An den Prime Days hat das System Amazon Hochkonjunktur. IMAGO/MiS

Seit Wochen schon rührt Amazon die Werbetrommel für die bevorstehenden Prime Days am 16. und 17. Juli – und gefühlt zieht der gesamte Onlinehandel nach. Die populäre Vergleichsplattform Geizhals nahm das zweitägige Event sogar zum Anlass, die Rabatte aus dem Vorjahr zu analysieren und darauf basierend Empfehlungen abzuleiten. Aber für wen zahlen sich die Aktionstage überhaupt noch aus?

Wirft man einen Blick auf aktuelle Zahlen für den Onlinehandel in Österreich, könnte man zu dem Schluss kommen, dass Amazon die Prime Days eigentlich gar nicht nötig hat. Aus dem aktuellen E-Commerce-Ranking der jährlichen Regiodata-Analyse geht hervor, dass der Onlinehändler mit einem Marktanteil von mehr als zwölf Prozent einsam an der Spitze liegt. Rechnet man das eigene Marktplatz-Ökosystem hinzu, erhöht sich der Anteil sogar auf knapp 30 Prozent. Platz zwei und drei belegen die Otto Group und Zalando weit abgeschlagen mit 4,5 und 4,2 Prozent. In Deutschland kommt Amazon mittlerweile sogar auf 50 Prozent.

Der Superklebereffekt

Und doch zahlen sich die Aktionstage immer noch aus, selbst wenn sie "nur" an Prime-Mitglieder gerichtet sind – Interessenten können also nur bei aktiver Mitgliedschaft davon profitieren. Zum einen lanciert man das Shoppingevent in einem Zeitfenster, wo in Österreich in der Regel viele Konsumentinnen und Konsumenten ihr Urlaubsgeld bekommen haben und das Geld dementsprechend lockerer sitzt. Ein gutes Timing also aus Amazons Sicht, die Kaufkraft der Urlaubszeit für das eigene Angebot abzuschöpfen.

Zum anderen bezieht sich das "nur" in Österreich auf jeden zweiten Haushalt. Rainer Will, Geschäftsführer des Österreichischen Handelsverbands, nennt das im Gespräch mit dem STANDARD den sogenannten Superklebereffekt: "Dahinter steht die Perfektionierung im digitalen Bereich, Kunden dauerhaft zu binden, auch über weitere Abos. Damit diese Bindung aufrecht bleibt, braucht es natürlich immer wieder Vorteile. Und an diesen Prime Days wird dieses Ökosystem massiv verstärkt", sagt Will. Produktseitig stünden insbesondere der Elektrobereich und die Eigenmarken im Vordergrund.

Legitime Schlacht um Bestpreise

Zu diesem Schluss kommt auch die Analyse von Geizhals. Besonders hohe Preisnachlässe waren im letzten Jahr bei Überwachungskameras, Elektrorasierern und Klimageräten zu verzeichnen. Andere technische Geräte wie Notebooks, Kopfhörer, Monitore, SSD-Speicher sowie Fernseher zeigten ebenfalls signifikante Preisreduktionen. Auch bei der Rabattierung von Eigenmarken stand der Elektrobereich im Vordergrund. Tablets, TV-Sticks, Überwachungskameras, E-Book-Reader und smarte Lautsprecher waren am stärksten reduziert oder mit Boni gekoppelt.

Gegen eine Schlacht der Bestpreise – mehr als 1000 neue waren es im Vergleichszeitraum des Vorjahres – ist an sich nichts einzuwenden. "Die Europäische Union hat mit ihrem 'New Deal for Consumers' die Verbraucherrechte EU-weit gestärkt, etwa durch die Omnibus-Richtlinie. Sie legt fest, dass sich ein Rabatt immer auf den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage beziehen muss, und dieser auch ausgewiesen wird. Hier ist eine Regulierung erfolgt, die sehr wichtig war, um von Mondpreisen, auf die sich dann die Rabatte beziehen, wegzukommen", sagt Will.

Mehr Regeln, weniger Tricks

Das war nicht immer so, erinnert sich der Verbandsvertreter. Die Zeit vor 2018 beschreibt Will als "Wilden Westen" für den Onlinehandel, wo etwa das Fehlen eines Digital Markets Act oder eines Digital Services Act weniger strenge Kontrolle für Online-Riesen wie Amazon bedeutete. "Die Politik hat den Kunden in letzter Zeit damit schon aufgerüstet. Dark Patterns, die zum Kauf verleiten, oder die unfreiwillige Preisgabe von Daten wurden für Verbraucherinnen und Verbraucher schon erheblich reduziert", sagt Will.

Ganz verschwunden seien die Dark Patterns aber noch nicht. Kritisch zu betrachten sei etwa nach wie vor die Gestaltung des Bestellprozesses, der zum Abschluss eines Prime-Abonnements drängt. Während die Bestellung inklusive Prime-Abo mit einem auffällig großen und gelben Button gestaltet ist, fällt die Option ohne Prime nur klein und unscheinbar aus. So eine Darstellung sollte laut Digital Services Act eigentlich untersagt sein.

Chinesische Dominanz und verlorene Kunden

Die Problematik, dass man als Kunde bei den Suchergebnissen zunehmend von chinesischen Anbietern zugespammt wird, erklärt Will damit, dass diese aufgrund sehr hoher Zielvorgaben und voller Lager unter einem besonders starken Werbedruck stünden. "Mit ihren umfangreichen Marketingbudgets können sie sich zudem problemlos teure Werbepakete leisten, die sie prominent im digitalen Schaufenster von Amazon positionieren", sagt Will.

Im Gegensatz dazu finden es regionale Händler schwieriger, eine solche Sichtbarkeit zu erlangen. Zwar besteht auf Plattformen wie Amazon die Möglichkeit, gezielt nach "made in Austria" zu filtern, doch scheint diese Option für die meisten Konsumenten uninteressant. Für österreichische Online-Händler, die nicht am Amazon Marktplatz präsent sind, sei ohnehin "jeder Amazon-Kunde ein verlorener Kunde". Immerhin verkaufen bereits mehr als 2500 österreichische KMU-Händler über diesen Marktplatz.

Österreichischer Hürdenlauf in Ritterrüstung

Um gar mit einer neuen Plattform gegen die Marktmacht von Amazon anzukämpfen, bräuchte man ein Milliarden-Investment. Damit könnte man die ersten ein, zwei Jahre konkurrenzfähig sein, müsste zunächst allerdings dennoch hohe Verluste in Kauf nehmen. Trotz anhaltender Dominanz gebe es in Österreich aber auch ohne derartige Geldsummen kleine Vorstöße, mit Amazon mitzuhalten. Will führt in diesem Zusammenhang die Marktplätze von Media Markt und Otto, die vereinheitlichten Onlineshops von Redzac und die Plattform Shöpping der Österreichischen Post an, um lokalen Händlern eine Onlinepräsenz zu ermöglichen.

Das kläglich gescheiterte Kaufhaus Österreich kann hingegen als plakatives Beispiel dafür herangezogen werden, dass die Politik nicht selbst einen Marktplatz bauen, sondern stattdessen unterstützende Rahmenbedingungen schaffen sollte, um österreichische und europäische Händler zu stärken. Will kritisiert besonders die hohen Lohnnebenkosten und die überwältigende Bürokratie in Österreich, die lokale Händler im Wettbewerb mit Drittstaatenhändlern benachteiligen. Diese strukturellen Hürden machen es schwierig, auf gleichem Niveau zu konkurrieren, was Will bildhaft beschreibt: "Das führt automatisch dazu, dass wir mit einer Ritterrüstung quasi einen Hürdenlauf absolvieren, während Drittstaatenhändler frei wie Vögel agieren dürfen."

Hausverstand statt Alexa

Abschließend gibt Will Onlineshoppern noch den Rat mit auf den Weg, sich vor den Prime Days genau zu überlegen, was sie wirklich benötigen, und nicht impulsiv zu kaufen. Er empfiehlt, die Preise und Anbieter sorgfältig zu vergleichen, und legt in seiner Rolle als Verbandsvertreter eine Beratung im stationären Handel nahe, um Geschäfte zu unterstützen, die mehr zur lokalen Wirtschaft beitragen. Neben den zahlreichen Vergleichsmöglichkeiten, die das Internet biete, sei zudem Bedachtsamkeit kein Fehler, um überstürzte Entscheidungen zu vermeiden: "Man sollte einfach den Hausverstand einschalten und nicht Alexa." (Benjamin Brandtner, 16.7.2024)