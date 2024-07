Motoren und Werke: Bei BMW wachsen die Bäume zwar nicht in den Himmel, bei Cabrios und Roadstern sind sie aber weiter stark. Dezent beschriftet: 420i Cabrio, sozusagen das offizielle Fahrzeug der Rencontres de la Photographie d'Arles 2024. Stockinger

Das Akronym BMW steht diesmal nicht für die Bayerischen Motoren Werke, sondern eher für ein Unternehmen, das sich ein "Bild Machen Will". Es ist keine Seltenheit, dass Konzerne, so auch Automobilhersteller, sich in dem breiten Betätigungsfeld zwischen Sozialem, Sport, Kunst und Kultur fördernd engagieren, auch bei BMW nicht, beginnend mit den Art Cars und beileibe nicht endend mit dem Veranstaltungsreigen, um den es hier geht: das legendäre Fotofestival "Les Rencontres de la Photographie d'Arles", das mit den Grand-Arles-Express-Ausstellungen provenceweit sozusagen metastasiert bis runter nach Marseille.

Der Veranstaltungsreigen bespielt seit 1969 in den Sommermonaten historische Gebäude in Arles, dauert heuer bis 29. September, auch eine österreichische Gruppenpräsentation ist dabei, im Fotohaus. BMW ist über die französische Niederlassung seit 2010 Hauptsponsor und bespielt im Rahmen des Events auch ein eigenes Ereignis: BMW Art Makers. Künstler Mustapha Azeroual und sein Projekt The Green Ray wurde diesmal gekürt, gemeinsam mit seiner Kuratorin Marjolaine Lévy. Abstrakt, meditativ – und zu sehen in der romanischen Kathedrale Saint-Trophime.

Das Mucem (Hintergrund) in Marseille ist unter anderem Austragungsort der Sonderschau "Paradis naturistes".

Los geht der Roadtrip, zu dem BMW ein paar internationale Journalisten geladen hat und der uns an einige Austragungsorte bringen wird, in der südfranzösischen Metropole Marseille. Unten im alten Hafen empfängt uns ein munterer Mistral, gut, der kann bei meinem militärischen Langhaarschnitt nicht viel Schaden anrichten, ich bin jedenfalls gleich vorbereitet auf den Cabrio-Ausritt nachher.

Vorher, da geht es los in jenem Areal, wo die Griechen im siebten vorchristlichen Jahrhundert ihr Massalia anlegten und von wo aus Pytheas seine legendäre Reise nach Ultima Thule antrat; sich ein Bild von der unbekannten Welt machen. Hier steht seit elf Jahren das Mucem, das Museum der Zivilisationen Europas und des Mittelmeers, vom Dach aus ist via Brücke das altehrwürdige Fort Saint-Jean erreichbar, und neben der Dauerausstellung laufen in dem Hause auch ständig wechselnde.

In der Ausstellung im Mucem inszeniert sich Frankreich als weltgrößte Nudistennation, das Phänomen wird aber breit aufbereitet. Stockinger

Jene mit dem Titel Paradis naturistes ist unsere erste Station. Eine Schau mit Aha-Effekt, denn hätten Sie gewusst, dass – ewiger Zweikampf – die größte Nudistennation Frankreich ist, nicht Deutschland? Freilich spielt sich das nicht auf ausgewiesenen öffentlichen Arealen ab wie beim östlichen Nachbarn, sondern hauptsächlich in intimer Klubatmosphäre, für Diskretion ist Frankreich ja bekannt.

Auch in ganz großem Maßstab, Grande Nation und so, denn eines dieser "Paradiese" misst gleich 120 Hektar: die Village Naturiste in Cap d'Agde aus den 1970ern, mit jährlich 1,5 Millionen Besuchern die weltweit meistfrequentierte FKK-Anlage. Der Gebäudekomplex Héliopolis – nicht zu verwechseln mit Ernst Jüngers gleichnamiger Utopie von 1949 und schon gar nicht mit der altägyptischen Sonnenstadt – mag Architekturkennern was sagen, gegründet wurde das Viertel 1975 vom Stadtplanungsarchitekten François Lopez.

Und noch einmal Mucem-Schau: Entwürfe der riesigen FKK-Anlage Heliopolis aus den 1970ern. Stockinger

Eine Gestalt wie Karl Diefenbach (1851–1913) – "Urvater der Alternativbewegungen", Vorkämpfer auch der Freikörperkultur und Friedensbewegung – hat Frankreich allerdings nicht hervorgebracht, kleiner Österreich-Bezug: Diefenbachs Künstler-Landkommune Himmelhof im Wiener Ober Sankt Veit bestand in den Jahren 1897 bis 1999, ging pleite, gilt aber bis heute als frühe Keimzelle der Lebensreform-Bewegung.

Jedenfalls, oben ohne geht's gleich weiter, da ist BMW stark, wenngleich Cabrios und Roadster momentan wegsterben wie die Fliegen. Meine Wahl der Waffen ist das sozusagen offizielle Fahrzeug zur Veranstaltung und dezent foliert als solches ausgewiesen, ein 420i, das Einstiegsmodell der 4er-Cabrios, mit Vierzylinder und 184 PS, nächsten Tages schnappe ich mir das Ding am anderen Ende der Skala, den M4 mit Reihensechszylinder und 530 PS.

Gabriele Fink, die multipel versierte Kommunikationschefin von BMW Europa und als solche auch zuständig für das Arleser Fotofestival, ist so freundlich, mir an Bord Gesellschaft zu leisten. Im Gedankenaustausch während der Fahrt und danach geht es unter anderem um mittelalterliche Farbwahrnehmung (daraus ließe sich glatt eine Dissertation machen), und Wahr-Nehmung ist denn auch das Thema, als wir in Saint-Remy-de-Provence andocken, im Musée Estrine.

Ebenfalls Bestandteil des Ausstellungsreigens: Nelly Maurels "Ich hasse Reisen und Entdecker" im Musée Estrine in Saint-Remy-de-Provence. Stockinger

Kunstkenner werden gleich "van Gogh!" rufen, richtig, der war Gast in der hiesigen Irrenanstalt, in Saint-Remy malte er zum Beispiel seine berühmte Sternennacht. Historisch versierte Menschen mögen auch Nostradamus ins Spiel bringen, der berühmte Seher geheimnisvoller Licht-Bilder wurde hier geboren, aber wir bleiben kurz im Museum, weniger wegen der großen Georges-Arditi-Ausstellung, sondern wegen Nelly Maurels Ich hasse Reisen und Entdecker.

Diese Schau dreht sich in rund 100 kleinformatigen ethnologischen Fotos um die Henne und das Ei – nein, Unsinn: um das Ei und die Frau(en), doch nichts davon ist wahr, weder die Bilder noch die zugehörigen Geschichten; alles erstellt mittels Verwendung von KI – lediglich ein kolonialzeitliches Coverbild mit einer "Kannibalin" aus Schwarzafrika erfüllt das Echtheitskriterium.

Musée Estrine: Ei, ei, was sehe ich? Das genau ist die Frage. Alles KI-generiert bzw. -unterstützt.

Künstlerische Intelligenz trifft künstliche, das Projekt stimmt nachdenklich, ist ja auch ein Zweck der Übung, und Walter Benjamin würde schön schauen, wie weit der Mensch es inzwischen gebracht hat, würde womöglich seinen Aufsatz Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit grundlegend überdenken. Auch Goethes Wort "Ein Irrtum ist viel leichter zu erkennen, als die Wahrheit zu finden" versagt vor dieser Entwicklung.

Les Rencontres de la Photographie d'Arles: DieChapelle de la Charité (linkes Gebäude) beherbergt eine Schau des extravaganten Luxemburgers Michel Medinger. Stockinger

Ja, und damit springen wir am nächsten Tag – ich mache noch rasch auf einen papalen Espresso Zwischenstation in Avignon – nach Arles. Sollte es Sie sommers in die schöne alte Stadt verschlagen, nehmen Sie sich Zeit, es gibt viel zu sehen, zu entdecken im Rahmen der Rencontres de la Photographie, flanieren Sie durch die Straßen, genehmigen Sie sich unter schattigen Platanen einen Kaffee oder Aperol oder worauf sonst Sie Lust haben mögen und machen sich ein multiples Bild in den fast 30 Ausstellungsadressen, wo große Namen auf junge Fotokunst treffen.

Mary Ellen Marks "Kissing in a Bar" (New York City, 1977), zu sehen im Espace van Gogh, Arles. Stockinger

Und indem ich alphabetisch sortiert nur noch erwähne: Ernst Haas (1921–1986), Helen Levitt (1913–2009), Uraguchi Kusukazu (1922–1988), Mary Ellen Mark (1940–2015), Bernard Plossu (*1945), ist mein Roadtrip auch schon: aus.

Die französische BMW-Organisation stellte den Fuhrpark für den Roadtrip. Fällt Ihnen was auf? Kein einziger SUV. Stockinger

Ein paar Fragen noch

Vorher aber, da nutzte ich die Gelegenheit für ein paar kurze Fragen an Gabriele Fink.

STANDARD: Ihr Kommentar zu BMW Art Makers und dem eingangs erwähnten Duo Azeroual-Lévy, Künstler und Kuratorin?

Fink: Die BMW Group versteht sich als Partner der Kunstschaffenden und schafft eine Interaktion, die auf Vernetzung, Austausch von Fachwissen basiert, und ist für uns damit mehr als ein reines Sponsoring. Dem diesjährigen Gewinnerduett Mustapha Azeroual und Marjolaine Lévy (Künstler und Kurator) geben wir mit unserer Unterstützung die Möglichkeit, ihr Schaffen bei den Fotoausstellungen der Rencontres d'Arles und später bei der Paris Photo außergewöhnlich sichtbar werden zu lassen.

STANDARD: Wie ist das Engagement in Arles im Rahmen der generellen Kunst- und Kultur-Sponsorentätigkeit einzuordnen?

Fink: BMW ist seit 2010 offizieller Partner von Les Rencontres de la Photographie d'Arles, daher feiern wir 2024 die 15. Ausgabe. Die BMW Group ist seit 50 Jahren ein Förderer der Künste und wir waren stets an langfristigen Partnerschaften beteiligt. Beispiele wären der Premio BMW de Pintura in Madrid – seit 39 Jahren –, die Art Basel und Frieze in London – seit über 20 Jahren – sowie Paris Photo in Frankreich – seit 2003.

STANDARD: Kauft BMW auch Exponate für die eigenen Sammlungen an?

Fink: Im Rahmen unseres Vertrags mit den Künstlern und Kuratoren wird in diesem Fall am Ende der Ausstellung eines der Werke jedes Künstlers Teil der BMW-Sammlung.

STANDARD: Welche würden Sie als die bedeutendsten, markantesten Sponsorings in den Bereichen Kunst und Kultur ansehen, die das Unternehmen tätigt, was liegt Ihnen persönlich am meisten am Herzen?

Fink: Das ist nicht so leicht zu beantworten. Die BMW Group engagiert sich seit über 50 Jahren stark in Kunst und Kultur und unterstützt hunderte von Projekten auf der ganzen Welt. Als engagierter Förderer unterstützt die BMW Group moderne und zeitgenössische Künstler, Musiker, Architekten und Designer. Die Geschichte beginnt in den 1970er-Jahren, als BMW zusammen mit dem französischen Auktionator Hervé Poulain das Konzept des Art Cars entwickelte: Autos werden zur Leinwand und fahren beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans.

STANDARD: Die jüngste Ausgabe, das 20. Kunstmobil, gestaltet von US-Malerin Julie Mehretu, wurde erst vor wenigen Wochen enthüllt.

Enthüllung von Julie Mehretus 20. BMW Art Car im Pariser Centre Pompidou am 21. Mai, das Auto kam anschließend bei den 24 Stunden von Le Mans zum Einsatz. BMW / Hippolyte Petit/BFA.com

Fink: Ja. Die Sammlung von BMW Art Cars umfasst heute 20 legendäre Autos, die von renommierten zeitgenössischen Künstlern wie Alexander Calder, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, David Hockney, Esther Mahlangu, Jenny Holzer, Olafur Eliasson, Jeff Koons, Cao Fei und jetzt eben auch Julie Mehretu geschaffen wurden.

STANDARD: Was ist der Hauptantrieb dieses vielfältigen Engagements?

Fink: Diese Vielfalt reicht vom Guggenheim Museum bis zur Tate Modern, vom Centre Pompidou bis zur Neuen Nationalgalerie, von der Staatsoper Unter den Linden und der Mailänder Scala bis zum Moskauer Bolschoi-Theater; von Art Basel und Frieze bis der Kochi-Muziris Biennale und dem wichtigsten Kunstpreis Spaniens, der Premio BMW de Pintura. Im Mittelpunkt unseres kulturellen Engagements steht dabei die Überzeugung, dass Corporate Citizenship und interkultureller Dialog die Grundlage jedes international erfolgreichen Unternehmens sind.

STANDARD: Sie erwähnten den langfristigen Ansatz, den der Hersteller dabei befolgt.

Fink: Richtig. Die BMW Group garantiert dabei ihren Partnern bei allen Kooperationen durch nachhaltiges und langfristig ausgerichtetes Engagement stets vollen Gestaltungsspielraum. Als offizieller Partner der Filmfestspiele von Cannes, des größten Filmfestivals der Welt, ist für uns Les Rencontres de la Photographie d'Arles, das größte Fotofestival der Welt, das Cannes der Fotofestivals. In der Eröffnungswoche kommen immer professionelle Fotokünstler aus der ganzen Welt zusammen, während Amateure das Festival in den drei Monaten des Sommers für sich entdecken können. (Andreas Stockinger, 15.7.2024)