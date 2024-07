Eine neue US-Studie sorgt für Aufsehen: In Tampons sind giftige Metalle nachgewiesen worden. Wie sie da hineinkommen, kann man aber nicht so genau sagen

Möglicherweise gelangen die Metalle über die Baumwolle, die für die Herstellung verwendet wird, in die Tampons. Getty Images/simarik

7000 Stück – auf so viele Tampons kommen Menstruierende etwa im Laufe ihres Lebens. Denn für die allermeisten Frauen sind immer noch die klassischen Tampons der unverzichtbare Begleiter während der Regelblutung, trotz des Trends hin zu wiederverwendbaren Menstruationstassen und Periodenunterwäsche.

Letztere geriet erst vor kurzem in die Kritik. Möglicherweise könnten Menstruationshöschen potenziell gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Die eingesetzten Biozide könnten sich negativ auf die Vaginalflora auswirken, befürchtet man – der STANDARD berichtete dazu hier.

Aber auch herkömmliche Tampons scheinen diesbezüglich nicht besser abzuschneiden. In der Zeitschrift Environment International wurde kürzlich eine Studie dazu veröffentlicht. Die Forschenden haben dafür Tampons von 14 Marken in Drogeriemärkten in New York, London und Athen gekauft sowie über Onlineshops bestellt. Im Labor wurde dann jeder Tampon in zwei Hälften geschnitten, mit Säure versetzt und das Material anschließend in der Mikrowelle vollständig aufgelöst. Danach wurden mit einem speziellen Messinstrument die verbliebenen Metalle gemessen. Das Ergebnis: In den Tampons wurden 16 verschiedene Metalle nachgewiesen.

"Schockierendes Ergebnis"

Insgesamt analysierte das Forschungsteam 30 Tampons auf Arsen, Barium, Kalzium, Kadmium, Kobalt, Chrom, Kupfer, Eisen, Mangan, Quecksilber, Nickel, Blei, Selen, Strontium, Vanadium und Zink. Zwölf der Metalle waren in allen untersuchten Tampons vorhanden. Quecksilber und Chrom wurden in den wenigsten Proben nachgewiesen. Bei allen Tampons waren die Werte für Zink und Kalzium am höchsten und für Arsen am niedrigsten.

Dabei gab es keine relevanten Unterschiede in der breiten Palette an untersuchten Tampons. In Markenprodukten konnten genauso Metalle nachgewiesen werden wie in Tampons vom Discounter, es machte auch keinen Unterschied, ob die Tampons eine Einführhilfe hatten oder nicht. Die metallische Gesamtbelastung war bei allen Produkten nahezu gleich hoch, lediglich die Konzentrationen der einzelnen Metalle variierte. Öko-Tampons hatten etwa eine höhere Arsenkonzentration, in nichtökologischen Produkten war dafür der Bleiwert höher.

In der Studie werden deshalb auch keine Markennamen genannt. Das bloße Vergleichen der einzelnen Hersteller würde nur das Ergebnis der Untersuchung schmälern, schreibt eine Autorin. Die Tatsache, dass die Metalle in 100 Prozent der Proben vorkamen, zeige schließlich, dass es sich um ein viel größeres Problem handle als um eine einzelne Marke. Mit dem Ergebnis hatten selbst die Wissenschafterinnen nicht gerechnet. "Wir waren ehrlich gesagt schockiert von den Ergebnissen", sagte Marianthi-Anna Kioumourtzoglou von der Columbia University und eine der Autorinnen der Studie etwa zur New York Times.

Folgen unklar

Aber auch wenn diese Studienergebnisse besorgniserregend klingen, seien sie kein Grund zur Panik, betonen mehrere Fachleute. Die Werte der giftigen Chemikalien wie Arsen und Blei seien sehr niedrig. Wahrscheinlich würde man mehr Arsen ausgesetzt, wenn man Reis isst, als bei der Verwendung eines Tampons. In früheren Studien derselben Forschungsgruppe wurden bei Frauen, die Tampons benutzen, zudem keine signifikant höheren Blutspiegel dieser Metalle festgestellt als bei Frauen, die keine Tampons benutzen.

Gleichzeitig gibt es eine große epidemiologische Studie, die eine Korrelation gezeigt hatte zwischen Frauen, die Tampons nutzen, und einem erhöhten Quecksilbergehalt im Blut. Sie war der Ausgangspunkt für die aktuelle Forschung.

Dazu kommt, dass die Verwendung von Tampons keine kurzfristige Sache ist. In einer Momentaufnahme liegen die enthaltenen Metalle vielleicht alle unter dem Grenzwert, aber wenn Frauen mehrere Tage im Monat über viele Jahre die Tampons benutzen, könnte es zu einer kumulativen Belastung kommen, wenden manche Fachleute kritisch ein. Zudem gebe es für Blei etwa keinen sicheren Wert. Blei ist immer giftig, egal in welcher Konzentration. Es lagert sich über Jahre in den Knochen an und wird mit kognitiven und neurologischen Störungen assoziiert. Außerdem kann es die Fruchtbarkeit von Frauen beeinträchtigen.

Gesetzeslücke: Periodenprodukte sind nicht reguliert

Wie die Metalle in die Tampons gelangt sind, ist unklar. Die Forscherinnen und Forscher können nur mutmaßen: Es könnte etwa die Baumwolle, die für die Herstellung der Tampons verwendet wird, durch Pestizide, verunreinigten Boden oder kontaminiertes Wasser belastet worden sein. Aber auch später im Herstellungsprozess könnte es durch Verunreinigungen zu der Metallbelastung kommen. So genau kann man das nicht nachvollziehen.

Das liegt daran, dass Periodenprodukte, anders als medizinische Produkte, nicht reguliert sind. Die Inhaltsstoffe und Materialien von Menstruationsartikeln müssen auf der Verpackung nicht ausgewiesen werden. Diese Gesetzeslücke gehöre längst geschlossen, betonten Fachleute seit Jahren.

"Es ist superundurchsichtig, und das macht die Forschung dazu so schwierig", kritisierte etwa Elisabeth Mertl gegenüber dem STANDARD. Sie ist eine auf Medizinprodukte spezialisierte Biotechnologin am unabhängigen Prüf- und Forschungsinstitut OFI und Teil des Projekts LEIFS ("Let it flow safely"). Ziel des Forschungsprojekts ist es, die Risiken besser zu verstehen und eine "wissenschaftliche Basis für die Sicherheitsbewertung von Menstruationsprodukten zu schaffen", heißt es vonseiten des OFI.

"Bislang weiß man leider sehr wenig darüber, was sich ganz genau in einem Tampon befindet", beklagt auch Kathrin Schilling im Interview mit dem Spiegel. Sie ist Assistenzprofessorin für Umwelt- und Gesundheitswissenschaften an der Columbia University in New York und Mitautorin der Studie. Schilling erforscht unter anderem, wie die Metalle, die sich im menschlichen Blut und Urin nachweisen lassen, dort hineingelangen konnten.

Bei Tampons ist das aber nicht so leicht zu sagen: "Tampons sind eine Blackbox", sagt sie zum Spiegel. Das beginnt bei der Herkunft der Baumwolle und endet bei den Zusatzstoffen: "In den Patenten haben wir Listen gefunden, was die Produzenten den Tampons hinzufügen könnten. Da sind mitunter 20 Stoffe aufgeführt: Duftstoffe, Bleichmittel, Chemikalien, mit denen sich Fasern zusammenpressen und gleitfähiger machen lassen. Welcher Hersteller am Ende was davon zu welchen Anteilen nutzt, das war für uns nicht nachvollziehbar."

Neben mehr Transparenz im Herstellungsprozess bräuchte es mehr Studien zur Frage, ob die in den Tampons enthaltenen Metalle über die Vagina aufgenommen werden können – und wenn ja, welche Risiken das für die Gesundheit der Frauen bedeutet. (Magdalena Pötsch, 16.7.2024)