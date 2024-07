Knochenmarkszellen haben Rezeptoren für Sars-CoV-2. Dort werden aber hauptsächlich die Immunzellen gebildet, die im Blut zirkulieren. Getty Images/iStockphoto

So mancher hat es am eigenen Leib erfahren: Nach einer Covid-19-Infektion hat man noch monatelang gefühlt jeden Erreger aufgeschnappt, der einem irgendwo begegnet ist. Harmlose Erkältungsviren haben heftige Infekte ausgelöst, und auch sonst hat man alle möglichen Viren ausgebrütet.

Das ist an sich nicht besonders verwunderlich, man spricht hier von sogenannten opportunistischen Infektionen. Die holt man sich, weil aufgrund der Covid-Infektion weniger naive Zellen des Immunsystems unterwegs sind. Solche zirkulieren nämlich permanent im Blut, sie sind auf keinen spezifischen Erreger fokussiert, sondern ganz generelle Immunzellen, die sich erst bei Kontakt mit einem spezifischen Erreger auf diesen spezialisieren. DER STANDARD hat hier darüber berichtet.

Diese naiven Immunzellen werden zwar von der Thymusdrüse permanent nachproduziert, doch das dauert eine Weile – je älter man ist und je schwerer man erkrankt war, umso länger –, und deshalb reagiert das Immunsystem weniger schnell bei anderen Infektionen. Genau hier gibt es nun spannende neue Erkenntnisse.

Folgen zehn Monate später

"Wir konnten plötzlich zehn Monate nach einer Covid-19-Infektion bei vielen Patientinnen und Patienten eine deutliche Verringerung von Immunzellen im Blut feststellen, sie hatten weniger Granulozyten und vor allem auch weniger Lymphozyten. Und zwar unabhängig von der Schwere, also auch bei mildem Krankheitsverlauf", berichtet Immunologe Winfried Pickl von der Med-Uni Wien. "Und das hat uns schon ziemlich erstaunt." Gemeinsam mit Rudolf Valenta und seinem Team hat er bereits zu Beginn der Pandemie, noch bevor es eine Impfung gab, die Folgen der Infektion auf das Immunsystem untersucht. Die Erkenntnisse wurden nun im Journal Allergy publiziert.

Für die Studie wurden die Immunparameter von 133 Covid-19-Genesenen untersucht, als Kontrollgruppe dienten die Werte von 98 Personen, die nicht erkrankt waren. Jeweils zehn Wochen und dann noch einmal rund zehn Monate nach der Infektion wurde ihnen Blut abgenommen. "Der Großteil dieser Personen hatte einen milden Verlauf, die meisten wurden nicht im Krankenhaus behandelt", berichtet Pickl. Das Besondere an dieser Kohorte: "Die Gruppe war insofern sehr homogen, weil sie sich alle zum ersten Mal mit Sars-CoV-2 infiziert hatten, und zwar mit dem Wuhan-Stamm, und alle nicht geimpft waren." Im Jahr 2020 gab es ja noch kein Vakzin und auch noch keinen anderen Virusstamm.

"Der plötzliche Abfall der naiven T-Zellen ist schon ziemlich bemerkenswert, und wir haben uns gefragt, wie das passieren kann." Eine Überlegung war, dass die Thymusdrüse, die ebendiese naiven Immunzellen permanent produziert, in Mitleidenschaft gezogen wurde. Dafür gab es aber keine Evidenz. Wahrscheinlicher ist, dass das Problem womöglich im Knochenmark liegt, wo der Großteil der Immunzellen gebildet wird. "Die Knochenmarkszellen haben Rezeptoren für Sars-CoV-2, insofern ist das eine logische Schlussfolgerung aus den Erkenntnissen unserer Arbeit", sagt Pickl. Zusätzlich gebe es gute Evidenz dazu in der Fachliteratur.

Ältere haben mehr Antikörper

Und noch eine erstaunliche Erkenntnis konnten Pickl, Valenta und Team gewinnen: Die älteren Personen in der Kohorte hatten tendenziell stabilere neutralisierende Antikörper – obwohl man es eigentlich genau umgekehrt annehmen würde, immerhin ist das Immunsystem von jüngeren Menschen prinzipiell potenter. "Warum das so ist, wissen wir nicht genau. Aber wir vermuten, dass es mit einem früheren Kontakt mit Coronaviren zu tun hat", sagt Pickl. Tatsächlich kursieren Corona-Schnupfenviren ja schon lange, insgesamt drei kennt man in Europa. Diese sind aber nicht mit Sars-CoV-2 vergleichbar, sondern verhältnismäßig harmlose Erkältungsviren. Nichtsdestotrotz könnten Menschen, die in bestimmten Jahren womöglich bereits mit diesen Corona-Schnupfenviren Kontakt hatten, dadurch eine bessere Immunität erzielt haben.

Das Antikörper-Abfallverhalten hat man dann auch mit der Zusammensetzung der Wachstumsfaktoren im Blut verglichen, die Einfluss auf naive Immunzellen haben können. Und da zeigte sich, dass es bei den Personengruppen mit rascherem Antikörperabfall zu einer deutlicheren Verschiebung der Wachstumsfaktoren weg von der antiinfektiösen Typ-1- in Richtung einer Typ-2-Reaktionslage gekommen ist.

Was bedeutet das nun für den einzelnen Menschen? Es zeigt ganz klar, dass der Körper deutlich länger mit einer Covid-19-Infektion beschäftigt ist, als man annehmen würde. "Das merkt man nicht unbedingt im täglichen Leben, aber es bedeutet eben, dass das Immunsystem von Covid-19-Genesenen womöglich länger nicht optimal auf andere Erreger reagiert", sagt Pickl. Für klarere Erkenntnisse müsste man etwa erforschen, wie lange Virusbestandteile noch im Körper von ehemals infizierten Personen verbleiben. Diese könnten nämlich der Grund sein, warum das Immunsystem immer wieder stimuliert wird und sich so lange nicht erholen kann – ein womöglich wichtiger Erklärungsansatz für längere Krankheitsfolgen wie Long Covid. (Pia Kruckenhauser, 16.7.2024)