An besseren Tagen bieten lokale Landwirte auf dem Gelände der Butler Farm Show am nördlichen Stadtrand der US-Großstadt Pittsburgh ihre Produkte feil. 40 Hektar ist das Grundstück groß, lose in der Landschaft verteilt liegen dort dutzende Scheunen, Lagergebäude und Ställe, die meisten davon mit flachen Dächern.

Zwei davon standen am Samstagabend gegen 18 Uhr Ortszeit im Zentrum der Ereignisse, die den US-Wahlkampf möglicherweise entscheidend beeinflussen könnten.

Auf dem einen Dach, keine 150 Meter nördlich der Rednerbühne und der Tribünen, hatte sich der Attentäter mit seinem halbautomatischen Gewehr des Typs AR-15 auf die Lauer gelegt; auf dem anderen, direkt hinter dem wahlkämpfenden Ex-US-Präsidenten Donald Trump, Scharfschützen des Secret Service, der eigentlich dazu da ist, Anschläge zu verhindern.

Weil der Attentäter ungehindert auf den Ex-Präsidenten feuern konnte, spricht US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas mittlerweile von einem "Versagen". "Wenn ich sage, dass so etwas nicht passieren darf, sprechen wir von einem Versagen." Mayorkas war explizit danach gefragt worden, ob er ein Versagen des Secret Services dafür verantwortlich macht, dass es zum Attentat kommen konnte.

Mobbingopfer und Sportschütze

Wer der Mann ist, der Trump vom Dach einer Scheune aus um Haaresbreite erschossen hätte, war schnell bekannt: Thomas Matthew Crooks, ein 20-jähriger Heimhelfer aus dem Pittsburgher Vorort Bethel Park, der als Republikaner registriert war. Seine Familie soll mit den Behörden kooperieren. Aufschlüsse über ein politisches Motiv hat das bisher aber auch nicht gebracht. Einem Bericht zufolge war Crooks, der von früheren Mitschülern als Mobbingopfer beschrieben wird, in seiner Freizeit Sportschütze. Die Tatwaffe dürfte auf seinen Vater registriert gewesen sein.

Das Haus, in dem der getötete Attentäter wohnte, wird von der Polizei abgeschirmt. REUTERS/Aaron Josefczyk

Warum er zu der Tat schritt, die ihn Sekunden später selbst das Leben kostete, ist nach wie vor ungewiss. Acht Schüsse feuerte Crooks in Richtung Trump ab. Dass sie diesen nur gestreift haben, könnte auch an der notorisch großen Streuung liegen, für die das AR-15 unter Fachleuten bekannt ist.

Was über den Trump-Attentäter bekannt ist

Der Trump-Attentäter Thomas Matthew Crooks war 20 Jahre alt und stammte aus Bethel Park in Pennsylvania. Warum er auf den Republikaner schoss, liegt noch immer völlig im Dunkeln. Was man bislang über ihn weiß. AFP

Secret-Service-Direktorin muss aussagen

Der USSS seinerseits muss sich nun aber etwa die Frage gefallen lassen, warum seine Beamten die Scheune, die zwar außerhalb des Hochsicherheitsbereichs lag, aber über eine direkte Schusslinie zur Bühne verfügte, nicht schon vorab genauer unter die Lupe genommen haben. Dass Scharfschützen postiert waren, gilt als Hinweis darauf, dass man durchaus mit einer Bedrohung aus der Ferne gerechnet hatte. Sogar das Dach, das zum Tatort wurde, sei laut dem Sender NBC als Sicherheitsrisiko eingestuft worden – freilich ohne Folgen. USSS-Direktorin Kimberly Cheatle muss sich kommende Woche vor einem Ausschuss im Repräsentantenhaus erklären.

Weil Crooks einigen Besuchern der Kundgebung aufgefallen war und ein Beamter der lokalen Polizei ihn sogar konfrontierte, ohne ihn aber aufzuhalten, wird auch Kritik an der Krisenkommunikation der Sicherheitsbehörden laut. Laut dem Butler County Sheriff habe Crooks den Beamten mit vorgehaltener Waffe gezwungen, das Dach wieder zu verlassen, bevor er ungehindert die Schüsse auf Trump abgab – Sekunden später wurde er selbst von Kugeln des Secret Service tödlich getroffen. (flon, 15.7.2024)