeitpunkt noch nicht beendet war. Da im aktuellen Fall kein entsprechender Vermerk im Testament ersichtlich war, war es laut OGH hinsichtlich des Vermächtnisses an A. ungültig.

Ganz leer ausgehen wird sie aber voraussichtlich nicht. Da das Scheidungsverfahren noch nicht beendet war, darf sie weiter in dem Haus wohnen. Außerdem bleibt ihr ein Erbanspruch nach dem gesetzlichen Erbrecht. Unter Eheleuten ist das immerhin ein Drittel des Vermögens. (Jakob Pflügl, 15.7.2024)