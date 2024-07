Männer gewinnen in dieser Folge an Macht. Sie machen nicht nur Probleme, sie haben auch welche. Krieg und Mord gehen auch an ihnen nicht spurlos vorbei

Im Gastblog interpretiert der Psychotherapeut und Psychoanalytiker Timo Storck die fünfte Folge der zweiten Staffel der Prequel-Serie zu "Game of Thrones".

Alicent und Heleana in Trauer. Es ist sehr einfach: Wer die Drachen hat, hat die Macht. Wer keine hat, hat sie nicht. "House of the Dragon 2". Max/Sky

Die aktuelle Folge von House of the Dragon zeigt uns Männer. Sie greifen nach der Macht, sind Ritter der Schwafelrunde, leiden unter Posttraumatischer Belastungsstörung sowie anderen Verletzungen und kommen über ihre Mütter nicht hinweg. Ist deshalb alles etwas zäh?

Fangen wir mal direkt mit dem merkwürdigsten Plan der Woche an. Kann ein Drache eine Verräterin sein? Nach der Schlacht um Rook's Rest von letzter Woche wird nun der Kopf von Meleys, dem Drachen von Rhaenys, durch King's Landing gefahren, flankiert mit den Worten, es handele sich um den getöteten Drachen, der den König verraten hat. Das ist wirklich nicht die feine Art, selbst für Westeros-Maßstäbe (und es war Vhagar, die Aegon, nun ja, weggepustet hat). War diese Prozession die Idee von Criston? Es ist jedenfalls, auf den ersten Blick, ein merkwürdiger Plan. Denn glaubt wirklich jemand, dass das sogenannte einfache Volk auf die Seite von Team Green zu ziehen ist, indem man einen Tierkadaver durch die Straßen karrt?

Allerdings erkennen wir auch recht klar, dass King's Landing gemäß den Regeln der Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert und jemand (Larys?) nach diesen zu spielen weiß: Denn die Drachenpräsentation dient auch dem Zweck, den hochverkohlten Körper Aegons relativ unbemerkt in die Red Keep zu bringen. Aegon lebt also, allerdings eher so semi. Aus diesem Grund wird dann wenig überraschend Aemond als Interimskönig eingesetzt (#allzeitbereit). Welche Art der Zurücksetzung das für Alicent bedeutet, wird noch zu betrachten sein.

Omas Omen

Zunächst zurück zu Meleys. Hier wird etwas Weibliches zu Grabe getragen und hinterlässt eine Lücke oder, intrigant gedacht: ein Machtvakuum. Mit Rhaenys ist die Figur gestorben, die wie keine andere für eine "starke" Weiblichkeit gestanden hat, für Besonnenheit und Mut, für echte Intimität. Dass gesagt wird, die Bevölkerung von King's Landing nehme die Drachenprozession als schlechtes Omen wahr, kann auch als Ankündigung veränderter Machtverhältnisse gesehen werden, auch und gerade im Hinblick auf das Verhältnis der Männer und Frauen. Ein schlechtes Omen, denn ohne Oma Rhaenys sind die Männer, wie soll man sagen, jenseits von Enkel. Beide Enkelinnen von Rhaenys bekommen in der heutigen Folge deutlich mehr Zeit als sonst, das ist auch derart zu verstehen, dass wir uns seitens der Velaryon-Targaryens auf einiges gefasst machen können.

Lassen wir mal außen vor, dass es schon irgendwie interessant ist, dass an beiden Schwafelrunden, dem Small Council in King's Landing ebenso wie Rhaenyras Runde in Dragonstone, wiederholt Männer in schweren Rüstungen zu einer Besprechung gehen (!!!). An beiden Orten verschieben sich Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern: Alicent bekommt deutlich gesagt, dass man in Friedenszeiten vielleicht grad noch so eine Vertretungskönigin akzeptieren kann, zurzeit aber braucht es den (männlichen) Thronfolger und Drachenpiloten Aemond als Herrscher. Rhaenyra hingegen bekommt das Ekel Alfred zwar gerade noch in die Schranken gewiesen, aber auch bei ihr geht es darum, ob nicht eigentlich Daemon (oder jedenfalls jemand, der nicht dem "gentle sex" angehört) an der Spitze stehen sollte. Beides können wir auch als Folge dessen sehen, dass Rhaenys aus dem Spiel genommen worden ist.

Oh, men ...

Männer gewinnen an Macht, aber sie machen nicht nur Probleme, sie haben auch Probleme. Immerhin wird aktuell einmal deutlich gezeigt, dass die eigenen Handlungen und Entscheidungen oder die Tatsache, wiederholt mit Krieg und Mord zu tun zu haben, selbst an Männern nicht spurlos vorbeigeht. Criston kehrt verändert von dort zurück, wo 900 Menschen getötet wurden. Daemon hat weiterhin seine Alpträume und Visionen. Und dass er nachts geweckt wird, damit ihm eine Handvoll Personen aus den Riverlands sagen kann, dass die Brackens oder Blackwoods – zumindest ich verwechsele die immer – in seinem Namen geplündert und vergewaltigt haben, kommt mir doch eher als eine Schuld-Vision vor denn als wirklich geschehen. Er bekommt von Alys außerdem die beste psychoanalytische Deutung der Woche: Es sei doch schade, oder, dass er seine Mutter nie kennengelernt habe?

Corlys hingegen hat keine Posttraumatische Belastungsstörung, sondern ist in Trauer. Er ist, soviel kann man sagen, beziehungsfähiger als Criston oder Daemon, er kann (und muss) den Verlust seiner Frau betrauern und tut dies einigermaßen reif (d.h. nicht in unmittelbarer Racheschmiedung). Zugleich muss er Entscheidungen treffen: Wer soll sein Erbe antreten? Und noch akuter: Nimmt er das Angebot an, Hand der Königin zu werden und eine andere Art von Männlichkeit an Rhaenyras Tisch zu bringen?

Ebay-Großanzeigen und die emotionale Passung

Corlys dürfte zu einer Schlüsselfigur werden. In der Beherrschung der Meere von Westeros ist sein Haus doch wohl einigermaßen unangefochten und ich möchte daran erinnern, dass King's Landing am Meer liegt. Noch wichtiger dürfte aber werden, dass nun, und zwar von Rhaenyra und Jace, noch deutlich als zuvor betont wird, dass auch "Halb-Targaryens" Drachreiterinnen und Drachenreiter werden können. Was, wenn Corlys' unehelicher Sohn (und dessen Bruder) zugleich auch ein Halb-Targaryen wäre? Er könnte dann segeln und fliegen, eine unschlagbare Kombi. Und auch hier ist Rhaenys' Tod vermutlich der Game Changer, nun kann einiges zur Sprache kommen. Okay, und dann ist da natürlich noch Ulf.

Soweit wissen wir, dass Rhaenyra und Jace dabei sind, eine Anzeige zu schalten: Haben Drachen, suchen Piloten, Preis VHB. Das ist nun ohne Zweifel keine Kleinanzeige, sondern eine Großanzeige. Und sie verweist auf eine spannende Frage: Was braucht es, damit ein Drache jemanden als seine Reiterin oder seinen Reiter akzeptiert? Bloße Abstammung? Wohl kaum. Das wird ja angedeutet, wenn es darum geht, warum Meleys zu Rhaenys' Drachen wurde. In aller Regel werden uns die Mensch-Drachen-Beziehungen als sehr innig in der emotionalen Verbundenheit gezeigt (ungleich inniger als die meisten Mensch-Mensch-Beziehungen). Wie kommt es eigentlich, dass Aegon, Aemond oder Daemon es hinbekommen, dass ihre Drachen ihnen folgen? Haben die keinen Stolz …? (Timo Storck, 16.7.2024)