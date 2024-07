19.40 REPORTAGE

Re: Preiskämpferinnen – Leben auf dem Polenmarkt Auf einem polnischen Markt an der Grenze zu Deutschland trotzen die Händler der Inflation und der Krise. Der Preis für das Schnäppchenjägerparadies ist eine gnadenlose Selbstausbeutung. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUREIHE

Der Bruderkrieg – Deutsche und Franzosen 1870/71 (1–3/3) Die dreiteilige Dokureihe, bei Arte an einem Abend zu sehen, lässt aus subjektiven Perspektiven eine 20-jährige Pariserin, einen 38-jährigen preußischen Offizier und einen 49-jährigen britischen Kriegsreporter in jeweils einer Episode von sieben Monaten Krieg berichten. Bis 22.55, Arte

20.15 SCI-FI-THRILLER

Predestination (AUS 2014, Michael und Peter Spierig) Ein zeitreisender Agent (Ethan Hawke) soll im New York des Jahres 1975 einen Anschlag des "Fizzle Bomber" verhindern. Cleverer Sci-Fi-Thriller der deutsch-australischen Spierig-Brüder voll ungeahnter Wendungen. Bis 22.05, Tele 5

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind die Baustellen der Republik, Horrorhäuser und Gesetze gegen das Geschäftsmodell Besitzstörung. Im Studio zu Gast sind IHS-Leiter Holger Bonin und Politikwissenschafter Peter Filzmaier. Bis 22.00, ORF 2

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Käthe Leichter – Eine Frau im Widerstand Käthe Leichter war Frauenrechtlerin, Intellektuelle, Radikale, Jüdin und Widerständlerin. Nach ihrem gewaltsamen Tod wurde sie als Antifaschistin und Opfer der Nationalsozialisten geehrt. Die Doku zeichnet das Leben der Ikone der Frauenbewegung nach. Bis 23.30, ORF 2

22.55 DOKUMENTATION

Außenpolitik in Krisenzeiten – Welche Rolle spielt Europa? Wie wird angesichts akuter Krisen wie des Ukrainekriegs und des Nahostkonflikts jenseits des Medienrummels an der Konfliktentschärfung gearbeitet? Die Doku begleitet den Alltag von Josep Borrell, Hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, und seinem Team im Europäischen Auswärtigen Dienst und gewährt Einblicke in das komplexe diplomatische Räderwerk der Union. Bis 23.50, Arte

Burt Lancaster und Audrey Hepburn als vermeintliche Geschwister in John Hustons ambitioniertem Western "Denen man nicht vergibt" – HR, 0.00 Uhr. HR/ARD/Degeto

0.00 WESTERN

Denen man nicht vergibt (The Unforgiven, USA 1960, John Huston) Audrey Hepburn gerät als Cowboytochter Rachel zwischen die Fronten. Als behauptet wird, sie sei eigentlich ein verlorenes Kind des Kiowa-Stammes, machen sich rassistische Vorurteile breit. Ambitionierter Edelwestern von Meisterregisseur John Huston (Der schwarze Falke), berühmt-berüchtigt durch die von Spannungen und Unfällen begleitete Entstehungsgeschichte. Bis 1.55, HR

2.40 DOKUMENTATION

Meine Garage, mein Paradies Die Garagensiedlung gehört zu den Phänomenen des postsowjetischen Russlands: Von außen unwirtliche Blechhütten bieten sie einer Vielzahl von Russen – vorwiegend Männern – ein Refugium, das die Flucht vor dem Alltag erlaubt. Bis 3.35, Arte