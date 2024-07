Nach dem Attentat: Unterstützerinnen und Unterstützer versammeln sich vor dem Trump Tower in New York. Foto: IMAGO/Edna Leshowitz

Der gescheiterte Anschlag auf Donald Trump hat weltweit eine Welle an Reaktionen, geprägt von einer sonderbaren Mischung aus Mitleid, Häme, Heuchelei und vor allem Angst vor einer Gewaltspirale, ausgelöst. Als Erster gab sofort der US-Senator aus dem Staat Ohio, J. D. Vance, den Startschuss für die Hexenjagd (vielleicht mit Blick auf seine Vizepräsidentschafts-Ambitionen): Die Rhetorik der Biden-Kampagne, dass Donald Trump ein autoritärer Faschist sei, der um jeden Preis gestoppt werden müsse, habe direkt zum Attentat geführt. Vance, der am Anfang seiner Karriere Trump noch als "Idioten", "eine moralische Katastrophe" und einen potenziellen "amerikanischen Hitler" bezeichnet hatte, gilt übrigens als einer der gefährlichsten und abstoßendsten Wendehälse in der US-Politik.

Es folgte ein Sturm der Angriffe und Drohungen im Netz gegen die Medien, die Trump, den heldenhaften Kämpfer und Retter der USA vor den Liberalen, den Migranten und der LGBTIQ-Community, dämonisieren. Auch nach dem Attentat auf Robert Fico, den linkspopulistischen slowakischen Ministerpräsidenten mit autoritärer Neigung, wurden die von ihm schon früher als Feinde und als "dreckige antislowakische Huren" beschimpften Journalisten vom Regierungsapparat als mitverantwortlich hingestellt.

Lästige Branche

In der Tat sind wir Journalisten, Kommentatoren, Reporter in Print, Ton und Bild "mit der Lust am Wort, mit der Lust an Beobachtung, mit dem Segen der unstillbaren Neugier" (Klaus Harpprecht, 1927–2016) die stets verfügbaren Störenfriede in den Augen machtbewusster Politiker und Politikerinnen nicht nur in den USA oder in der Slowakei. Wir sind schuld zum Beispiel am Sturz solcher Wunderwuzzis wie Boris Johnson oder Sebastian Kurz; an der Entlarvung hochbezahlter Putin-Freunde und Orbán-Bewunderer. Wir werden für die Enthüllungen oder die Verbreitung der Nachrichten über Kriegsverbrechen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, über die Opfer der terroristischen Hamas-Anschläge in Israel und jener der Bomben im Gazastreifen verantwortlich gemacht. Uns wird die Schuld für die Zerwürfnisse in der deutschen Ampelkoalition und die Indiskretionen über das Tauziehen um die Person des nächsten österreichischen EU-Kommissars zugeschrieben. Wir Journalisten haben bekanntlich sogar die Schuld an weltpolitischen Weichenstellungen im Vietnamkrieg oder am Watergate-Skandal beziehungsweise am Rücktritt des US-Präsidenten Richard Nixon getragen.

Die Methoden, um diese lästige Branche zu disziplinieren oder zum Schweigen zu bringen, sind vielfältig. In der Slowakei hat die Fico-Regierung am 1. Juli mit einem Gesetz den öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsender einfach aufgelöst und einen neuen gegründet. In Ungarn will Viktor Orbán nach der Gleichschaltung der wichtigsten Medien jetzt mit einem neugegründeten "Amt zum Schutz der Souveränität" die aus dem Ausland finanziell unterstützten unabhängigen News-Websites und NGOs an die Kandare nehmen.

Sein Regime gilt überhaupt als ein bewundertes Modell für Donald Trump und seine Berater. Die Übernahme wichtiger TV-Sender und Zeitungen durch befreundete Milliardäre wie Elon Musk könnte dem erwarteten Rachefeldzug eines neugewählten Präsidenten Trump dienen. (Paul Lendvai, 16.7.2024)