Erde und Mond, aufgenommen von der Jupiter-Raumsonde Galileo. Unser Trabant trägt wesentlich dazu bei, dass sich die Erdrotation verlangsamt. Nun macht sich aber auch der Klimawandel verstärkt bemerkbar. via www.imago-images.de

Drehen wir den Kalender um ein paar Milliarden Jahre zurück, dann dauerte ein Erdentag rund 19 Stunden. Heute sind es genau 24 Stunden oder 86.400 Sekunden, die es braucht, bis die Sonne an zwei aufeinanderfolgenden Tagen wieder die höchste Stelle erreicht hat. Schuld an dieser Verlängerung des Tages war vor allem der Mond. Durch dessen Schwerkraft wird die Erde ganz leicht verzerrt, was zu einer sogenannten Gezeitenreibung führt. Und die wiederum verlangsamt die Erdrotation. Auf diese Weise sollte ein Erdentag pro Jahrhundert eigentlich 2,3 Millisekunden länger dauern, also 2,3 Tausendstelsekunden.

Es gibt aber noch andere Faktoren, die sich – wenn auch nur minimal – auf die Tageslänge auswirken: Erdbeben etwa, Asteroidentreffer, Vulkanausbrüche oder andere Veränderungen im Erdmantel oder im Erdkern. Ganz grundsätzlich beschleunigt alles, was Masse in Richtung Erdmittelpunkt verschiebt, die Rotation des Planeten – so wie eine sich bei Pirouetten drehende Schlittschuhläuferin schneller wird, wenn sie ihre Arme anzieht. Wird Masse hingegen nach außen verlagert, verlangsamt sich die Drehbewegung.

Auf der Erde wirkte man dieser Verlangsamung bisher durch die Einfügung von sogenannten Schaltsekunden entgegen: Das letzte Mal geschah das vor mehr als sieben Jahren. Am 31. Dezember 2016 folgte eine Sekunde nach 23:59:59 Uhr noch nicht der Jahreswechsel, sondern 23:59:60 Uhr. Erst eine Sekunde später begann 2017. Im Vorjahr allerdings beschloss man, keine Schaltsekunden mehr einzuführen, weil diese sehr kostenintensiv sind und weil es zuletzt zu einer Beschleunigung kam: So war der 29. Juni 2022 der kürzeste Tag seit den 1970er-Jahren. Die Gründe dafür sind freilich nicht ganz klar.

Gegenläufige Auswirkungen

Wie aber wirken sich der Klimawandel und das Abschmelzen der Eismassen auf die Drehbewegung der Erde aus? Wird diese dadurch beschleunigt oder verlangsamt? Die Antwort auf die Frage ist komplizierter als angenommen, wie eine neue Studie im Fachblatt Pnas zeigt. Denn es gibt hier gegenläufige Auswirkungen zu beobachten und zu quantifizieren. Und beide Veränderungen haben mit den Massenverlagerungen durch die Eisschmelze zu tun.

Das abschmelzende Eis insbesondere in Grönland (hier im Bild) und in der Antarktis bremst und beschleunigt die Erdrotation. Die Bremswirkung ist aber stärker. imago images/blickwinkel

Wie das Team um den Weltraumgeodäten Benedikt Soja (ETH Zürich) herausgefunden hat, drückt kilometerdickes Eis auf der einen Seite die Landmassen Grönlands und der Antarktis in den zähflüssigen Teil des Erdmantels, auf dem sich die Erdplatten bewegen. Wenn das Eis schmilzt, werden die Landmassen leichter und heben sich, weil zähflüssige Erdmantelmasse darunter fließt. Der Effekt beträgt den Berechnungen zufolge derzeit minus 0,8 Millisekunden pro Jahrhundert, verkürzt also die Tageslänge.

Auf der anderen Seite kommt es zur Verlagerung der Wassermassen im Zuge der Eisschmelze – und dieser Effekt ist stärker: Das schmelzende Eis der Polargebiete verteilt sich auf die Weltmeere und sorgt damit für eine andere Massenverteilung auf der Erde, wodurch die Erdrotation verlangsamt wird. Beide Effekte zusammengenommen führen dazu, dass sich derzeit die Tage allein aufgrund der Klimawandelfolgen um 1,33 Millisekunden pro Jahrhundert verlängern.

Bis zu 2,62 Millisekunden

Zugleich versuchen die Forschenden auch, die bisherigen und künftigen Auswirkungen zu quantifizieren. Die Berechnungen ergaben, dass die klimabedingte Zunahme der Tageslänge im Laufe des 20. Jahrhunderts erheblich schwankte: zwischen 0,31 Millisekunden pro Jahrhundert (1960 bis 1980) und 1,00 Millisekunden pro Jahrhundert (1920 bis 1940). "Diese Schwankungen spiegeln die variablen Anteile der globalen Oberflächentemperatur-Änderung, der Eisschmelze, der Änderung der terrestrischen Wasserspeicherung und des Meeresspiegelanstiegs wider, die im 20. Jahrhundert aufgetreten sind", schreibt die Gruppe, deren Erstautor Mostafa Kiani Shahvandi ist, ein Dissertant bei Benedikt Soja.

Für die Prognose für das Jahr 2100 verwendete das Team einerseits ein günstiges Szenario mit einem starken Rückgang der Treibhausgasemissionen: Das brachte kaum Veränderungen der klimabedingten Tageslänge mit sich. Im Extremfall (dem Szenario RCP8.5, bei dem die C0 2 -Konzentration auf über 1200 ppm bis zum Jahr 2100 ansteigt) ergibt sich eine klimabedingte Verlängerung des Tages um 2,62 Millisekunden pro Jahrhundert. Mit anderen Worten: Wenn der Klimawandel nicht eingedämmt wird, könnte dieser Effekt den Einfluss des Mondes auf die Erdrotation übertreffen. Und womöglich sollte die Einführung von Schaltsekunden dann doch wieder überlegt werden.

Auch die Pole wandern

Die durch die Eisschmelze bedingten Massenverlagerungen auf der Erdoberfläche und im Erdinnern verändern aber nicht nur die Rotationsgeschwindigkeit und die Tageslänge der Erde: Laut einer zweiten Studie des Teams, die vor wenigen Tagen im Fachblatt Nature Geoscience erschien, verschiebt die Umverteilung der Eis- und Wassermassen auch die Rotationsachse. Mit anderen Worten: Die Punkte, an denen die Drehachse konkret auf die Erdoberfläche trifft, wandern und die Pole bewegen sich.

Links oben: Polarbewegungen zwischen 1900 und 2019 in der Einheit mas (entspricht einer Veränderung von 3,09 cm); links unten: die langperiodische polare Bewegung (durchgezogene Linien) und ihre Unsicherheiten auf dem Niveau einer Standardabweichung; rechts: Polaransicht der langperiodischen polaren Bewegung relativ zu 1900. Mostafa Kiani Shahvandi et al., Nature Geoscience 2024

Längerfristig liegen diese Polbewegungen im Bereich von etwa zehn Metern pro hundert Jahre. Dabei spielt nicht nur das Abschmelzen der Eisschilde eine Rolle, sondern auch Bewegungen, die im Inneren der Erde stattfinden. So kommt es tief im Erdmantel, in dem das Gestein durch den hohen Druck zähflüssig wird, über längere Zeiträume zu Verlagerungen. Und auch im äußeren Erdkern, der aus flüssigem Metall besteht, gibt es Wärmeströmungen, die einerseits das Erdmagnetfeld erzeugen, aber auch zu Massenverschiebungen führen.

Tiefreichende Folgen

Eine Erkenntnis sticht in dieser zweiten Studie besonders heraus: dass die Prozesse auf und in der Erde miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen. "Der Klimawandel verursacht eine Bewegung der Erdrotationsachse, und es scheint, dass sich durch die Rückkopplung der Drehimpulserhaltung auch die Dynamik des Erdkerns verändert", erklärt Soja. Und Kiani Shahvandi ergänzt: "Der anhaltende Klimawandel könnte sich also sogar auf Prozesse tief im Erdinneren auswirken und weiter reichen als bisher angenommen." Allerdings bestehe kaum Grund zur Sorge. Denn diese Auswirkungen seien gering, und es sei unwahrscheinlich, dass davon eine Gefahr ausgehe.

Haben diese minimalen Veränderungen der Erdrotation überhaupt spürbare Auswirkungen? Die halten sich, anders als ein Bericht im Guardian vermuten lässt, eher in Grenzen. Unbedingt berücksichtigt werden muss er aber bei der Navigation im Weltraum, "beispielsweise wenn eine Raumsonde auf einem anderen Planeten landen will", erklärt Soja. Denn auch eine Abweichung von nur einem Zentimeter auf der Erde kann über die riesigen Distanzen zu einer Abweichung von Hunderten von Metern anwachsen, ergänzt der Weltraumgeodät: "Die Landung in einem bestimmten Krater auf dem Mars würde dann nicht klappen." (Klaus Taschwer, 16.7.2024)